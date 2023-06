Sjednica vlade Republike Srpske i vlade FBiH u Banja Luci : na Istoku ništa novo…

Medijski gledano, zajednička sjednica dvije bh entitetske vlade u Banja Luci najavljivana, održana i objavljena senzacionalno i marketinški, suštinski je ništa novo i sve već viđeno u postizbornoj dogovornoj vlasti.

‘Nećemo se gledati preko nišana’ poznata je mantra Nermin Nikšića koju smo već odavno prepoznali i koja je nešto pozitivno u bh novosklepanoj vlasti, ali ona uopšte ne prati stanje na bh terenu. Svakodnevno smo svjesni da se po medijima nakon zajedničkih slika ministri obje vlade itekako ‘šicaju’ i nišane, sve odjekuje. Iako su se ministri naslikali, napričali i obećali mnogo toga ‘u interesu građana’, na ovoj sjednici koja je po Nikšiću ‘bila lagana, lagano se prošlo kroz dnevni red’, ništa od krupnih problema građana ‘u čijem interesu vlast radi’ nije ni dogovoreno ni utvrđeno.

Slike iz ureda u Banja Luci podsjećaju u svemu na predizborne skupove kada su se mnogi tada kandidati za vlast šepurili i slikali po ‘Šeheru’ uz tvrdnju ‘evo me u Republici Srpskoj a nije mi niko ništa učinio nažao’, kao da su u Banja Luku pali s neba a ne došli na teritoriju BiH. Nešto slično onom kad je Bakir Izetbegović sa napirlitanim SDP megafonom Vojinom Mijatovićem pred kraj prošle godine ‘selfisao’ i trabunjao ako ‘slobodno šeta Banja Lukom’, kasnije Mehmedović po Doboju ili profa Bećirović po Trebinju, ili kad je medijska vijest bila kako su se ‘učenice Medrese prošetale Banja Lukom’ a banjalučka raja oduševljeno gledala kako se slikaju.

Dobro je da se porušeni mostovi između dva entiteta grade to je pozitivno kao što je pozitivan i svaki susret vlastodržaca ali poBogu braćo, po informacijama iz medija upadate u istu zamku kao i SDA prethodna vlast : posmatrate ovim načinom doživljaja entiteta Srpska kao da isti nije u BiH i kao da je dokaz zajedništva i dogovora slika sa sjednice ili ispred Vlade entiteta. Krajnje je vrijeme da se sa ovih ižvakanih floskula počne nešto raditi, što nam stalno obećavate, u protivnom radite za Bakira i SDA, njemu je dovoljno da iz ilegale prati ove besmislice i da juriša podmećući klipove.

Znam ova vlast iz nužde je s pravom otjerala onu prethodnu nacionalističku i zločinačku u talu sa DF/IZ BiH jastrebovima i štetočinama, znamo i da je dosta toga što dijeli dvije vlade suviše teško za dogovor zbog čega se najveći problemi ostavljaju po strani, ali nemojte nam onda svaki dan servirati iste gluposti i političke floskule kako je zajednička sjednica živi dokaz da se ‘vaše želje’ kao predmet dnevnog reda (po tvrdnji Nikšića) ispunjavaju i tražiti da se to slako i bezbolno proguta. I da raja urla od sreće što dvije vlade iz dva entiteta ‘sjede zajedno’, jer to je valjda nešto najnormalnije i najočekivanije.

Evo zašto tako mislim o ovoj ‘historijskoj zajedničkoj sjednici’, na kojoj po mom sudu ništa ‘historijsko’ od problema dva entiteta nije riješeno ni dogovoreno. Prvo, Nikšić kao najvažniju tačku dnevnog reda i dogovor ističe dogovor oko ‘zabrane izvoza oblovine’ i ‘odlaganje otpada na Trgovskoj Gori’ uz granicu sa Hrvatskom, naznačujući da je sa ministrom Košarcem ‘ostvario dobru komunikaciju‘. Ni jedan ni drugi problem nisu nam nepoznati ali nisu uopšte najbitniji ‘za interese građana’. Ovaj drugi jer je to poznati problem o kojem se godinam priča bez ikakvog rezultata i dok traju naše priče i komunikacije, Hrvatska je već otpočela sa realizacijom postavljanja kontejnera i pratećih objekata uz granicu sa BiH, nema nikakvih vidljivih dogovora sa Hrvatskom u vezi toga. Ni poteza prema međunarodnim organima. Što se tiče oblovine, šumske krađe i ostale kriminogene djelatnosti u vezi šuma BiH, označiti to jednim od glavnih problema pored gazdovanja šumama, državne imovine, neuređenih granica sa Srbijom, NATO planovima, koruptivnom pravosuđu, siromaštvu građana, neradom Parlamenta pa i samih vlada, da ne nabrajam dalje, sve to izgleda i smiješno i žalosno.

Na isti način izgleda i razgovor ili dogovor oko auto-puta Sarajevo-Beograd, jer svi znamo da se uz takve dogovore ovaj projekat pretvorio odavno u izgradnju ‘brzog kružnog toka’, kako bi se udovoljilo svim željama a mi već nekoliko godina pričamo o njemu kao o gotovoj stvari.

Za pozdraviti je izjavu premijera RS Viškovića da se treba nastaviti sa praksom održavanja sjednica dvije vlade i u ostalim dijelovima BiH, međutim ako se ovako bude dogovaralo umjesto oblovine dobićemo poznatu bh piljevinu.

Ako neko sumnja u to, pročitajte samo izjave i reakcije ‘zajedničkih dogovora i agendi’ i ljubavi u vezi ‘razrađenog’ i pjevljivog ministra odbrane BiH Heleza, one prema putovanjima ministra Konakovića ili bar dio pisama iz kabineta članova bh Predsjedništva i sve će vam bit jasno.

Najkraće, ne trebamo se gledati ‘preko nišana’ i ‘valjati u blatu’ ali ne moramo ni u oblovini i piljevini.

photo : sjednica vlada dva BiH entiteta u Banja Luci, juni 2023, arhiv