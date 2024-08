BENJAMINA KARIĆ i ODGODNO ŽALOVANJE : Sarajevo ne plači i ne jecaj dok turisti ne odu, poslije će mo sve nadoknaditi

Skoro svakodnevne a mjesečno obavezne šetnje i protesti po Sarajevu za Palestinu i Gazu naprasno su stale, nema žalovanja za braću u Palestini. Palestinska zajednica u Sarajevu je dala javnu obavijest da se akcija žalovanja i podrške obustavljaju do daljnjega.

‘Imajući u vidu da se u Sarajevu, u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, nalazi veliki broj stranih gostiju i da bi okupljanja izazvala nelagodu stanovnicima glavnog grada, Palestinska zajednica u Bosni i Hercegovini odlučila je da ne organizuje protestna okupljanja ili mirne šetnje’ – navodi se u ovom saopštenju.

Ova poruka nam daje do znanja da svim takozvanim ‘nevladinim udrugama’ i udruženjima od onog ‘majke Munire Subašić preko boračkih i ‘šehidskih’ pa do ovog palestinskog, diriguju vlasti, i da su udruženja u funkciji vlastodržaca. Bol, suze, podrška, paralela sa Srebrenicom i Sarajevom, sve će stati da se ne bi narušila turistička sezona u Glavnom bh gradu.

Dakle, dobili smo odgodno žalovanje koje je pojeftinilo sva ona prethodna, jer su nam važniji prihodi gradu od istinske brige za žrtvama. Podsjećamo, bolesno nasmijana SDP načelnica Benjamina Karić prva je otpočela ove šetnje i proteste krajem prošle godine i otvorila ‘sezonu šetnji i bola’. Bilo je ovako, Benjka je predvodila protestante naoružane ljiljanima i zastavama i šalovima Gaze i biflala u mikrofon.

‘ …. Mi najbolje znamo kako je to ne imati vode, hrane i kada djeca ginu. Sarajevo kao grad koji je bio grad pod najdužom opsadom u modernoj historiji. Sarajevo pusti suzu, Gaza jeca. Sarajevo ima pravo danas stajati uz Gazu. Sarajevo je za mir i za sve nedužne žrtve na ovom svijetu”.

Sad ‘mi najbolje znamo’ da treba zadržati suze i bol jer su ‘nama’, tj. Benjamini i vlasti ‘trojke’ važniji turisti i lova koju donose kao i ostale veselice, pa se uplašena za budžet odlučila da plačemo i patimo kasnije, na jesen ili u zimu. Ili još bolje, kad počnu predizborne sarajevske performanse.

Ima u crnogorskom narodnom običaju praksa kod sahrane da domaćin nabavi posebne ‘narikače’ koje oplakuju pokojnika, koje leleču i prozivaju i dozivaju, sve po protokolu. Zna se kad kreću u ‘akciju’, kad počinju nabrajati mrtve rođake i životne uspjehe pokojnika, dobiju unaprijed ono što treba oplakati i reći.

Mene je ovaj sporazum palestinske organizacije i vlastele podsjetio na taj drevni a još prisutni scenario u Crnoj Gori.

photo : detalj sa jednih od brojnih protesta za Palestinu u Sarajevu, arhiv