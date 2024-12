MAKE BiH GREAT AGAIN, u Kinu ne diraj please : Odlazeći američki predsjednik Biden rasporedio svoje sudije, pomilovao jednu ćurku uz Thanksgiving i jednog sina i sve njegove nestašluke, dolazeći Trump svašta najavio, za sada podijelio funkcije bogatim tajkunima, jaranima i familiji

* Nema sumnje, naša bh diplomatija i naša bh dijaspora Amerike načisto su promijenili ovu zemlju demokratije, svjetskog lidera i partnera u svim oblastima. Svojim čestim boravcima u Americi ‘naši lideri’ su prenijeli svoja iskustva, dobrim dijelom su ih preuzeli i američki zvaničnici u čestim posjetama BiH. Ko to kaže taj sigurno laže da će promjene u Bijeloj Kući zaboraviti BiH i da je neće imati u fokusu – hoće garant, već smo se fokusirali. Svaki mjesec je neko ‘od naših’ u Americi po silnim forumima od New York-a na istoku do L.A. na zapadu, summit sijelima ili čisto onako u turističkim agencijskim putovanjima koja se podvode pod ‘službene posjete’, nama uopšte ne trebaju zvanični i dodatni lobisti. Da u to i ne računam isjedavanja i sastanke po kancelarijama UNa gdje smo svaki dan prisutni u ‘mashanllah’ velikom broju zbog čega su skupi hoteli na East River-u načisto prebukirani Bosancima, Bošnjacima i (za)ostalima.

Ameriku ne propuštaju ni načelnici ni gradonačelnici, pa podpredsjednici FBiH i dopredsjednici ostalih bh vijeća, agencija il direkcija, svako ko na internetu pronađe kakav ‘event’ rezerviše vip kartu i vip hotel. Onda, tu su silna pisma, peticije i zapisi džemata kojih u Americi ima više nego u BiH, pa onda Reisat Amerike iz svog zvaničnog državnog predstavništva u Washington DC sa Reisom USA ef. Ćemanom na čelu, pa na stotine ‘nevladinih udruga’ koje po Americi niču kao i u BiH i koje sve listom brste politiku vlade BiH, ma nema tu šta tražiti nekakvo dodatno lobiranje, svi smo lobisti. Eno, Bećirović, majka Munira, brat Murat Tahirović, Konaković i ostala državna elita, svaki mjesec su ovdje na Kontinentu gdje se sastaju sa američkim državnim dužnosnicima koji samo što su se vratili iz posjete u BiH.

* Rezultat tog ‘nevladinog’ i državnog lobiranja uz odabrane ambasadore je sve vidjiviji i Bosna je sve više u fokusu, dok nas po bh medijima straše da će dolaskom Trumpa sve otići u ‘helać’. Ma kakvi brale, mi smo ovdje domaći, američki načelnici su tragom tih partnerskih odnosa počeli i džamije otvarati i presijecati vrpce novih i ljepših koje niču kao pečurke. Kao načelnik grada Utica NY, mr. Galime. Nema crkve u Americi koju ako je ‘for sale’ nismo prvi kaparisali i pretvorili je u ‘islamski centar’ ili džamiju, nema ledine koja je na prodaju a da nije ‘bezecovana’ za džamiju ili kakav ‘bošnjački kulturi centar’. Imamo ovdje čak i bošnjačke skaute koji poslije fudbalice sa maramama uče molitve i vježbaju pored jezera za vjeru u prirodi. Fali samo još da Dodiku dadnu vizu pa da vidite kako se gradi partnerstvo BiH u Americi. Tu je još i ovo. Američki odlazeći ambasador se ne vadi iz ureda ‘Ajatolaha BiH’ Kavazovića političara, gdje često sjedi i visoki bh predstavnik ili iftari sa njim, ponekad se i žali Reisu na Predsjedništvo tako da je pričali ili laprdali BiH ostala u ‘fokus’, ma šta god to značilo.

* Nisu samo sijela i sastanci jedini način našeg zajedništva i sličnosti, Amerika zdušno daje i lovu. Vojsci, policiji, džematima, gdje god zapne i zaškripa a nama ‘sadake’ uvijek fali, takva neviđena briga još nije zabilježena. Za nas čak i u redovnim izvještajima pri UNu Visoki bh predstavik raspravlja o ‘Lakišića haremu’ u Mostaru i o ostalim bitnim problemima države oko ulaska u EU ili NATO o čemu često ‘tabiri’ sa Reisom. Tragom te diplomatske aktivnosti, načisto je promijenjena i slika Amerike. Sve više ovaj lider demokratije liči na ‘nas’, gluho bilo kao da smo u Sjedinjenim Bosanskim Džavama, sve je skoro isto. Čak i kod izbora koji su u BiH državni praznik za oči i uši, sličnost je frapantna.

Ne po snazi i moći već po snalažljivosti i besprijekornosti čari politike. Vidjeli smo koliko smo ‘mi’ značajni Americi da je odlazeći pogubljeni ‘dragi Joe’ u vrijeme utrke za svoj drugi mandat čak progovorio na našem jeziku. ‘Inshanllah’ – rekao je i pobijedio a mi zaključili kako voli Bosnu čim priča po ‘naški’. Onda, kad se Trump uključio po drugi put u izbore, tek smo prepoznali sličnost sa sobom. Ništa potrebe i stvarni problemi građana, sve je pokrio prljavi veš, optužbe i uvrede. Kampanja između njega i Biden-a je ličila skoro u bobu na kampanju između Bakira, Radončića il Bećirovića, Dodika ili Komšića, male su nijanse u razlikama. Nas je u dijaspori Amerike Bog jednostavno nagradio a pripomogao Alija, ovdje smo kao kod kuće. Hoćeš petak na džumu-slobodno idi, hoćeš bajramavati, postiti, hoćeš halal food-sve imaš, džamije su tu na prvom mjestu još je ostalo da nam Amerikanci dozvole da se u pasoše upisujemo kao Bošnjaci i da nam sa džamija odvrnu zvučnike za ezan, a i to će ‘sabur’ doći, polako. Sve rješavaju oni, kako se ono kaže ‘globalni svjetski interesi i demokratija’.

