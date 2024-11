Ne budi lava dok spava, dvije priče o štetnosti nesanice : Iz Srebrenice su budili Harisa Silajdžića u 3 ujutro javljajući mu da pada Srebrenica, Nermina Nikšića su prekinuli u snu iz Jablanice, u isto vrijeme

Nakon što su stigli rezulati izbora u Jablanici i kad se vidjelo da je SDP načelnik Damir Šabanović (Dado) izgubio stolicu načelnika od SDA protukandidata (Emir Muratović), sekretarica i savjetnica federalnog premijera Nikšića, hanuma koju je ‘naslijedio’ od prethodne SDA vlasti u kabinetu izvjesna Jasenka Tica Isović oglasila se osudom i kletvom biračima i glasačima Donje Jablanice, izružila ih propisno.

„U tri ujutro zovete Neku i Neka uz vas. Neka pomaže… Baš lijepa zahvala. Dado, glavu gore, svako bira kako zaslužuje…“

Neka je Nermin Nikšić federalni premijer koji je spavao čvrstim snom pravednika kad su se bujica i kamenolom sručili na građane Jablanice pa usmrtili preko 20 osoba a naselje zatrpali do ispod temelja, kojeg je neko od preživjelih zvao u 3 sata ujutru tražeći pomoć, dok je čvrsto spavao poslije napornog rada. Tica je sekretarica koja budno pazi kako joj šef spava, šta jede, kakva mu je probava i kako sanja. Zato je ovako i reagovala jer zna da je Neka ustao, protrljao oči i odmah krenuo u akciju za spas preostale Jablanice, a ‘ovi’ mu ovako ‘uzvratili’. Izabrali drugog umjesto njihovog kandata.

Logična i opravdana ljutnja. Neka se među prvima nacrtao u Jablanici a onda i na tv kod Senada Hadžifejzovića, jer izbori su u toku a i kamenlom, sve se baš ugodno potrefilo.

Slično buđenje nekadašnjeg federalca premijera desilo se i 11. jula 1995. godine kada je padala Srebrenica i kad je odprilike u isto vrijeme dežurni radio vezom nazvao Harisa Silajdžića, koji je, kao i Neka spavao mirnim i čvrstim snom u 3 ujutru kad sav normalan svijet spava i sanja. Tada je umjesto Tice Jasenke, nakon što je u žicu zaplakao borac Srebrenice tražeći hitnu pomoć, jer ode ‘sve u helać’, ode Srebrenica, Silajdžića došao probuditi dežurni vojnik. Kaže legenda da je dežurni probudio premijera a ovaj se na njega izderao koliko ga grlo nosi i još, kako pripovijeda u svojoj knjizi sin Sefera Halilovića sadašnji mlađaHni bh ambasador u državi Katar, ‘Hare’ – samo okrenuo na drugu stranu i nastavio spavati. Ujutru je sopštio javnosti šta se desilo i mudro zaključio ‘poduzeli smo sve što smo mogli, nažalost to nije bilo dovoljno’

Šta smo zaključili iz ve dvije skazke naše prošlosti o buđenju?

Ma ništa specijalno. Osim da ova naša raja nema pojma koliko je štetna nesanica po zdravlje naših državnika i političara a osim toga, zovu vlast kao da zivkaju autobusnu stanicu u rane jutarnje sate, ne ide to tako.

Plus, nezahvalni su da to nije normalno, kao da ne znaju da premijeri imaju pravo na odmor i snove i da buđenje ima svoju cijenu. Različitu i prilagođenu situaciji.

Stvarno je Tica u pravu. Svako bira kako zaslužuje.



photo : Jasenka Tica – Isović, savjetnica premijera Nermina Nikšića, arhiv