Ono što radi sada ili traži Milorad Dodik kada je u pitanju državna imovina, prepošteni Fadil Novalić i SDA rade godinama, vlada tajno osnovala 2015. svoju firmu ‘Intera’ i preuzela ingenerencije Agencije za privatizaciju, rezultat : na desetine prodatih državnih firmi i imovine, pripomaže i direktor ‘SASE’ Tarik Kurbegović



Samo u BiH privatizacija traje tri decenije : od Alije do Fadila i Tarika jalije

Svakodnevno slušamo kako ‘trojka’ u vlasti ‘izdaje i daje sve Dodiku i Čoviću’, posebno kako su mu omogućili ili hoće ozakoniti raspolaganje bh gruntom, raspolaganjem imovine BiH bavio se i visoki bh predstavnik koji je ‘nametnuo’ Republici Srpskoj i Dodiku zabranu raspolaganje, i Ustavni Sud BiH je odlučio isto, međutim namjerno šutimo kako se država i njena imovina krčme šutke i puzajući već decenijama kao i u entitetu, o čemu smo pisali nekoliko puta.

Podsjećamo, rasprodaja državne imovine je otpočela sa ‘Alijinim certifikatima’ 1997. u privatizaciji prepisanoj od Slovenaca, kojima su se obogatili najbliži vatri i džamiji – Alijini SDA ahbabi a današnji tajkuni i Slovenci. PIF-ovima i Fondovima u kojima su u odborima bili od poznatijih general Dudaković Atif, Sakib Mahmuljin ili recimo Senad Hadžifejzović tv faca privatne televizije, odabrani su uz pomoć federalne i kantonalnih ‘agencija za privatizaciju’ dobivali budzašto Titine i radničke firme za certifikate i postali bogati i ‘pošteni’. Danas, tri decenije kasnije, certifikati se sve manje pominju i dobar dio posla je prebačen na kadar Reisa u sarajevskoj burzi ‘SASE’ i njenog direktora Tarika Kurbegovića. Gdje se u potaji vrši rasprodaja državnih firmi kroz trgovine dionicama i svaki dan čujemo kako je poneka ‘vladina’ ili državna firma otišla na doboš a radnici šetaju po ulicama Sarajeva. Kurbegović koji sa ‘Hižaslavom’ Cerić Mustafom obilazi džemate kod kuće i u dijaspori odrađuje ono što su propustile agencije za privatizaciju hvaleći se kako je uspio u sred Evrope po uzoru na Tursku uvesti ‘islamski index’ bodovanja i prodaje.

Pisali smo i o ovom ‘dasi’, još su postovi dostupni zainteresiranima, međutim vlada je za svaki slučaj u ovom privatnom biznisu otišla još korak dalje, dok agencije za privatizaciju faktički i ne postoje više osim zbog njihovih plata, niti imaju fax ili telefon, niti se javljaju na naše upite, u US Kantonu je nekoliko direktora odavno dobilo i kazne zatvora za zloupotrebe u rasprodaji imovine u Kantonu, valjda su ih do sada zamijenili novčanom isplatom, budući da su uglavnom izrečene do godinu dana a što se može odplatiti.

Fadilova nelegalna vlada i poštena SDA brigada

Prepošteni Fadil Novalić i ekipa SDA su se, valja sad to reći kad se Novalić prsa u patriotske grudi a brane ga i Reis i Bakir Izetbegović sve skupa sa Komšićem, dosjetili da pljačku državne imovine ozakone suptilnije i drskije. Kako bi izbjegli kompromitovane Agencije za privatizaciju u tajnosti vlada je osnovala ‘vladinu firmu’ 27. augusta 2015. godine “INTERA“ – industrija, tehnologija i razvoj d.o.o. Sarajevo, i to bez znanja Federalne agencije za privatizaciju kojom ju je na direktan način anulirao.

Ovo privredno društvo vlade po aktu o osnivanju je dobilo pravo upravljati nepokretnom imovinom van Bosne i Hercegovine koja pripada Federaciji BiH iz pasivnog podbilansa, neperspektivnom vojnom imovinom i drugom imovinom koju je Federacija BiH naslijedila na bilo koji način. Nadalje, društvo se bavilo i procesima dobivanja sredstava iz Evropskih fondova, odnosno izradi projekata, usavršavanju kadrova za njihovu izradu, te koordinacijom i jedinstvenom strategijom entitetskih, kantonalnih i općinskih institucija. Društvo je isplaniralo u svom sastavu imati razvojne centre, tehnološke parkove, centar za prekvalifikaciju kadrova, besplatne prostore za start-up kompanije i drugu tehničku pomoć. Za direktora i zamjenicu Novalić je postavio svoje savjetnike Suvada Osmanagića i Amru Đendušić, iako je još tada u tužilaštvu postojala krivična prijava Novalića protiv savjetnika Osmanagića zbog zloupotrebe položaja u firmi ‘Unis Group’. Dobio je ucijenjenog poslušnika

Fazlić Šuhret : šta će mi Agencija ako nemam šta prodavati

Tadašnji direktor federalne agencije za privatizaciju Šuhret Fazlić (bivši načelnik Bihaća i važan član pokreta ‘Pomak’, sada u vladi US Kantona kojeg je osnovao SDP nekadašnji krajiški mag i kriminalac Hamdija Lipovača koji je Fazlića i progurao u ‘visoku politku’), čim je saznao za osnivanje ove firme podnio je ostavku. Šuhret, kadar za sve stranke i sisteme je ostavku obrazložio time da je osnivanje vladine firme ‘nezakonito’ i ‘bez znanja Agencije’ te da je firma ‘preuzela ingenerencije federalne agencije, te pojasnio.

