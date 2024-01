Aero-miting i naša opsjednutost nebom : jebeš američke avione ako ne lete iznad Banja Luke i ne izbacuju teret, ‘gazija’ Željko Komšić promijenio mišljenje o NATO letovima po bh nebu i opet zablistao zapaljivom retorikom?

* Nema nacije na svijetu da je kao ova ‘naša’ zaluđena nebom, avionima i ratovima. Valjda nam to dođe ‘genetski’, jer kao što rekoše nekada oni fini dečki iz ‘Audicije’ ‘nema bitke nema jata bez Jaseja Ajafata’ (Yasser Arafat, nekadašnji predsjednik Palestine, op. Cross). I da je opčinjena sa sobom i svojim nenadmašnim sposobnostima koje su samo oni otkrili i utuvili sebi u glavu.

Pa poBogu ‘braćo’, šta je tu problem, kako bi to rekli ‘naši’ političari. Vidite li da se ostvaruje ono proročansko pravilo Alije Izetbegovića da smo ‘nebeski narod’, sve nam se dešava u vezi ili na nebu.

Dok moderna i snažna društva izgrađuju puteve i željeznice, ‘mi’ kmečimo za aerodromima i avionima i ratovanjem. Putevi nam obične i prevelike rupe i puni odrona i žbunja a mi ucrtali za svaki grad i svaku mjesnu zajednicu po jedan aerodrom. Svuda uokolo klize vozovi a kod nas pokradene i one Titine šine i pruge, sve završilo na vagi trgovaca metalom. Kad već imamao džamiju po glavi stanovnika, red je da se vinemo tamo gdje nam je mjesto. U nebesa. Sarajevo, Banja Luka i Tuzla jedva opstaju i rade ali ‘naše’ guzice zinule na Visoko, Trebinje i Bihać pa i tamo ucrtani aerodoromski tornjevi i planovi avijacije, i ko zna još gdje se planiraju graditi piste. Samo nek’ se leti, hoću reći, nek’ se krčmi lova do krova.

* Slično je i sa avionima u oružanim snagama ili helikopterima pri vojsci ili češće Policiji, gdje smo najopremljeniji ako slušaš pijani bezobrazne ministre i šefove, gdje ‘kontrolišemo bh nebo’, gdje ‘mi navodimo američke avione’ dok oni vježbaju, iako svaki vozač ministra ili šefa policije zna da od toga nemamo nažalost ništa.

A kad smo kod tih vježbi i našeg ‘idemo u NATO sutra’ do onog ‘idemo govno’, što na bosanskom znači ne idemo uskoro ili nikako, ove vježbe američkih letjelica iznad naših glava a u dogovoru sa ‘zajedničkim oružanim snagama’ (u stvarnosti tri nacionalističke vojske) su postale naša opsesija. I u tolikoj mjeri medijski obrađene da je u BiH postala moda ‘ići na gledanje aviona’. Kao u Americi kad se uz 4. juli ili kakav aero-miting pozove raja ‘da ih se gleda’ i raja dolazi. Stolice, dalekozori i štandovi sa fest food klopom, pa onda slikanje i izjave. ‘Mi smo sada partneri Amerike, neka vide ‘oni tamo’ šta im se sprema ‘ako DajBože dođe ono što želimo’, Bosna je suverena i Amerika je tu, NATO je tu, mi smo NATO …

Amerikanci u BiH kroz usta ambasadora potpaljuju ovu ljubav prema nebu i avionima, zna se da oni uvijek ‘rade’ na daljinu i iz visine, tako da u BiH više ne važi ono staro pravilo koje nas je održavalo a to je ‘hljeba i igara’, sad se pika ovako : aviona i aerodroma’. I vježbanja na nebu.

* Pa ukratko bilježimo ovu učestalost nebeskog vježbanja, radi podsjećanja kroz manji nebski vremeplov.

Željko Komšić vječiti stanar u bh Predsjedništvu prisustvuje vježbi članica NATO-a na Manjači 19. novembra 2020. godine i sav je ushićen. U maskirnoj uniformi sa svojim ministrom ‘naših’ oružanih snaga Podžić Safetom sa posebne maskirane ‘čeke’ prati vježbu koja pokazuje ne da su Amerikanci odlični već da smo mi još bolji.

‘Bilateralna dvodnevna vježba’ (u kojoj učestvuju samo američki avioni pa se zato valjda tako i zove, op. Cross) iznad Glamoča je uspješno završena i značajna je iz dva razloga. Prvi razlog zbog saradnje BiH i SAD i drugi što su naše Oružane snage pokazale da su spremne da izvedu složenu vojnu operaciju…’

Na američkom a našem aero-mitingu 19.05.2021, opet je u nadgledanju ‘gazija’ Komšić. Ovaj put je ‘Brzi odgovor’ a kome i zašto Bog zna, no Komšić je tu uz NATO predstavnike i ambasadora i veseo i zagrijan. ‘Pripadnici Oružanih snaga BiH i Oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država nastavili su s početnim vježbovnim aktivnostima na Manjači, koje će se u narednim danima proširiti u veće združeno djelovanje’.

