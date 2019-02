Ahmedije Rijaseta Islamske Zajednice Bih ‘umiješane u trgovinu oružjem’

Kako javlja dobro obaviješteni Džemaludin Latić sa njegovog portala ‘The Bosnia times’, još jedan od ‘glavešina’ Rijaseta Islamske Zajednice biH voli oružje. Direktor službe Rijaseta za vanjske poslove i dijasporu Razim Čolić, nedavno je odbijen sa zahtjevom za vizu od strane Saudi Arabia-e ‘zbog umiješanosti u trgovinu oružjem’. Ne navodi se dalje ništa osim ‘umiješanosti’ tako da nam ostaje samo da nagađamo kako se to Razim ‘umiješao’ i s kim. Inače, da stvar bude još delikatnija, Čolić je bivši BH ambasador upravo u toj zemlji koja mu sada uskraćuje ulazak i vizu, a školovao se u Pakistanu gdje je završio islamski fakultet.

Za BiH se stalno priča kako ‘uništava’ viškove naoružanja, čak i sada skoro tri decenije poslije rata, a istovremeno nam namjenska industrija pod kontrolom SDA partije iz dana u dan bilježi sve veći rast i produktivnost, što opet znači da proizvodimo viškove koje, po svoj prilici’ ‘uništavamo’ prodajom braći. Ahmedije vole oružje, još uvijek je živi dokaz Hasan Čengić doskorašnji predsjednik Sabora Islamske Zajednice, glavni logističar ARBiH i jedna od ‘velikih riba’ u bh državi i Rijasetu, bez kojeg se malo šta u Bosni dešava. Kao što znamo, on je još uvijek na crnoj američkoj listi a na tako važnoj funkciji međutim Bošnjaci samo citiraju ‘tuđe’ crne liste, i da nije bilo Amerikanaca, njegov odnos sa Iranom i šverc oružjem u toku i pred početak bh rata bi zauvijek ostale pusta tajna. Kao i njegove veze sa Alijom Izetbegovićem i njihovim zajedničkim prijateljem, predsjednikom ‘humanitarne’ organizacije TWRA (Third World Relief Agency) El Fatiho-m Hassanei-em, čije veze su dosezale od Sarajeva do Beča i Teherana, pa sve do Osama Bin Laden-a. Ova organizacija je po nalogu Amerike ukinuta ali u BiH još egzistira njena ‘humanitarna nasljednica’ pod drugim imenom u Zenici.

Osim švercom oružjem i prehrambenim artiklima namijenjenim BiH, Čengić je poznat po ‘uvozu’ mudžahedina u ARBiH a što je revnosno sa Alijom, Mustafom ef. Cerićem i Šahinpašićićem Senadom zv. Šaja uspješno logisticirao za svo vrijeme rata iz Irana i Turske, uz suradnju i kontakte sa Harisom Silajdžićem i vrhom SDA. Zloglasna ‘Alijina’ služba AID je također bila pod njegovom kontrolom, tamo mu je sin nastavio djelovati sve do ukidanja a mnoga znana ‘imena’ koja su i danas u vlasti ili u Islamskoj Zajednici ‘paraju i oči i uši’, kao što su Husein Živalj, bivši bh ambasador u Beču i supotpisnik bečkog računa ove terorističke organizacije TWRA, Edhem Bičakčić član Sabora Rijaseta IZ, Irfan Ljevaković ili Faris Nanić, djelatnik Islamske Zajednice u Hrvatskoj.

Nema šale, gdje je puška, tu je i ‘šuška’ a pare čine čuda.

Posebno kada nijedan analitičar države i društvene zbilje u BiH ne može razlučiti i razdvojiti Islamsku Zajednicu BiH i SDA partiju. Sve je to isto, najkraće bi se dalo pojasniti, i sve podvedeno pod ‘interes države’.

Eto, u BiH su krajem prošle 2018 završeni izbori za najviše tijelo Islamske Zajednice BiH i po svim prilikama izgledalo je da Hasan Čengić predsjednik Sabora ‘ispada iz igre’. Tačnom, igra je u pitanju, Čengić koji je za svoje ratne i poratne ‘nestašluke’ oslobođen pred sudom BiH kao i mnogi drugi i prije i poslije njega, poslije Irana se načisto okrenuo prema Saudi Arabia-i, no ni to mu nije pomoglo da se zadrži u vrhu Islamske Zajednice gdje je decembra prošle godine dobio nedovoljan broj glasova od svih delegata koji su birali ovo najviše tijelo, ali on se još ne predaje.

Jer, kao što su svjetovni izbori zabava za raju, tako i ovi duhovni slijede istu matricu. Nezvanično se šuška kako bi mogli biti ponovljeni, po Ustavu IZ već je raspored fotelja morao biti utvrđen, svi su rokovi prošli. Bičakčić, nekadašnje čudo SDA partije, bivši državni premijer i dosadašnji član Rijaseta najavljuje ponavljanje izbora i imenovanje predsjednika i dva podpredsjednika a ‘struja’ iz Tuzle uporno gura svoga kandidata u Sabor-Safeta Softića, inače podpredsjednika SDA partije, koji u održanim izborima nije ‘ušao’ u uži izbor.

Neće SDA olako da prepusti Sabor, ponovo ‘juriša’ na njega, što bi moglo značiti da je nešto ‘puklo’ između Bakira Izetbegovića i Čengića. Softić, inače svršenik Filozofskog fakuleta je obavljao dužnost predsjednika Sabora Rijaseta 2011. godine kada ga je naslijedio Čengić. Obavljao je i dužnost imama iako nije završio Medresu, to se može kad se hoće a hoće se, bio je čak i ‘u igri’ za člana BH Predsjedništva, oktobra prošle godine.

photo : Razim Čolić, arhiv