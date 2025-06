PRVI PUT (SA BAKIROM I SEBIJOM) NA JUTRENJU : Kod Reisa sve je izgledalo blagdanski nestvarno a pitomo ovog 05. Dhu-al-Hijjah-a 1446. godine Kurban-Bajrama 2025, bez pacova i vrana, čak i Bakirova ‘muslimanska državica BiH’ je tako izgledala, prisustvo Željke Cvijanović djelovalo je kao nagovještaj pregovora i dogovora ‘sa bjeguncem’ i ‘teroristom’ Dodikom koji se kroz nju tu ukazao, jedino nije bilo sarajevske zloglasne ‘trojke’ ….

* Na jutrenju, bajramskom prijemu (Youtube yarrabi, Bože me zakloni, kako to moderno zvuči) kod Reisa Kavazovića uz ovaj najdraži i najnoviji Kurban-Bajram samo na desetak metara od ‘šehida’ (‘onih koji nisu poginuli na Allahovom putu jer nam se to samo čini’) i Prvog U Bošnjaka, ovog prelijepog 05.Dhu-al-Hijjah-a 1446. godine koji se u BiH ponegdje označava i kao 05. Juni 2025. godine, sve je odisalo mirisom bratstva i jedinstva, glamurom i stilom. Mirisale su baklave, u ustima se osjećao osvježavajući okus coca-zemzem šerbeta, rukovalo se i ljubilo sve uz naslon na jedno pa na drugo rame, uz slatka šaputanja na uvce. Moderno odjevene i po najnovijem uzusu evropske BiH Reisove posluživačice kod kojih su se zbog zaklona i haljine vidjeli samo zubi dijelile su šakom i kapom i osmijesima velikim kao tepsije baklave. Reis baš onako u stilu ‘BH Ajatolaha’ gladio je, oprostite na ovom izrazu, folk-obučenu dječicu odabranih gostiju i posezao za novčanikom, sve po desetke KMova su završavale u džepovima radosnih najmlađih mladih muslimana.

* Sve je izgledalo nestvarno. Nigdje onih odvratnih pacova, gomila smeća i rashodovanog namještaja, kurbanskih odbačenih kožica, ništa o politici, o leptospirozi ni govora, nigdje vrana i buba, samo mir, mir, mir, niko nije kriv, samo porodica, odgovornost, dijalog. Čovjek poželi da se nikad ne probudi.

Željko Komšić, vječiti bošnjački gazija ćaskao je sa Željkom Cvijanovićem, srpskim članom bh Predsjedništva kao da su na vanrednoj sjednici. Poslije je pijuckao sa Sebijom i Bakirom, falio im samo Bećir-aga Denis Bećirović ali on se odlučio kao ‘pravi državnik’ doći na rukoljub posebno i specijalno (to mu je u krvi) sa brigadirom Alijom Kožljakom, kad završi bajramsku turu po Prijedoru i Banja Luci. Ma nećete vjerovati, sa njom se, sa Željkom čak i Reis rukovao, ej, a to je, znate strogo zabranjeno po ‘našim propisima’.

Bilo je tu i fratara i popova ne previše već taman koliko treba, ambasadora i optuženih ratnih zločinaca kao onaj Yugosloven Ganić Ejup, emigrant iz Srbije, iz Novog Pazara a tajkun u Sarajevu, svega je bilo, čak je došao pred noge Reisu i hadžija Dino Merlin, iako mu Reis bojkotuje njegovu ‘cionističku’ coca-colu. Osmijeha i zagrljaja najviše. Dao Bog da nam je svaki dan Bajram. Bio je tu naravno i niski predstavnik za BiH ‘Švabo Šmit’, bez njega Bajrami nikad ne mirišu dovoljno. Isti okus imaju i kad tu nema Ćamila Durakovića podpredsjednika ‘mrskog entiteta’ a Ćamila je bilo itekako.