Maja 2023. Komšić je (a ko bi drugi kad je uvijeku Predsjedništvu) u počasnoj loži i u uniformi, gleda u nebo i divi se avionima, ovaj put su bombarderi a ne ‘fantomi’ 16 i lete iznad Sarajeva što nije baš za svaku pohvalu ali ipak, Komšić je happy. ‘ Naše Oružane snage su pokazale da mogu izvršiti najsavremenije i najsloženije zadatke iz sfere NATO saveza …. Ovo predstavlja jednu nadoknadu za ono što Oružane snage nemaju. Oružane snage Bosne i Hercegovine nemaju avione, nemaju tzv. fiksna krila i dobro je znati da u određenim trenucima imate nekoga koga možete pozvati i može biti navođen od naših vojnika. Naravno, da ne bježimo i od toga, prelet ova dva strateška bombardera ima i političku poruku. Politička poruka jeste da su Sjedinjene Američke Države zapravo uvijek tu i da stoje iza Bosne i Hercegovine, što je, ako ćemo pošteno, u ovom trenutku i na ovom mjestu, dobro znati“.

Naravnoda će mo znati a i ‘oni’ imaju da saznaju i da vide kako lete Amerikanci kad ih ‘mi navodimo’ a oni nam čuvaju leđa.

* Da smo ‘mi’ i samo ‘mi’ ti koji su spremni i koji ‘partnerišu’ a Ameriknci sa tehnikom asistiraju, pohvalio se i Zukan Helez koji je naslijedio oružane snage poslije Podžića, u pauzi kad nije pijan ili patriotski ratoboran nam je novembra prošle godine objavio (onu vijek ima ekskluzivu i za Hadžifejzovića Ataturka i za Dodika) da ‘od danas mi sve vidimo šta se radi na bh nebu’. A šta smo do sada gledali ko te pita, zadnja se računa. Desilo se aktiviranje civilno-vojnog sistema za koordinaciju upravljanja zračnim saobraćajem (CIMACT), kojim se radarska slika bosanskohercegovačkog neba po prvi put prikazuje u Operativnom centru za komandovanje i nadzor u institucijama odbrane Bosne i Hercegovine (OCK2IOBiH) i sada sve gledamo na televizoru, pojasnio je ministar. Sakrivajući da nam te slike na tv ekranu dolaze sa tuđih repetitora i uređaja.

*

Međutim, iz bh Predsjedništva stiže obrat. Nema Podžića, taj odvratni ‘Zapad’ sve sa Čovićem i ‘Švabom Šmitom’ postao je noćna mora ugrožene fotelje ‘gazije’, nije više kao nekad presretan ovim nebeskim čarolijama NATOa i Amerikanaca, a one se, kao i Bakirova ‘utrnula ruka’ pružaju i nastavljaju.. Američki ambasador, Helez Zukan i čelnici NATOa umjesto da poduzmu nešto na Zemlji kad je u pitanju Dodik i njegov tihi separatizam, stvari su opet izdigle u nebo. I evo novih aviona, lete ponovo a Helez plače od sreće, Komšić jer ga spopala nostalgija.

Amerikanci su na brojna pitanja medija šta će učiniti da spriječe Dodika u neustavnoj proslavi 09. januara dana Republike Srpske, izričito rekli da ‘neće BiH ostaviti na cjedilu i da neće djelovanje Dodika gledati sa strane’. Pa su onda, logično, odlučili da gledaju Dodika sa neba, i eto novih nadlijetanja ravno dva komada F -16 iznad bh neba. Da vidi Dodik sa kim ima posla uz ovaj 9. januar. ‘Oslobođenje’ najavljuje i prateće čudo, poseban avion za punjenje gorivom ovih lovaca kao da će letjeti danima a ne minutama i poziva raju na ‘praćenje uživo’. Putem ‘google’ mape.

I zaista, avioni nadletješe 08. januara i Brčko (da smire Denisa Zvizdića i imenjaka Bećirovića i kao zamjena za trupe u ovom Disrictu) i Tuzlu, čak i Banja Luku ali opet, Komšić totalno razočaran.

‘Nadlijetanje američkih F-16 aviona iznad Bosne i Hercegovine neće spriječiti Milorada Dodika da proslavi neustavni 9. januar, kao što ni nadlijetanje sličnih aviona nije spriječilo Mladića da u julu 1995. pokolje Bošnjake u Srebrenici‘ – ispalio je u trenu i kod Bošnjaka zaradio još jedan mandat u Predsjedništvu i besplatnu cugu i ćevape gdje god se pojavi.

Razlog ovakve promjene radosti i hvalospjeva NATOu i Americi svi znamo. Već smo dio i rekli. Komšić je odavno u ‘nemilosti’ američke administarcije jer je kao jedan od većih štetočina i uhljeba u politici glavni krivac za politički sukob Bošnjaka i Hrvata te za svađu sa državnicima u Regionu i svijetu, postao je i mrzitelj i progonitelj ‘partnera’ Amerike i Zapada skupa sa SDA i IZBiH, njegova reakcija je očekivana. No, on se opet ‘snašao’. Ponudio je staro bh rješenje, udario na poznati nacionalizam, iskoristio Srebrenicu i žrtve njegovo najveće oružje za Bošnjake i opet ‘ispao’ frajer i ‘državnik’.

Da su 08. januara ove godine avioni izbacili šta od ‘tereta’ iznad Republike Srpske, sve bi bilo drugačije.

Ovako, ‘brzi odgovor’ Amerikanaca pretočio se u još brži Bošnjacima. Nebeska priča se nastavlja.

photo : Željko Komšić na jednoj od vježbi NATOa i oružanih snaga BiH, arhiv