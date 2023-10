Na Starom Gradu u Vel. Kladuši još nije sanirana kula izgorjela u požaru 14. aprila ove godine i ni Bog ne zna kad će se to desiti, za to vrijeme se širom BiH podižu jarboli i ljiljan-zastave, viHore se bačeni i oprani milioni državne kase u čast opjevanih viteški izgubljenih pobjeda …

Svi se sjećamo, bilo je to nedavno 16. prošlog mjeseca, kad je na Vlašiću podignut jarbol i ‘najveća zastava u BiH’ u čast generala ArBiH Mehmeda Alagića optuženog za ratni zločin i u slavu nenadjebive, najmoralnije i najjače armije ponosa i pobjeda, bez ijednog poraza u borbi za oslobađanje države BiH na nekih 23% teritorija. I u slast krkanluka vlastele i vjerskog islamskog klera. Znamo i to da je nakon samo deset dana zastava uništena vjetrom i olujom i najmanje milion KMa bačeno u ovu našu neprevaziđenu glupost spomeničarenja i prekrajanja prošlosti otišlo je u vjetar. Poslije silnih govorancija i slikanja ‘uvaženih’ export-import govornika, nadpjevavanja o slavnim bitkama i fotosesion blicanja uz obavezne dove i tekbire, ostao je samo visoki jarbol kao simbol naše gluposti i upornosti u gluposti. Koju praktikujemo već tri decenije i samo na to rasipamo lovu. Sijemo spomenike, ratne muzeje i jarbole po čitavoj državi, na dijelu tako junački osvojene pa i sačuvane države. Naravno, kako je ta glupost urođena i vječna, jarboli niču a tkaonice tkaju krpe-zastave, ne može se stići koliko je brda i slavnih čuka. Nedaj bože da smo ravničarska država.

Još koliko jučer, najnoviji i još ljepši jarbol i zastava niknuli su u US Kantonu u mjestu Crkvina kod Bos. Otoke, u jednoj od siromašnijih opština, u Bos. Krupi. I u istu čast i sa istim ciljem, ne kažu koliko će nas je ta veselica koštala, nebitno i nevažno. Ovaj jarbol od jučer za razliku od onog od prekjučer je nešto manji kao i zastava, (‘samo’ 8 metara gore x 6 prekostrane) na Vlašiću je to bilo pompezno : u vis 17,5 metara sa dimenzijama zastave 5 x 10 metara. Na Vlašić se slila ekipa nabiguza iz politike i Rijaseta, to nije propustio ni rumeno-zeleni Denis Bećirović i događaj je kažu, koštao oko 1 miliona KMa, u Krajini su bili manji izdaci ali se jelo i krkalo kao za milion, slavlje i herojstvo ne zna za kokuzluk i naš spomenečarski usud.

I tako iz dana u dan i ‘na svakom pedlju’ Jedinstveno-podijeljene i Suvereno-nesamostalne države BiH, samo se slavi, viHori i nazdravlja. Gdje nema čuka od ulice do ulice, gdje ih ima – od brda do brda. Nema države na Svijetu da je sve svoje poraze pretvorila u pobjede čime ozbiljno ugrožava taj primat susjednoj Srbiji i da veliki dio budžeta troši nemilice na prepravljenu istoriju kao što mi rasipnici tuđe love činimo, mi smo ti, kako ono reče mudrac Alija Izetbegović, aha – ‘čudo’. Otpora, snage, budućnosti i posebno prošlosti, svega čime se može normalan insan začuditi.

Ako se ne viHori ratna i zabranjena zastava po šumama i gorama onda se prave mauzoleji ‘gazijama’, ‘šehidima’ i ostalim klincima – palcima, kad se to podmiri imamo onda granice kojih nema i zastave na njima, pa uličice i sokake, na kraju svih krajeva, imamo ratni teren i u državnim kancelarijama i na skupim kaputima i reverima vlastodržaca, u rijetkim posjetama vani, samo nek’ se ratuje.

