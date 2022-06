Prvo je Amerika zbog imena ulice i škole u Sarajevu po nacisti i fašisti Mustafi Busuladžiću prije dvije godine stavila Elmedina Dinu Konakovića na ‘crnu listu’, ove godine je zbog njega (ali i zbog Hueina ef. Đoze te Mehmeda Pandže) ‘upozoren’ Bakir Izetbegović.

Za to vrijeme sarajevska ‘trojka’ pod vodstvom sumnjivo nasmijane načelnice Sarajeva Benjamine Londrc Hamprc Karić brine o Hrvatima i katoličanstvu u Sarajevu, preko nogu, mini suknje i dekoltea hrvatske pjevačice Lidije Bačić Lille i uživa komforno sa Busuladžićem …

# U ‘Međunarodnom izvještaju o vjerskim slobodama’ za 2021. godinu objavljenom prije neki dan Amerika (State Department) je komentarisala i kritikovala nazive ulica po Sarajevu date po imenima nacističkih kolaboracionista i suradnika fašista. Ovaj Ured je naveo kako je bh parlamentarac Damir Arnaut podnio prijedlog Parlamentu 11. januara da se izvrši preimenovanje ulica, trgova i škola te drugih mjesta u BiH koja nose nazive po nacističkim suradnicima i kolaboracinistima te da je takav prijedlog neobavezno usvojio bh Parlament i da ga je čak podržala i SDA partija. Međutim, odmah po usvajanju SDA je promijenila stav (poznata politika : od sabaha do akšama, jedno mislim i radim ujutru, drugačije popodne), Arnaut je bio izložen kritikama Bošnjaka posebno lidera SDA (Bakir Izetbegović, op. Cross) koji je izjavio da ‘Bošnjaci Husein ef. Đozo, Mustafa Busuladžić i hafiz Mehmed Pandža (koja imena ulica bi trebalo izmijeniti) moraju biti sagledani u historijskom kontekstu’.

Faktički, Bakir se ogradio od glasova stranke i zaštitio imena ulica i trgova fašista, odbranio fašiste, do danas nikakve izmjene nisu učinjene niti je Prijedlog išao dalje u proceduru na drugi dom, Dom naroda. Osim Bakira, ni ostali organi u Kantonu Sarajevu i Opštini niti predstavnici vlasti, nisu nisu ni mrdnuli klincem ili poduzeli išta da se postupi po ovoj inicijativi. Dakle, slažu se sa Bakirom.

# Arnaut je ovaj izvještaj prokomentarisao kao ‘sivu listu’, kao prvi potez State Departmenta do ‘crne liste’ na kojoj bi se u slijedećem izvještaju mogao naći Bakir Izetbegović. Zbilja, hoće li i može li Amerika, kad već neće ‘naši’ predstavnici u vlasti uvesti reda u ovu fašizaciju imena ulica i škola glavnog grada BiH Sarajeva i u ostalim dijelovima BiH prvenstveno u Banja Luci i Mostaru, i kakva smo mi to ‘nezavisna’ i ‘suverena’ država kad nam stranci pored svega ostalog brinu i uređuju i nazive ulica i trgova?

Odgovor je jasan, nismo nikakva država, ostavi te bajke na miru. Ako hoće ‘stranci’ (a najviše Amerikanci) mogu sve, samo ako iskreno to žele i ako se to poklopi sa njihovim interesima u BiH. Napose, ako to oni ne urade, ‘naši’ neće jer oni su i htjeli i ciljano odlučili da se sarajevskim i drugim školama dadnu ova imena suradnika okupatora II Svjetskog rata i fašistima. Kako kao takvi i jesu vlast i odlučuju o tome, sami nikad neće to promijeniti ako ih se ne natjera. Stoga je Arnaut u pravu, ovo i jeste jedna vrsta ­’opomene’ Bakiru Izetbegoviću i njegovoj nacionalističkoj i fašizoidnoj partiji SDA, ali je po svoj prilici više to i jedna vrsta ‘ucjene’, za neke ustupke koji iza ove ‘opomene’ slijede.

