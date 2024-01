Denis Bećirović krtica Reisa i SDA partije u SDP stranci još jednom se obrukao sa svojim kadriranjem bh ambasadora. Njegov kandidat za bh ambasdora u Turskoj Kadrija Hodžić poznati ‘Gullenovac’ nije dobio agreman

Znamo da ‘rumeni’ specijalac SDPa i doktor za islam, islamsku građanštinu i multikulturu Denis Bećirović ‘ne zarezuje ni za suhu šljivu’ (nikako) svoju izbornu bazu ‘trojke’. Bez koje bi bio bezlični profa i pisač pisama iz Paralemnta i nikada ne bi zavirio u bh Predsjedništvo, uz pomoć ‘trojke’ je dobio između ostalog i ovlasti da postavlja kadrove u diplomaciji po svom ‘ćeifu’. No, kako ‘trojka’ bukvalno ignorira i tolerira ove njegove egzibicije u kojima je skoro sav kabinet i bh diplomate našao u kadrovima SDA, u hodžama, poslušnim novinarima i korumpiranim prošlm političarima tipa Zlatka Lagumdžije, njihova šutnja je ništa drugo nego znak odobravanja.

Na stranu što je ‘rumeni’ prevario ‘trojku’ i što javnost ne odobrava njegove populističke i štetne poteze, on je izigrao i glasače na izborima ali to njega ne zamara, on se drži one poznate rečenice pokojnog Ćire Blaževića. ‘Kad god mi neko dobaci Ćiro pederu, ja se samo sjetim mojih računa u Švicarskoj banci i uopšte me ništa ne dotiče’. Šta bi drugo, kad mu se hoće a može.

Već mjesecima on tako ignoriše odsustvo davanja agremana za njegovog ambasadora BiH u Turskoj, iz Turske su dolazila čak i pisma upozorenja u njegov kabinet da ni predsjednik ni MVP Turske nisu zadovoljni njegovim odabirom kandidata, što je u ovoj diplomaciji siguran znak da se određena osoba ne želi za ambasadora, ali ‘rumeni’ još šuti na upite medija i ne odustaje. Nada se da će Turska popustiti.

Na ovaj način se šteti ugledu zemlje i remete se dobro odnosi BiH i Turske dok mjesecima BiH nema adresu za naše građane u ovoj državi gdje postoji samo ‘otpravnik poslova’.

Nije Kadrija Hodžić jedini ‘Gullenovac’ koji iritira Tursku, Denis ih u svom okruženju ima više, Hodžić je među onima koji su se najviše eksponirali u zaštiti Turaka u BiH čije izručenje je Erdogan tražio jer ih smatra teroristima. Ovaj SDPov kadrovik je kao i Bećirović rođen u Tuzli i bio je čak kratko vrijeme i premijer Tuzlanskog Kantona ali februara 2022. je podnio ostavku padom vlade pučem u tadašnjim ‘preslagivanjima’ preletača i stranaka i kao i svaki zemljak zaslužuje uhljebljenje. No, Turska mu neće oprostiti što je bio pokretač i potpisnik peticija pisama od 2006 d0 2019. u kojima je žestoko krtikovao i Erdogana i tursku vlast jer proganja pripadnike ‘FETO’ organizacije u BiH i ‘jer želi BiH pretvoriti u turski pašaluk’. Posebno je Hodžiću zamjereno što je pismom kritikovao Sarajevo koje je prvobitno dalo a onda po intervenciji Erdogana oduzelo Plaketu Grada turskom profesoru matematike u Sarajevu Aliju Laficogluu.

photo : Kadrija Hodžić, bh ambasador na čekanju, arhiv