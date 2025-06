Munirina poznata strategija SDA politke : Juriš Munire Subašić i nišanjenje na Nevenku Tromp i Husniju Kamberovića te na manifestaciju ‘History Fest Sarajevo’ preko žrtava genocida je isprobano jeftino, prozirno ali veoma učinkovito spašavanje Bakira Izetbegovića izdajnika Revizije protiv Srbije i obračun sa Dinom Konakovićem i ‘trojkom’ u vlasti

* Zakazan od 2. do 6. Juna ove godine festival Historije u Sarajevu (History Fest) će se održati ali je već oskrnavljen poznatom matricom Bošnjaka ‘duboke države’ i stranke SDA. Uveliko se po medijima traži zabrana učešća na ovoj manifestaciji istražiteljici Haaškog Tribunala profesorici Nevenki Tromp. Recept za ‘zakuhavanje’, zakulisne igre i performans preko kostiju žrtava genocida odranije je poznat. Prvo se jave ‘instituti’ i ‘nevladine bošnjačke’ džematske udruge iz dijaspore a onda se upregnu žrtve genocida i nezaobilazna ‘majka nad majkama’ Munira Subašić u ime udruženja ‘Majke Srebrenice’, čime se ‘lovna sezona’ svečano otvori, ostalo odrade mediji za to dobro plaćeni.

* Profesor i direktor ‘Instituta Historije Sarajeva’ istoričar Husnija Kamberović zakazao je ‘History Fest’ ove godine uz godišnjicu genocida u Srebrenici te potpisivanja Daytonskog mirovnog Sporazuma i između ostalih učesnika sesije pozvao je i profesoricu Nevenku Tromp, čiju zabranu učešća traže ‘Majke Srebenice’, Munira i brat joj Murat Tahirović, nakon što su to inicirali ‘BANA’ – Bošnjačko američka asocijacija’ – džamijska udruga iz Amerike te famozni ‘institut’ za izučavanje genocida iz Canada’ iz džemata Hamilton i iz glave ‘akademika’ Muftije Zukorlića Emira Ramića. Na isti način se inače i provodi sva bošnjačka politika u BiH, ta famozna ‘crvena linija’ sa žrtvama genocida i igranjem sa njihovim kostima, iza svega stoji SDA i Bakir Izetbegović potpomognut sa političarenjem iz Reisata. Jednostavno rečeno : Bakir napiše i zatraži a ‘majka nad majkama’ Munira odrađuje.

* Pismo iz Potočara tvrdi kako je Nevenka Tromp zapavo negator genocida, kako je spašavala Miloševića na sudu u Haagu a Srbiju spasila od osude za genocid, kako je učestvovala u pisanju Izvještaja vlade Holandije iz 2002 – ‘NIOD’ kojeg su koristili u Republici Srpskoj radi umanjenja zločina i negiranja genocida, te kako zbog toga a u interesu žrtava traže da joj se zabrani nastup i učestvovanje.

Profesor Kamberović je reagovao na pismo tvrdeći da navodi nisu tačni, da je isčitao pomenuti Izvještaj u kojem je Nevenka učestvovala samo u jednom manjem dijelu u vezi raspada Yugoslavije, dok su tvrdnje kako je ova poznata naučnica i istražiteljica spašavala Miloševića i Srbiju netačne. Poziva se ne samo na njen rad u Tribunalu (ICTY) već i na njenu knjigu ‘Smrt u Haagu’ u kojoj je i genocid u učešće Srbije u ratu objasnila u detalje, kasnije i više puta u svojim javnim nastupima. Čak je ista za svoj rad dobila i najveće priznanje Sarajeva, plaketu počasnog građanina 2022. godine. ‘Žrtve Srebrenice se instrumentalizuju, one trebaju mir‘ – poručio je profesor tvrdeći da gospođu Tromp neće izbaciti sa spiska gostiju. Međutim, jasno je već da je njeno gostovanje upitno i čak i opasno obzirom na medijsko huškanje i pljuckanje koje se intenzivira kako se datum početka manifestacije približava.