Slušam kako gradska varalica sa sela u liku i faci ‘premijera’ USK Ružnić Mustafe vazi o uspjesima i herojstvu, dok u vladi troši nezarađeno i pokradeno. U vladi koja je od rata do sada permanentno u ‘tehničkom mandatu’, što će reći nepotpuna i vazda u nekim kombinacijama, i vazda u plaču ‘dajte sadaku’, mi ‘pošteni i hrabri Krajišnici’ a u govoru lebdi zvuk pravog pljačkaša, varalice i šefa vlastele skrpljene na vrat-na nos iz desetak njemu sličnih izvora. Prije par godina je taj isti NESovac Ružnić, kadar malo veće gradske barabe vehabijske provijencije iz Cazina Ogreševića i hrpe ‘nezavisnih’ papaka preletača sa njim u kolu, čovjeka na aparatima i poslanika koji se borio za život u Turskoj molio za 1 glas da popegla budžet. Srećom, poslanik je uspio internetom to potvrditi i nažalost umro ubrzo poslije toga. Mustafa Ružnić kao i šef mu Ogrešević kao i svaka mudra faca političara šibicara se ne libi obavijestiti javnost o ovom jarbolu i slavljenju. I uspješnom projektu načelnika jadne i siromašne Bos. Krupe gdje će spiskati lovu samo radi pokvarene priče i slave, dok raja, djeca i žene, ljudi na US Kantonu glavom bez obzira kukaju po internetu za ljekovima, praše u dijasporu nekontrolisano, dok mu javne škole se zatvraju puste i umalo urušene a uokolo na stotine džamija i mesdžida, svijetle kao i njegova vizija države, bez fabrika i radnika čak ni u kompjuterskim sinhronizacijama.

Vjetar i te prirodne nepogode kao što je zvanično tužilaštvo USK kažu da je udar groma uzrokovao požar na kuli u Vel.Kladuši i to je jedino za sada zvanično, iako svako zna nezvanično da kula nije bila bez te zaštite. Da, i obećanje nakon požara kako će se kula brzo sanirati i sanirati je zvanično ali od tog 14. aprila ove godine na spaljenim zidinama spomenika Krajine i države, na kuli Muje Hrnjice ‘Starog Grada’ samo pepeo i ostaci vatrogasaca, još propada i kao ruglo para nebo. Bože sačuvaj da išta po tome poduzme ovaj pomenuti tip što glumi ‘premijera’ i što se kao važna faca smuca po televizijama kao i šef mu Ogrešević pljujući po ‘trojci’, po ‘izdajnicima’ prosipajući hrabrost Krajišnika i svoje poštenje.

Nacijo, u Bihaću još nije do kraja sanirana šteta od požara na Kantonalnoj bolnici ‘Dr. Irfan Ljubijankić’ a od jula 2013. godine kad je planulo pa i sada, bolnica samo traži donacije a raja daje. Daju i strane države ali rupa je bez dna, i ružno je reći, tek nakon požara dobiva normalniji izgled. Nekad je dobro i kad gori.

Naravno, tako će završiti i kula u Vel. Kladuši, ove barabe u vlasti samo traže i uzimaju lovu. Vjeruje se da će, ako ih ko preupita odbrusiti da je to stvar ‘Agrokomerca’ jer ‘Stari Grad’ će u trenu postati dio te firme. Svi će zaboraviti da je kao i čitav ‘Agrokomerc’ i ‘Stari Grad’ još od vremena Mirsada Veladžića i ‘Hižaslava Mustafe Cerića, otet i to je bilo mjesto gdje se SDA bulumenta sastajala i slikala uz izbore i konferencije. Ili dočekivala Bakira Sina Velikog Oca. Vjetar i vrijeme uništili su i ostatak ovog spomenika na čitavom kompleksu u kojeg su ‘Agrokomerc’ i Fikret Abdić ugradili silne miliona dolara, poslije njih, ovi ‘ponosni Krajišnici’ nisu uložili ni centa.

Oni su za tri decenije svoje strahovlade naučili samo postavljati zastave i graditi nepostojeće aerodrome. Fakat, izmislili su i Abdić Hamdiju ‘Tigra’, savjesnog razbojnika i osuđivanog ratnog zločinca i ubicu – poslanika u bh Paralementu. Ne treba griješiti dušu.

photo : Kula na ‘Starom Gradu’ u Vel. Kladuši izgorjela u požaru 14.04.2023, arhiv