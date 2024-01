PRIJAVU MOŽEŠ NAPISATI I TI : vlast u BiH u totalnoj paralizi, država je po pisanju medija u ratu a njeni predstavnici u prvim medijskim rovovima, probudila se i nevlast – analitičari, specijalisti, stručnjaci, hodže i zaboravljeni ‘lideri’ rade danonoćno, stigla sezona krivičnih prijava

Ako imate ikakvu sumnju, dokaz ili još bolje na maternjem jeziku samo ‘išaret’ da je u zemlji previše kriminalaca i kriminala, nacionalista, razbijača države, lopova i drkadžija svih vrsta, pišite i prijavljujte. Sve i svakoga, velike su šanse da dospijete u novine ili na tv i da dokažete svoj ‘patriotizam’, Tužilaštvo i ostali ‘organi gAnjanja’ jedva čekaju, ioanko nemaju dovoljno predmeta u radu.

Sa Novom Godinom stigla je prava sezona krivičnih prijava, prijavljuje svako i svašta, čak i djeca u vrtićima pišu krivične prijave kao esej ili domaći zadatak, a kako koja frljekne, eto novina koje osim Republike Sarajevo ne pokrivaju nijedan drugi pedalj Suverene Na Svakom Pedlju i Jedine, da to obrazlože i da daju oduška sitnim internet dušama.

Konurs je dakle otvoren, prijavu može podnijeti bilo ko, prednost imaju oni koji su se u tome već izvještili i koji su se već ‘ispraksali’. Najbolje je da podnosite samo prijave protiv onih koji ruše državu, vjeru i naš identitet i koji joj rade o glavi, takve su najslađe, ne čekajte političare i državne sjecikese, barabe ‘lidere’, oni su zauzeti drugim poslovima. Ili su po sportskim izletištima, ili po skijalištima ili su u dijaspori gdje se također ‘brani država’.

Ovo sa prijavama i nije neka novina, i, iako se zna da tužilaštvo može i mora po službenj dužnosti kad se pojavi sumnja na neko krivično djelo i prijaviti i otvoriti istragu, ono je to prepustilo ‘narodnim masama’, često se pravdajući na upite zašto nema istraga odgovorima ‘nismo dobili krivičnu prijavu’.

E, pa sad će te dobiti odgovaraju široke ‘narodne mase’, pa tako prijave frcaju iz sata u sat.

Dovoljno je da čitaš ‘naše’ novine ili portale ili gledaš tv i već imaš osnova za prijavu.

Milorad Dodik je najpopularniji prijavljeni tip naše svakodnevnice, nema druge nego će Tužilaštvo morati oformiti specijalni odjel za krivične prijave protiv njega. Ima i drugih za korupciju, nepotizam ili zloupotrebe ali one sumanje bitne, sada su najkatualnije one koje ‘štite državu’ a zna se i bez suđenja da je Dodik ne štiti. Onda, imamo mi ‘naše’ silne udruge, džemate, institute i razne analitičare kojima je u opisu poslova pisanje krivičnih prijava, tako da su ladice Tužilaštva već prepune, gomilaju ih kao Sud u Vel. Kladuši mjenice u ‘aferi Agrokomerc’ 1987. po stepenicama ili podrumima. Kako je po pisanju medija glavni Tužilac Srbin i kako i on (logično) štiti i Dodika i njegove prijavljene jatake, nije isključeno da i njega uskoro neko ne prijavi.

U toj opštoj skribomaniji krivičnog karaktera ističu se nalickani vehabija ‘antiDaytonac’ i lovac na četnike i ustaše po Sarajevu Nihad Aličković simpa načelnice sa osmijehom Benjamine Karić, pa džematlija ‘akademik’ muftije Zukorlića Emir Ramić iz džemata Hamilton Canada, ‘institutlija’ iz IFMS iz Ljubljane Zijad Bećirović-stručnjak ta ‘tajne operacije protiv BiH’ i lobista Vučića i Srbije, ‘majka nad majkama’ Munira Subašić Sarajka rodom iz Srebrenice sa ‘tatom nad svim tatama’ Muratom Tahirovićem, Suljagić, Bajrović, Išerić… ima ih još, neda mi se nabrajati.

Među političarima to je prvi počeo Željko Komšić koji je prijavljivanje i ‘apeliranje’ Ustavnom Sudu što je također jedna vid prijave otpočeo još prije par godina odkada mu se ‘stranci’ sa Zapada okomili na fotelju, onda rumeni SDA zaštitni znak Denis Bećirović sada nastanjen u bh Predsjedništvu, pa imenjak Zvizdić, prati ih u stopu neprežaljeni Bakir Izetbegović koji je u prijavljivanje uključio i stranku SDA kroz ‘zvanične stavove i deklaracije’.