# Ovo je drugi put da Amerika Izetbegoviće javno proziva, prvi put je to bilo malo jače i zbog nestanka milijardi dolara pomoći, kada je The New York Times (i novinar Chris Hedges) pod naslovom ‘Lideri u BiH ukrali najmanje milijardu dolara pomoći’ 17. augusta 1999. godine (zbog čega su angažovani skupi advokati, pa je napisana tužba za klevetu, pa je spiskano 2 miliona dolara državnih para u troškove advokata i Izetbegovići naprasno odustali od tužbe) pojasnio kako su se krale donacije i ko je šta jamio.

U ovom drugom pokušaju Amerike da ‘otvori oči’ stanovnicima njene države umjesto korupcije i kriminala ukazalo se na nacionalistički koncept Bakira Izetbegovića i vlasti generalno, u čuvanju i spašavanju bošnjačkih fašista, nacionalista sa čijim imenima su okićene škole, trgovi i ulice Sarajeva i drugih bh gradova. Da li će pored samo ‘opomene’ američka administracija ići dalje ili će stati a ‘opomena’ postati samo dio strategije ‘mrkve i batine’ ne zna se, ali ono što se zna je da ovo upozorenje neće plaho uzbuditi Bakira Izetbegovića. Njemu kao i ostalim ‘liderima’ to ne znači ništa, njemu i protiv njega trebaju druge taktičke vještine : optuženje, zatvor i otimanje imovine. Na mrkvu i štap je navikao odavno. Mrkvu pohapa, štapa se ne boji.

Međutim, indikativno je da na ‘liku i djelu’ Mustafe Busuladžića ne polaže ispit demokratije i prava samo Izetbegović, što ide u prilog našoj tvrdnji da od ovavkvih ‘opomena’ i ‘upozorenja’nema ništa’. I da se prije radi o nekakvoj vrsti ‘trgovine’ ili ustupaka. Naime, podsjećamo čitaoce, Izvještaj iste institucije USA od 2020 godine, zbog imena ulice i škole po Mustafi Busuladžiću, kritikovao je stranku ‘Narod i pravda’ i predsjednika Elmedina Dinu Konakovića i više od godinu dana Konaković je zbog toga bio u svojevrsnoj ‘izolaciji’. Nije ga bilo na svečanim prijemima u američkoj i drugim ‘poznatijim’ ambasadama u BiH, zaobilažen je. No, opet je sve to ‘zaboravljeno’ pa je Konaković čest gost američke ambasade kao da ustaški suradnik i fašista Busualadžić Mustafa nikad nije ni postojao. A eno i njega i Konakovića oba u pravoj veličini u ‘slobodarskom Sarajevu’, eno i američke ambasade.

# Ko će u izvještaju slijedeće godine biti ‘spomenut’ u vezi Busuladžića i sličnih fašista čija imena krase Sarajevo, ostaje da se sačeka i vidi. To bi mogao biti Nermin Nikšić i njegov SDP, jer ‘stanje na terenu’ ukazuje da oni, SDP, nisu ‘onako’ i za džaba u koaliciji sa Konakovićem u Sarajevu a sa SDA u Republici Srpskoj i u nekim gradovima u FBiH. Plus, očijukaju’ sa Željkom Komšićem u potaji i pričuvi a znamo svi da je Komšić najveća podršaka Bakiru i SDA. Zato jer se ni oni u SDPu previše ne sikiraju oko Pačariza, Busuladžića ili Đoza, potaman im.

