Benjamina Karić na komemoraciju ‘Dan bijelih traka’ ove godine pozvala Ejupa Ganića optuženog za ratne zločine koji iako visoko pozicionirani službenik SDA stranke nije nikad posjetio Prijedor, koliko ga brine ratna tragedija Prijedora svjedoči i ova slika u Vijećnici 31.05. ove godine : svi imaju bijelu traku oko ruke samo Ganić nema

Bruka i sramota te opasno i radikalno desničarenje sarajevske načelnice Benjamine Karić se nastavlja ali to šutnjom i ignorancijom indirektno prihvata i njena SDP partija sa predsjednikom Nerminom Nikšićem na čelu.

Povelik je spisak njenih uz osmijeh veselih a opasnih i radikalnih poteza i postupaka i javnost je o njima upoznata ali cvrkutava ‘Benjka’ ide utabanim SDA stazama udvaranja i dnevnog populizma po čemu je Sarajevo pod njenim načelnikovanjem već prepoznatljivo. Pisali smo više puta o njenim vickastim paradama i tiradama, počevo od one lažljive i licemjerne kako joj je nasamareni i izigrani Bogićević kad je uz prevaru SDA i ‘trojke’ preuzela dužnost dao upute i agendu koju prati pa preko preotimanja Vijećnice i Nacionalne biblioteke koju je pretvorila u pravu pijacu i pijačarenje i koju građani njenom zaslugom otplaćuju Reisu Kavazoviću na osnovu šerijatskog založnog prava ‘mukate’ do njenih baklava po ulicama, skupih i bespotrebih putovanja od Kine, crvenih tepiha Cana, Azerbejdžana i Amerike po kojima je zasjenila Biseru Turković, patetičnih ‘patriotskih’ objava na soc. mrežama sve do dodjele zlatnika Sarajeva i dijaspori nacionalistima i islamistima radikalima i namjerno nakaradnim spomenicima od Kazana do Kralja Tvrtka.

Njen osmijeh kojeg ne skida sa lica čak i kada govori o žrtvama bh rata ili tragediji Sarajeva nije više samo bolestan i za zajebanciju, on je i opasan i degutantan do te mjere da ju je čak u zadnjem njenom nastupu na tv ‘Face’ prije dvije sedmice Hadžifejzović blago ukorio (‘nije to smiješno’) nakon čega se malo ‘uozbiljila’ u svom patetičnom nastupu. Tada je javno i bezočno u kamere slagala da ne zna ko je i šta je ‘antidAyton’ pokret kavgadžije i radikalnog islamiste vehabije Nihada Aličkovića kojem je uručila ‘zlatnik’ Sarajeva za njegove ‘humane’ ekskurzije po Turskoj i Siriji, iako na internetu još postoje njene slike sa njim po ulicama Sarajeva na mnogim njegovim štetočinskim performansama, dodajući kako ‘zlatnik’ Sarajeva nije nikakva zvanična nagrada Grada već ‘obični suvenir’. Koji se po ovoj političkoj internet funkcionerki može (i dijelio se) i načelniku New York-a i ‘poguziji’ Aličkoviću ili nacionalistima sa džematske web sraone Bošnjaci.net.

Veliku medijsku negativnu prašinu je Benjamina izazvala sastankom i zvaničnim prijemom ovog sda/df/ ovskog bota i kavgadžije u Vijećnici međutim i pored toga ostala je vesela i nasmijana kao Hanka Paldum na jufke i pitu i nastavila sa svojim desničarenjem. To joj je izgleda zvanična agenda po dogovoru sa mužem doktorom Sebije Izetbegović na KCUSu i uz naklonost vrha SDPa.

Tako je u povodu ‘Dana bijelih traka’ i tragedije i zločina u Prijedoru u zadnjem bh ratu upriličila ceremoniju u Vijećnici gdje provodi više vremena nego u svojoj kancelariji i gdje se slika i presvlači a javnost bombarduje svojim ižvakaninm parolama o multietničnosti i patriotizmu na koju je pozvala između ostalih i Ejupa Ganića.

Ako je slagala da ne zna programe ‘antiDayton’ guzija i mangupa koji o trošku IZ BiH i njene blagajne te parama dijaspore truju više od decenije raju i stvaraju mržnju ‘boreći se protiv Daytona’ zagađujući glavni bh grad i rušeći dokument na na čijim osnovama počiva BiH pa i stolica ljigave načelnice, kod Ganića nije mogla i smjela pogriješiti nikako. Osim namjerno.

Naime, Ejup Ganić je optuženi ratni zločinac i protiv njega se vodi postupak pred Sudom BiH za ratne zločine u ‘slučaju Dobrovoljačka’ tu pred njenim nosem i očima i bez obzira na ishod postupka nije mu mjesto na komemoraciji ratnih zločina u Prijedoru. Tim više i tim prije što je i nametnutim izmjenama Krivičnog bh zakona visokog bh predstavnika veličanje ratnog zločina i zločinaca krivično djelo.

Ovaj ‘yugosloven’ iz Sandžaka u vlasti Alije Izetbegovića a kasnije ‘Bošnjak sa dna kace’ i ratni profiter a poslije rata primatelj milionskih donacija od Arapa i vlasnik privatnog Univerziteta u Sarajevu, međutim, sjedio je u prvom ‘VIP’ redu komemoracije kao da je u najmanju ruku spasio ili oslobodi Prijedor.

Koliko je, međutim, njemu stalo i koliko zna o tragediji Prijedora gdje je ubijeno preko 3000 ljudi i žena te 102 djece vidi se po samoj slici sa ovog podsjećanja. Svi osim Ganića oko ruke imaju bijele trake jedino njemu to nije trebalo, njemu je trebala samo slika iz Vijećnice kao i načelnici.

Ostalo je zapisano u arhivama da Ganić nikada službeno nije posjetio Prijedor pa neka ostane zapisana i ova sramota načelnice koja je opet zloupotrijebila ratnu tragediju za svoju promociju i promociju bezobrazluka.

photo : Sarajevo 31.05.2023 obilježavanje ‘Dana bijelih traka’, Ejup Ganić – četvrti s desna u prvom redu, načelnica Benjamina Karić – prva s lijeva, arhiv