* Najviše je ipak pažnje i sa razlogom privuklo slatko šaputanje Prve Hanume u Bošnjaka profesorice bez titule Sebije Izetbegović, također bošnjačke emigrantkinje iz Podgorice iliti Titovgrada sa emigrantomiz Crne Gore Radončićem, njihovi zagrljaji i topli susret su obišli svijet. Dok je Sebijin mužjak Bakir sve sa onako rođenjem sprčenom facom zadovoljno posmatrao sa pristojne udaljenosti ovaj do jučer ili prekjučer nestvarni susret za pamćenje udarao je u oči kao proljetno ‘džemre’ u zemlji, vodi i zraku, kad se budi priroda. ‘Ajatolah’ je kao pravi domaćin ili šef sale, baš tako mi je hala za slavlje izgledala – kao svadbeno okružje, sve pažljivo posmatrao sa osmijesima i sa očima boje horora kroz koje jedva gleda, odobravao i zadovoljno klimao glavom. Ramazanska baklava, ali ne ona vrntave načelnice Benjamine Karić već ona prava Reisova, odradila je svoje pa su se tako ponovo stopile zelena Bakirova i ljubičasta Fahrina kravata, boje se istopile.

Neki zlobnici iz ‘niskotiražne’ Slobodne SB Bosne su ovaj historijski ugođaj željeli okaljati pa su uz fotografije na kojima Fahro sandžački sin a bošnjački i sarajevski tajknu objašnjava nešto profesorici bez diplome i ispita objavili kako su ‘žestoko njih dvoje nešto raspravljali’ te kako je nastavnika crtanja Fahru hanuma ignorisača. A nije, Bog je svjedok a boljeg za svjedočenje nema. Sebija je čak prstićima nabrajala Radončiću nešto što običan svijet ne čuje, međutim ona je, kaže ‘visokotiražni’ i potentni (po njemu) privrednik ‘sa puno energije’ kako ga Bakir sada naziva, nabrajala koje je dane najlakše ispostila a ovi zluradnici iskonstruisali svađu i neslaganje.

* Nema toga, kaže Fahro, jer zna da mu je Bakir obećao dozvolu kad se iduće godine vrati na vlast a hoće ako Bog i Reis dadnu, za najnoviji i još veći toranj u Sarajevu. Ova sadašnja ‘trojka’ mu je to bila obećala pa uskraćivala, što se odmah osjetilo u ‘Avazu’.

Ako ‘Avaz’ demantira SB, onda se tu nema šta nego priznati da je tako. Kad je to Fahrudin išta ružno i bilo kada izjavio o Sebiji ili Bakiru, ili Bakirovoj materi ili još teže i čudnije – o Bakirovom ocu? Neka to stručnjaci iz SB dokažu a ne da ovako blate osobu najbližu dvorima Kovači i Reisatu, njega koji je s početka gradnje ove zgrade i ovih dvora prvi dao ‘Hižaslavu’ Mustafi Ceriću 800.000 KMa, a ostalo dovršili braća Arapi na čelu sa Gadaffiem. Da njega nije bilo, kojeg su optuživali ‘kako nikad nije prešao džamijski prag’ a što se pripisivalo Bakirovoj umnosti, gdje bi sad dernečili, a? Kod Alije Budnje ili kod ‘Kibeta’. ‘Ajte molim vas’, što bi to stilski prokomentarisao ‘dijamantni i zlatni ljiljan’ Komšić.

Nikad tako nešto i sa pokvarenim ciljem nije Fahrudin izgovorio. Jok! To što je nekad bilo ‘nekih nesuglasica’ uz politiku, ‘to je normalna pojava’. ‘Jedna vreća za mog Bakira’ – onaj dokumentarac ‘Avaza’ o parama i zlatu koje je Bakirova mama sakrila za sebe i njega, pa one priče kako je Bakir izdao ‘šehide’, kojih ima i u daljnjoj familiji Radončića, pa onda kako mu je Bakir smjestio ‘sa ‘Osmicom’ zatvor a on izjavio kako ‘nikad neće sa mafijom SDA i Bakirom’, te da je Alija rasturio Bosnu, to je sve dio našeg bošnjačkog balkanskog folklora. To je normalna borba i za vlast i državu, ovi u SB to ne znaju. Jeste, Fahrudin se pomirio sa Bakirom uz baklavu i po nalogu Reisa ali to nema veze sa izborima iduće godine i povratku Radončića u politički ring, to je naša bošnjačka obaveza, naš ‘farz’. Da sada kad je država napadnuta i kad je rastaču, zbijemo redove i pokažemo zajedništvo. Ovi ‘niskotiražni’ ne znaju kako funkcioniše ‘visokotiražni’, ko im je kriv.