* Uz izbore kao u BiH i ovdje prorade tužioci, mediji i sudovi. Trump-a su dvije godine, kao i kod nas koliko najmanje traje obična sudska zavrzlama, sudili i tužakali, doduše najviše zbog plaćenog seksa to je kod američkih političara najčešća optužba, izvršen je i atentat na njega, sve su pokušali ali on je stamen i sa pesnicom kao ‘naš’ Zukan Helez pobijedio pa sad čitamo da ga neće ni zašta osuditi ili bar da se to sve ‘odlaže’. Ja mislio prateći medije kao za Dodika ‘gotov je’. Jeste govno, hoću reći nije gotov, tek dolazi njegovo vrijeme. I kao kod nas, odmah poslije izbora prvo pravi raspored funkcija. U Bijelu Kuću ulaze sve bogati i razmaženi tajkuni, bivši njegovi jarani, advokati ili nekad otjerani funkcioneri, ima među njima kao i kod nas onih koji su bili optuživani ili osuđivani, oni su posebno ‘na cijeni’ što podsjeća na zavičaj. Najviše ipak nama sliči to što Trump planira ugurati pola familije u Ovalni ured. I punce i zetove i bližu i daljnju rodbinu, Melaniju ne računamo, ona je već ušla u Bijelu Kuću po drugi put.

* Šta će tek Trump uraditi kad uđe u u Kuću – to sav Svijet iščekuje, očekuju to i u Ukrajini i u Palestini, u EU, ma svuda. Za sada je obećao dosta, međutim od svega toga mene najviše brine to što je uciljao uvesti dodate carine Kini. Nemoj to predsjedniče, please, sve ti opraštam i za ugalj, i za klimatske promjene, ma briga me i za NATO i Putina ili onog glumca predsjednika u Ukrajini ili za Izrael, ali samo mi ne diraj Kinu, Bogom te kumim. Zato što sve što je meni potrebno ili što mogu sebi priuštiti, to je iz Kine. ‘Family Dollar’ i ‘Walmart’ – to su moje omiljene destinacije, skoro sve u Americi za iće, piće i oblačenje je odatle. Ako ih oporezuješ, eto meni dodatnog troška, sve će pasti po meni jer će cijene u nebo. Zato, ako možeš ikako zaobiđi Kinu. Znam, svaki državnik kad državi zatreba para ima rješenje u povećanju cijena, neće valjda podići porez bogatima, eto tako je i kod nas u BiH, ali to će dokusuriti nas ‘middle class’ iliti američku sirotinju. A u rijetkim izbornim mitinzima, obećao si pomoć sirotinji.

* Što se tiče Biden-a, on je Tite mi već osvjedočeni naš političar. Ne možeš ga otjerati sa funkcije, otišao je jer morao, svi smo vidjeli da priziva mrtve i da pada kao dijete od godinu dana, nije baš za predsjednika iako se fino sakriva iza skupih naočala i drži za ruke svoje Jill supruge. Međutim, čim je malo ‘došao k sebi’ a prije odlaska, imenovao je ‘svoje’ sudije za svaki slučaj i borio se za njihov izbor kao naši za sudije Ustavnog Suda, preduhitrio Trump-a. Onda je, kao i ‘naši predsjednici’ pomilovao svoga sina Hunter-a za sve njegove ‘nestašluke’ od 2014. pa do sada. I poništio sve optužbe protiv njega za drogu, za utaju poreza ili za šurovanje sa biznisima u Ukrajini, čak i za pištolje. Ko bi se to od njega nadao, vele, kad ništa ne zna i kad ‘nije pri sebi’. A on mirno sa punim i čistim umom svima poručuje : ‘morao sam to uraditi’. Kako da ne Biden-e, i mi tako kod kuće pomilujemo kriminalce i rodbinu i prijatelje, tu smo najsličniji. Što si pomilovao jednu ćurku uz Thaksgiving niko nije primjetio niti zamjerio. Takva je raja. Isto bi rekli i za ‘našeg’ Reisa da kojim slučajem pomiluje kojeg ovna uz Kurban Bajram, raja je jednostavno raja.

* Jedino ne znam kako će odjeknuti riječi američkog amabasadora u BiH na ovaj očigledni nepotizam kad nam bude držao bukvicu za silne bh nepotizme, kao što voli da nam ‘popuje’ svaki dan. Biće to teško svariti i odslušati ali dobra donacija za oružane snage ili za kakvu napuštenu školu će sve to zatamniti. ‘Sadaka’ u BiH čini čudo.

Svako onaj ko mi u Americi iskaže nostalgiju ili žal za domovinom, pravi je licemjer. Ma mi, nacijo živimo u Sjedinjenim Bosanskim Državama, zato psst i ni riječi.

* Sad će uskoro i molitveni ručak kojeg priprema Biden sve to dodatno popraviti. Biće to kao Bajram kod Reisa, Biden je već pripremio pozivnice a mnogi su i prije toga rezervisali kartu za New York. Zato uživajte dok ste u dijaspori a kod kuće.

P.s. svaka sličnost sa imenima i događajima slučajno je – namjerna.

photo : Donald Trump i Joe Biden, dogovor oko predaje vlasti, arhiv