U međuvremenu, prate ‘ćudoređe’ i brinu o Hrvatima u Sarajevu kojih uopšte nema u Gradskom Vijeću Sarajeva preko dugih nogu hrvatske pjevačice Lidije Bačić Lille i njenih prsnih oblina. Sumnjivo nasmijana načelnica Benjamina Londrc (Hamprc) Karić koja je Hrvatima umjesto Božića ‘čestitala kalendar’ (teško joj izgovoriti Božić) oštro je kritikovala nastup ove pjevačice prije par dana ispred katedrale ‘Srca Isusovog’ u Sarajevu zgražajući se nad nemoralom koje inače nije u ‘opisu Sarajeva’.

Dok crkveni velikodostojnici nisu obratili na to ni zrno pažnje, Benjamina ih nepozvano brani. Na isti način kao što je ‘branila’ Bogića Bogićevića nesuđenog načelnika na čije mjesto je fatalnom greškom i dobrim scenarijem zasjela.

Da je kojim slučajem pjevač Fatmir Sulejmani umjesto sa zgodnom i mladom Lidijom nastupio sa kakvom ocvalom ‘divom’ sevdaha, recimo sa Hankom Paldum majstoricom oklagije i buredžika, ili sa horom ilahija i kasida, Benjamina Hamprc bi sve uz svoj poznati bolešljivi osmijeh to pozdravila kao dokaz multikulturalnosti i zajedništva najljepšeg grada na Svijetu. A i srce od Isusa u katedrali bi bilo puno kao šipak.

Da se ne radi o slučajnosti o kojima govorim, evo još jednog svježeg primjera, valjda će Amerikanci to zapamtiti za slijedeći izvještaj.

Dana 31. maja ove godine ispred iste ‘osvještane’ crkve haljinom i nogama Lidije Bačić za kojom plače čak i srce Isusa, osvjedočeni vehabija Nihad Aličković iz opskurnog pokreta ‘antiDayton’ izveo je performans u znak sjećanja na Dan bijelih traka i ubijenu djecu Prijedora. Ovaj ‘guzija’ nije otišao u Prijedor, on inače svoje performanse izvodi po Sarajevu i okolici, svoju ‘borbu’ i ‘domoljublje’ dokazuje tamo gdje će najviše biti viđen i uslikan, zbog čega inače i koristi svoje postavke i huškačke glumačke predstave, ali nije poanta u tome, nije sporno podsjetiti na Dan bijelih traka na pravi način. Vehabija Aličković je za performans uzeo i zloupotrijebio djecu iz škole, pogodite koje?

Od stotine škola, ‘slučajno’ naletio na djecu iz škole Mustafa Busuladžić?! Jašta, nego!

Benjamini Hamprc a ni ostalim ‘čuvarima ćudoređa’ tj. morala u Sarajevu iz famozne ‘trojke’ nije to zasmetalo, a priredba Aličkovića je išla uživo ispred katedrale ‘Srca Isusovog’.

Znam, teško je bilo šta nesuvislo reći u povodu 31. maja, ali molim fino, ovdje je riječ o vehabiji Aličkoviću i Mustafi Busuladžiću, obožavanom tipu i liku bošnjačke hrabre prošlosti. Očekivati od Benjamine da iskaže protest što se opet preko djece i žrtava slavi i protežira fašista Busuladžć uzaludan je posao.

Naprotiv, moglo se samo desiti da se sa Aličkovićem Benjamina uslika, to je uostalom i činila u ranijim njegovim glumačkim teatralnim a dobro plaćenim nastupima po Sarajevu a nasmijana načelnica obožava kamere i osmijeh.

Nama ostaje da gledamo veselu i zloupotrebljenu dječicu sa majicama naciste bošnjačkog domoljuba Busuladžića i da čitamo američke izvještaje o osudama nacista, fašista i suradnika Hitlera i ‘opomene’ njihovim domaćim pomagačima. Pih!

photo : Elmedin Konaković i Bakir Izetbegović gore, dolje – Benjamina Karić načelnica Sarajeva i Izvještaj američkog State Depratment-a o vjerskim pravima, u malom okviru gore : hrvatska pjevačica Lidija Bačić sa nastupa u Sarajevu ispred katedrale Srca Isusova, arhiv