Najviše prijava se odnosi na ‘negiranje genocida’ i tu zaista ima prostora i ideja ‘vala dragom ahbabu Valentinu Inzcku koliko hoćeš jer je polje široko a nebo visoko i bilo šta i bilo koga da utrpaš u prijavu ‘prolazi’, osim populizma i medijske reklame ne gine ti uz to i patriotska slava iako možda znaš da ‘neće proći’, gdje je opet Dodik glavni negativac. Svaki dan kaže ponešto a naučno je dokazano da se ‘svašta kaže kada se priča’. Poslije genocida, predmet zaštite u prijavljivanju su država, onda zastava, 09. Januar, Prvi Mart, referen-dum-dum, napadi na ‘povratnike’, izjave analitičara ili poslanika, hutbe ahmedija jer su odavno to političke govorancije, tv intervjui, ‘fejs’ gdje materijala ima ‘ohoho’, zato plajvaz u ruke dok sezona traje.

Prijavljuj. Može i ‘online’, sve ide i sve završava u ladicama Tužilaštva ali ‘ostaje zapisano’ ko je i da li je na vrijeme stao u saff za odbranu države nam u ratu.

U zadnje vrijeme i ‘naši’ ministri Ramo Isak i Zukan Helez se dali na prijavljivanje, u pauzi kad nisu na tv ili negdje u teretani ili na ‘važnim sastancima’ o kojima nam ‘nesmiju sve reći’. Ili kad ne hapse. I načelnica Benjka je tutnula nekoliko prijavica sve uz osmijeh i srcolike ‘fallow me’ znakove. Tako je Zukan prozujao nedavno da je ‘angažovao najbolje advokate’ i naručio kako reče ‘najmanje tri prijave’ (naručio, kao u burekdžinici) protiv vrhuške u svom ministarstvu. Da se ne bakće on sa njima, eto ih Tužiocu. Što opet znači da broj nije konačan, Zukan je za sada ‘samo tri’ kompletirao i najavio svečanu predaju istih kod Tužioca protiv svojih zamjenika i oficira, kao dokaz da su ‘oružane snage’ i još zajedničke najbolji segment zajedničke države. Zbog istih razloga je, da se ne bi sa tim zamarao dok pliva u Duabiu prijave poslao i Isak, ali najviše pažnje i najinteresantiju krvičnu prijavu uz ovaj prohujalo sa viHorom 9. januara događaj u ‘eReSu’ izazvao je notorni Ramiz Salkić sa prijavom protiv, šta mislite koga? Dodika, naravno, a koja je uslijedila nakon što ga je Dodik šeretski kao višedecenijskog podpredsjednika Republike Srpske pozvao na feštu uz 09. Januar, što je njega podpredsjednika ‘uvrijedilo’.

Ramizova prijava je zanimljiva ne samo zbog prijave kao početnog i inicijalnog akta za istragu već zbog prijedloga Salkića u prijavi da se ‘Dodiku odredi pritvor, jer ‘postoji mogućnost da bi on na slobodi ometao istragu uticajem na svjedoke’. E, ako niste znali to je Ramiz odradio baš onako po PSu, hoću reći po ZKPu, samo ne znam, nije bilo u novinama, šta bi to još Dodik mogao izjaviti ‘svjedocima’ (i koji su to svjedoci) što bi ometalo eventualnu istragu ili krivični proces i sa kim bi on mogao kontaktirati pa sjebati Ramizovu koncepciju.

Dakle, još jednom ako niste još nikoga prijavili, sad je pravo vrijeme. Vlast se zajebava i uživa, sebi je uvećala plate, budžetlijama dodijelila novogodišnji poklon od 1,200 KMa, penzionerima ništa a radnicima povećala minimalac sa 600 na 623 KMa, umjesto olakšica smanjila potrošačku korpu, skinula nešto crkavice namijenjene za lijekove i teško oboljelu djecu, podijelila silne beneficije i podsticaje i svoje i evropske, pa nastavila sa novogodišnjim slavljem po finim destinacijama, dok ‘ne proradi’ Parlament.

Ovo vam govorim samo da znate koga nećete prijaviti, ne sa namjerom da slučajno to učinite.

Bože sačuvaj, nećete valjda vlast prijaviti ili gluho bilo Benjaminu Karić?

Ako nju prijavite, to će tužilac odmah ‘odbaciti’, pa jeste li normalni? Vidjeste li je danas kako na Markalama dijeli čaj i kolačiće kao za Bajram.

Čisto onako, jer ‘razumije kako je njoj napolju hladno’ a vama unutra toplo. Oko srca. Pa to čeljade nije za prijaviti, sram vas bilo unaprijed ako ste samo i pomislili nigdje, osim za Nobela u Švedskoj Akademiji.

P.S. svaka sličnost sa licima i događajima, slučajno je – namjerna!

photo : Benjamina )Kari’ sa osmijehom i čajem protiv studeni, Markale, Sarajevo 16. januar 2024. arhiv