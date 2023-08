Revizija službenih egzotičnih putovanja ‘svježe snage’ SDA bivše ministrice SDA vanjskih i unutrašnjih poslova poprilično sliči ekskurzijama sarajevske načelnice baklava–hanume Benjamine Karić …

Nedavno su izvještaji revizora o radu i poslovanju MVP BiH donijeli ‘crno na bijelo’ : bivša ministrica SDA vanjskih i unutrašnjih poslova države BiH je čitav mandat utrošila u uhljebljenje familije, namicanje bogatstva i love, te u posjete ‘braći’ Arapima ili putovanjima po egzotičnim destinacijama o trošku državnih narodnih para.

To smo znali i ranije još dok je jezdila po bijelom Svijetu ova pozamašna i bezobrazna ministarka, no i sada kad to izvještaji revizora potvrđuju, ništa se neće desiti senzacionalno osim nekih medijskih naglabanja o ovom kriminalu u diplomaciji.

Cifra od najmanje 200.000 KMa koje je vremešna ministarka najavljivana kao ‘svježa snaga’ SDA skrkala u pola godine putujući od Saudi Arabia i otvora svjetskog prvenstva u fudbalu pa preko Malija do Maldiva ne sadrži u sebi onu lovu spiskanu na putovanja po Bliskom Istoku, posebno državi Qatar gdje je u fotelju uvalila sina kojeg je vodala po Americi u svojstvu ‘člana bh delegacije’ još dok nije bio uposlen, a potrošeno je preko milion KMa na ekskurzije zvane bh diplomatska putovanja. Ili na otvaranja nevidljivih i nepostojećih bh konzulata.

Revizorske izvještaje, te dosadne i suhoparne materijale niko zapravo i ne čita osim rijetkih radoznalih novinara i to onih ‘dušmana’ i ‘neprijatelja’ Bisere Turković i SDA mafije, dakle države Bosne, što je najinteresantnije takvo štivo iako su na to obavezni po zakonu i Ustavu ne čitaju ni Tužioci. Čak i parlamentarci prema ovom materijalu imaju specijalan odnos. Za razliku od nekad kad su takvi izvještaji i kontrole služili za pokretanje i vođenje krivičnog postupka ili istrage, danas se izvještaji revizora samo ‘primaju’ ili ‘ne primaju’ k znanju, i to pod uslovom da prezauzeti parlamentarci to upšte i stave na dnevni red. Bisera je tako otišla lagodno i sa debelim bankovnim računima sa funkcije, prije odlaska je napravila dar-mar sa ugovorima o zapošljavanju ili sa promocijama podobnih, čak je uspjela putujući avionom i knjigu napisati i o trošku državne kase obaviti njenu promociju po dijaspori, navodno je umjesto u penziju odakle ju je Bakir Izetbegović izvukao skupa sa šejhom iz Tekije otvorila biznis i baviće se poslom, konsultacijama posebno.

Odlaskom Bisere sa ministarske fotelje, ubrzo smo dobili njenu nasljednicu, pravu ali dosta mlađu kopiju u liku i djelu SDP načelnice Grada Sarajeva Benjaminu Karić Londrc. Koja, kao da je završila prve kurseve Biserine škole consalting biznisa. I ova, iako po funkciji načelnica svesrdno obavlja diplomatske i državne poslove po inostranstvu i već je samo u jednom mandatu zabilježila vidne rezultate putovanja na čemu joj može aplaudirati i zaviditi čak i Bisera. Nema prestižnog grada ili destinacije gdje se sa osmijehom sumnjive kvalitete ne pojavi Benjka, i nema minuta da se sa tim ne pohvali na svom ‘fejsu’ ovo ruglo od načelnika, koja je svojim nakaradnim i upornim izvještavanjem i srcedrapateljskim izlivima (prolivima) patriotizma i lokal-mahalanja pretvorila Sarajevo u kasabu kakvim glavni bh grad nikad nije bio.

Jeste, te njene ekskurzije su joj donijele veliki broj ‘pratilaca’ po internet kanalizaciji usljed čega ona računa i na slijedeći mandat načelnice, međutim osim njene ‘šlafrak’ haljine i bolesno-bezobraznog osmijeha, jednoga dana donijeće nam i revizorske izvještaje koje neće imati ko da čita, neće biti čak ni ‘fejsbuk lajkova’, možda će se kao i poslije kontrole Biserinog mandata poneki novinari sa tim baviti.

Benjaminu tako viđamo u New York-u, u Paris-u, u Canes-u na crvenom tepihu i filmskom festivalu, viđali smo je u Azerbejdžanu skupa sa Lagumdžijom, nema gdje već nije bila, nema seminara ili škole demokratije u dijaspori koju nije završila, evo koliko jučer je u Egiptu, pitanje je dana kad će se kao i Bisera javiti sa Maldiva.

Kakve veze ima načelnik jednog grada sa stranim državama i o kakvim Sporazumima o razmijevanju ova glagoljiva SDP nada trtlja ili ih potpisuje, to samo ona i vlast ‘trojke’ znaju. I znaju kase državne odakle se sve to plaća dok raja navija po internetu i hvali ‘svoju načelnicu’.

Kod kuće u Sarajevu ne izlazi iz Vijećnice iz koje je protjerala Nacionalnu biblioteku a uvakufila Reisa ili ne prestaje žederati ćevape sa gostima i dijeliti zlatnike Sarajeva i zasluženima i bitangama i nacionalistima, pravi bezvezne i morbidne spomenike, piše krivične prijave ili skida table sa međuentitetskih linija, obilazi Kovače i šehide, slavi samo islamske praznike a druge ignoriše ili ismijava, i baš onako kad se pokrije u ‘posebnim okolnostima’ sve više i slađe podsjeća na Biseru.

Samo još malo da se uhrani.

Za to vrijeme po Sarajevu žohari, zmije i nepokošena trava i puni kontejneri sa smećem a revnosna načelnica mudruje o budućim spomenicima, i sanja buduće destinacije. I buduće ‘memorandume’ koje kao prava predsjednica države potpisuje a da niko ne zna šta u takvim dokumentima stoji.

I brati se bratski, nema grada u Evropi i na drugi kontinentima sa kojima se nismo pobratili.

Ili ‘posestrili’. Prava ‘sestra’ Benjamina.

photo : Benjamina Karić načelnica Sarajeva i bivša ministrica Bisera Turković, arhiv