‘Određene nadležnosti Agencije za privatizaciju temeljene na Zakonu, kao i zaduženja temeljena na odlukama Vlade FBiH i Vijeća ministara BiH prenose na ovo društvo. Imajući to na umu, kao i vlastitu odgovornost u rukovođenju Agencijom i provođenju odluka Vlade FBiH, podnosim ostavku jer, ne slažući se sa ovakvim rješenjima, ne želim biti prepreka u realizaciji Vladinih odluka’. Iz tadašnjih izjava saznajemo da je još od 2012. predviđena planom ‘privatizacije’ prodaja 11 državnih firmi i to “Remontni zavod” iz Travnika, sarajevska “Hidrogradnja”, “Šipad eksport-import”, mostarska “Fabrika duvana”, “Energopetrol”, “Unis – udružena metalna industrija”, KTK “Visoko”, zenička “Željezara”, “Agrokomerc” iz Velike Kladuše, Konfekcija “Borac” iz Travnika i Unisov “Pretis” iz Vogošće, čiji je ukupni kapital preko 517 miliona KM”, dok je za 2014. bilo planirano prodati manjinski dio Federacije u firmama `Energopetrolu’, Fabrici duvana ‘Sarajevo’, ‘Bosnalijeku’ i ‘Sarajevo-osiguranju’. Šuhret je za ‘Oslobođenje’ objasnio kako se, da vlada hoće, samo od dividendi mogu sakupiti milijarde KMa iznos daleko veći od onoga što će se dobiti prodajom, kasnije je Šuhret kratko rekao kako se ‘povlači’ iz Agencije ‘jer se dogovorio sa premijerom Novalićem‘. Vidio da nema šta krčmiti pa odplivao.

I, danas, ove pobrojane firme države nisu više u vlasništvu ni Novalića, ni BiH, Fazlić se uhljebio, Fadil postao poštenjačina i arlauče na Dodika i ‘trojku’ jer nam ode državna imovina, za Fadilom plaču jer treba ići u zatvor zbog respiratora a ‘nevin je’, dok fantomski direktor SASE rasprodaje polako i dionice bh Telecoma.

Po saznanju za osnivanje Fadilove firme, iste godine kad je i osnovana, na zahtjev SDP poslanika upućena je u proceduru inicijativa da se zabrani rad vladine kompanije ‘Intera’, međutim Parlament nije o tome nikada donio konačnu odluku. Danas ako zovete ili tražite u registru bilo šta o toj firmi, nećete naći puno. Ili ništa.

Muharem Cero istinu ‘ćero’

Poznati bh stručnjak za pitanje državne imovine Muharem Cero je osnivanje ove Novalićeve agencije za pljačku ‘Intera’ okarakterisao kao ‘Dodikov zakon’, rekavši da ‘nije teško dokučiti prave sakrivene razloge registrovanja ovakvog društva. Osim ogromne imovine BiH u Srbiji i Hrvatskoj, društvo je dobilo u nadležnst i raspolaganje sa imovinom u BiH iz podbilansa i neperspektivne vojne imovine, stoga tvrdi Cero “ovo zapravo ‘miriše’ na retrogradne političke snage u BiH koje žele da dovrše podjelu zemlje, a da to premijer Fadil Novalić odnosno SDA koja je to aminovala, nažalost ne vide”. Firma je, kaže Cero ‘prepakovani „Dodikov zakon na Novalićev način. Jer, kao ni Doik ni vlada nema zakonskih uporišta da raspolaže državnom imvinom’.

E, vidimo da ima.

Niko se iz vlasti SDA, iz Islamske Zajednice ili iz ostalih stranaka nije oglasio da Novalića pozove da zastane sa rasprodajom državne imovine a time i države. On je za njih heroj i poštenjačina, love se oni ‘njihovi’.

Primjer Novalića na žalost nije usamljen, skoro trećina nekretnina okolo Sarajeva je već odavno u tuđem gruntu, uglavnom arapskom ili gruntu ‘patriota’ i ‘ranjavanih u ratu’ kao i elitne lokacije u središtu grada, Benjamna Karić je i Vijećnicu upisala na vlast a hipoteku na Rijaset pa ‘rentu’ plaća Reisu a državni je spomenik kulture, dok o Neumu ili Banja Luci, ne treba uopšte govoriti. Priča ide na ‘naše šume i pjeskane’.

Što sve skupa ne da ‘miriše’, kako veli Cero, već tukne brate.

Ako se nastavi lov i tjeranje, umjesto ‘međeda’ Dodika istjeraće se iz žbunja Fadil-zec.

photo : Fadil Novalić i Bakir Izetbegović, arhiv