* Da je u pitanju instrumentalizacija i miješanja ove davno u politici isprobane udruge Munire Subašić to se zna, kao što se zna također da je MC Potočari odavno glavni poligon SDA i Rijaseta za političarenje i vladanje i da je to ‘prava rupa bez dna’ kada su u pitanju pare države i donacije koje niko ne kontroliše. Ono najglavnije : ovaj juriš ‘majke nad majkama’ Munire i njene politike u kojoj je preko leđa žrtava stekla enormno bogatstvo u Sarajevo odakle odlazi na posao u Potočare je zapravo klasična odbrana SDA i Bakira Izetbegovića od veleizdaje i države i žrtava uz izigranu Reviziju u predmetu prtiv Srbije kod Međunarodng Suda, na što već godinama Nevenka Tromp ukazuje u medijima. Ujedno, to je poznati obračun sa vlašću ‘trojke’ a posebno sa Elemdinom Konakovićem koji je 2022. bio u Komisiji koja je predložila Tromp za Plaketu Sarajeva.

* Podsjećamo. Februara 2017, isticao je desetogodišnji rok za podnošenje žalbe, i svega par dana prije isteka roka, Munira Subašić je skupa sa još jednom babom SDA politike Fadilom Memišević (‘Društvo za ugrožene narode’) zakazala poznati sramni skup u sarajevskoj Vijećnici kada je Bakir odlučio, iako je znao da bh predstavnik i agent Sakib Softić nema legalno ovlaštenje za zastupanje (jer ga je Sud već o tome obavijestio a on sakrio dopis u ladici) odlučio da ‘ide sa Revizijom’, slagavši sve prisutne da ‘ima nove dokaze’ a nije imao ništa validno. Kao što znamo, poslao je emisare Denisa Zvizdića i Softića kod Vučića da mu prenesu ‘da se ne brine’, dok je apelacija pala na samom ulazu u Sud zbog Sakiba Softića i njegove nelegalne punomoći. Znamo i to da je Fadila Memišević a što je priznala na tv ‘Face’ isplatila usljed prijetnje tužbom Softiću 130.000 KMa od ‘silnih para koje su dolazile iz dijaspore i odasvuda‘, nakon što joj je Bakir Izetbegović to rekao da uradi i ‘pripremio papire‘.

* Nevenka Tromp je o ovoj izdaji zbog koje je Tužilaštvu BiH podnešeno nekoliko krivičnih prijava davno pričala još od 2019, kao i o mogućnosti da se pokrene Revizija ponovo, govorila je o sramnim potezima SDA i izdaji žrtava genocida od strane Izetbegovića kojima je isključio iz pravnog tima bivšeg tužioca Haaga (Geoffrey Nice) a poslušao druge ‘stručnjake’ između ostalih i bh advokaticu za državne poslove Vasviju Vidović, stoga je ovaj politički upliv ‘majke’ Munire čist k’o suza. Ne smije se dozvoliti da se istina čuje i Nevenku treba satanizirati da bi se spasio Sin Velikg Oca. Uz pomoć, opet žrtava genocida na što su svi osjetljivi i preko kojih nažalost u BiH sve što se zamisli i prolazi. Osim Nevenke Tromp o izdaji Izetbegovića je na tv govorio i pomenuti Džefri Najs koji je bio ispočetka u timu za Reviziju pa ga Bakir odbacio, ovom pljuvačinom na profesoricu Tromp pljuje se i po njemu. Što poprilično sliči na pljuvačinu vojvode Šešelja iz Srbije. On je, kao što smo mogli saznati ovom Tužiocu posvetio čak i knjigu sa njegovim folklornim naslovom ‘Lažljiva Haška Pedrečina Džefri Najs’ u kojoj je iznio i tvrdnju kako je profesorica Tromp njegova ljubavnica.

* Munirinom i SDA politkom žrtve genocida svakim danom sve više ‘pojeftinjuju’. Na slici uz ovaj tekst vidite Nevenu Tromp i pravnika i bivšeg tužioca Geoffrey Nice-a na jednom od skupova podrške ‘Majkama Srebrenice’, onom od prije kad se još nije bila dogodila izdaja Izetbegovića sa Revizijom, ali to je bilo onda. Sada je drugačije, to je poznato političarenje ‘od sabaha do akšama’, naučeno od mudraca Alije – ‘jedno mislim ujutru a drugo uveče’.

photo : Nevenka Tromp i Geoffrey Nice na skupu podrške ‘Majkama Srebrenice’, arhiv