* Žurka je prošla i zaista je bila historijska i veličanstvena. Jedino tu ne bješe nikoga iz one zloglasne ‘trojke’ u vlasti Repubilke Sarajevo, ni Nermina Nikšića, ni hadžije Dine Konakovića ili Forte. ‘Ajde Forto, baš koga briga za tim ‘pederom’, ali ova dvojica su izostala. Biće da je ‘greška u protokolu’, šta bi drugo moglo biti kad se zna da je Reis nesvrstan i da sve stranke voli podjednako, SDA ‘podjednakije’. Nije bilo ni Čović Dragana, drugog najvećeg kriminlca i lopova poslije Dodika, koji sa svojim Izbornim zakonom podržava rasturanje ‘građanske Bosne’ i stolicu Komšića i koji sakriveno hoće Bošnjake u ‘aparthejd’. Jer kad već Bakir ima svoju a Dodik svoju državicu, umislio da treba postojati i ‘ustaško-UZPovska Herceg-Bosna. Neće da može, osim ako pristane da se gradi ‘kulturna džamija’ centar ‘Mevlana’ u Mostaru. Umjesto njega, hrvatska kvota je zadovoljena prisustvom Bošnjaka Željka Komšića i sa par fratara, i to je dovoljno. Uz fratre, par ambasadora i NATO ‘postača’, sve je opet ‘ispalo’ potaman i kako dolikuje.

* Čudi da ovi neprofesionalci iz ‘biltena SB nisu još ubacili i one političke folklorne figure našeg emigranta Radončića kada je kod kolege, također emigranta iz Sjenice Senada Hadžifejzovića izjavio kako Bakir hoće muslimansku državicu BiH a on neda, i to nedavno, januara 2024. Zato jer bi to samo dokazalo kako ništa ne razumiju. A najviše onu magareću Aleksandra Vučića ‘kako samo magarci ne mijenjaju mišljenje’ i stado. To nikada ne bi naš Reis dozvolio, sve je to bila predstava ‘međeda za vašare’ kako je Bakir nazivao Radončića onako muslimanski u borba za mandate (dok je Radončić sebe vidio kao cuku, vidi naslov u novinama, prilog sliku), što je sasvim opravdano i po zemaljskim i Božjim zakonima. Uostalom, Izetbegović je izjavio i to da se Hrvatima mora dati mogućnost da biraju svoga predstavnika a ne našeg Komšića još 2017 i čak potpisao Čovićev zakon za izbore u Neumu prije par godina a svi znamo da je to bilo samo ‘onako’. To bi bio ‘aparthejd’ za Bošnjake a to Bakir nikad neće dozvoliti osim ako se ne dogovori drugačije. Osim ako to Bakir i Fahro ponovo ne potvrde. U interesu države, dakako.

* Na jutarnjem šerbetu ne bi ni Zukana ni Heleza, on je bajramovao u rodnom kraju o čemu je obavijesto Reisa i svoj ‘fejsbuk’ sa hanumom zakopčanom do grla i više pa mu sve oprošteno, nije stigao u dvore ni fatalni Ramo Isak, ministar za osvježavanje bh političke scene i za neimarstvo u Policiji. Neki zlobnici tvrde da se prerušen sa bradom i mračnim naočarima šuljao oko Kovača i Reisata sve u nadi da će se na Bajramu pojaviti ‘bjegunac’ i ‘terorista’ Dodik lično u pratnji Viškovića i Stevandića pa da ih uhapsi kao što je i obećao. Niko mu nije objasnio da je Dodik prerušen u Željku Cvijanović već obavio ovaj sveti zadatak. Ni njegova opozicija na ovom prijemu zbog okusa Resiovog šerbeta nije to isto skontala.

P.S. Svaka sličnost sa događajima i imenima, slučajno je – namjerna.

photo : naslov ‘Al Jazeera Balkans’, Radončić – Bakir hoće muslimansku državicu, arhiv