MEDIJSKI “ŽESTOKI MOMCI” I DERATIZACIJA SARAJEVA : Čim Ramo Isak upali helikopter i pođe na ‘službeni put’ to je znak da radi sa ‘puno rizika’, čim se počne pisati o deratizaciji po Sarajevu, znači da treba vratiti Sebiju Izetbegović u KCUS, kad ‘Avaz’ raspali po Čampari sa slikom ‘Faće’ kriminalca a počne hvaliti Bakira, eto ti izbora na vidiku

– Naravno, na ‘fejsbuku’ Autonomne Pokrajine Sarajevo, glavnom izvoru bh vijesti ‘naših lidera’, ministara i načelnika, nema pacova, žohara, stjenica i mrava, nema obrušenih fasada, narkonamana i smeća u hrpama od dva metra. Tamo je sve ‘cakum-pakum upakovano i okićeno, tamo su lopate, čišćenja, komunallci, plakete, ‘akademije’ i crveni tepisi, putovanja i ‘važni’ radovi i državnički poslovi. Svi čiste, obnavljaju, ‘zanavljaju’ i veselo se fotkaju, selfie sličice i haljinice odmaraju našu dušu. Sve je tip-top. Irfan Čengić načelnik opštine ‘Stari Grad’ je kao iz ‘Matrix’ produkcije, ‘naš Tom Cruise’. Malo u Tursku, malo više u džamiju, malo na poligon radi provjere gađanja pištoljem malo puškom, stotinu sakoa i vječne tamne, da ne kažem mračne naočari, niti jede niti spava, samo radi. Načelnica Benjamina (Karić Londrc, opština ‘Novo Sarajevo’) isto tako. Red lopata, komunalaca, red slika u čudnim haljinicama malo boljim od haljina Bože Vreće, red slika sa dječicom, ljiljan-zastavicama, džamijama u zoru ili uveče, pa poslije sve to zamezi sa slikom muža sa leptir mašnom i celularnim u njegovim pitomim rukama.

– Gdje god klikneš, sve milina, ne znaš gdje bi prije kliknuo. Ako klikneš na Zukan Heleza, sve slike važnih faca od Bruxellesa do Washingtona, sve puška do puške, dron do drona, tu se i 1. Maja ministar i predsjednik svega i svačega slika sa granatama ili dobivenim donacijama, između su njegove državničke tužbalice, ‘oštra reagovanja’, prijetnje ‘nebeskom silom’ i armijom bez premca. Sve je na njemu kao kod Čengića, samo što mu je uvijek masna brada, previše priča i piše.

Isak Ramo je također u trendu. Ili dijeli plakete ili postrojava kadete i seniore, u pauzi kad ne hapsi Dodika vozi se helikopterom. Jučer ga je ponovo da prostite upalio, pa sletio u Tuzlu. ‘Da ne zaHrđa’, kako je on naveo razlog za upotrebu ove jedine bh letjelice sa kojom komanduje, pored onog ‘da se samo najhrabrije gazije smiju u helikopteru vozikati’. Toliko trese i prepada.

Semir Efendić načelnik Novog Grada se zatrpao slikama radova, popravaka i posjeta spomenicima, skoro nema mjesta za regularne ‘reakcije’ i svađe sa ‘trojkom’ i Dodikom.

Kod Denisa Bećirovića su članci iz ‘Avaza’ o njemu ‘državniku’, o važnim susretima, o smišljenim potezima koje poduzima u cilju razbijanja države, kod Željka Komšića skoro slični zapisi. Kod Bakira Izetbegovića sve neki tv intervjui, gdje pojašnjava kako je spašavao Bosnu i kako će je spasiti ubrzo.

– I tako posvuda. Počela je predizborna blamaža zvana izborna groznica za opšte izbore koji dolaze iduće godine u jesen. Osim ovih ‘fejsbuk’ izvora informacija, u bh medijima se omakne svačeg ponešto pa se radosni čitalac zapita kome vjerovati. ‘Vildanino’ (urednica Vildana Selimbegović, op. Cross) ‘Oslobođenje’ javlja nespretnim naslovom ‘U Sarajevu se pojavila opasna zarazna bolest? – Ljudi se proteklih dana liječili na KCUS-u’, iz kojeg se brzopleto da zaključiti da je bolest prenijeta sa KCUSa, međutim u daljnjem tekstu o ‘leptospirozi’ koja se ovdje piše i zove ‘leptospirzora’ (zaraznoj bolesti koju uzrokuju životinje, najčešće glodari) proizilazi da je claster ove infekcije i zaraze opština ‘Novi Grad’. Tamo gdje načelnik Efendić radi ‘ko rob’. Namjerno ili slučajno? Ko će znati, ‘Oslobođenje’ je odavno ‘bombaj novina’, žuta štampa nekadašnjih partizana po kojoj se lako možeš svrstati čim vidiš naslov. Kao ova dva najnovija uz silnu navalu sarajevskih ‘pacova’ iz vlasti u Ameriku. Po jednom koji govori o Denisu Bećitroviću ‘državniku’ to izgleda ovako. ‘Diplomatija, izazovi i različite vizije budućnosti’, drugi prenosi posjet Željke Cvijanović na malo drugačiji način : ‘Cvijanović kukala Republikancima zbog Dodiove presude’.

– Biće da dolaze izbori iduće godine i da je počep trošak državnih para, ode nam još 20 miliona KMa ‘pod led’. Jer KCUS se pominje i uz infekciju sa bebama liječenim u ovoj ustanovi gdje je njih desetak tek rođenih zaraženo a kažu, ova ustanova to sakriva. Iako vrlo posjećeni portal ‘Klix.ba’, čija posjećenost je usko vezana uz mogućnost komentarisanja pa se tamo može vidjeti s kim imamo posla, kaže da je u ovoj opštini ovog načelnika malezijskog i turskog školarca obavljena deratizacija na širem prostoru Opštine, čini se da je sve u funkciji dolazećih izbora. Čim se Bakir vrati i hanuma mu Sebija zajaše ponovo u direktorsku stolicu, nestaće i glodara i izglodanih. Ako se to ne desi, ne samo Sarajevu već čitavoj Bosni i pomalo i Hercegovini neće pomoći nikakva deratizacija, sve će pjseti ove štetočine koje su stigle sa preuzimanjem vlasti od strane ‘trojke’, Dodika i Čovića.

– Da dolaze izbori ovako rano, znam i po pisanju u ‘Avazu’. Čim se ‘bošnjački Dick Donald’ Fahro Radončić ukazao nekoliko puta na tv i u novini ‘u vlasništvu’ njegove bivše hanume frizerke, te čim je počeo hvaliti Bakira Izetbegovića, a što je počelo na iftaru ovog Ramazana kod Reisa, vidi se ‘koliko je sati’. Pored ‘avazovštine’ o SDA i Bakiru, to se vidi i po tome što su Fahri našem naturalizovanom sandžakliji glavni likovi postali kriminalci i uličari Sarajeva. ‘Odranije poznati’ kao što je i sam. Koji u ovoj novini postaju ‘žestoki momci’ kao onaj degen ‘Faćo’ Amir Pašić, fejsbuk i tik-tok siledžija te više puta osuđivani prostak i krimos sa ulice za tri zatvora. Koji je nakada nedavno bio ‘moralna vertikala’ hadžije ministra Konakovića. I koji sada u ‘Avazu’ otkriva tajne o familiji Čampara i njegovim jatacima u ‘trojki’. Nisu dali zeleno svjetlo ovom ‘neimaru’ za najnoviji toranj kojeg planira graditi, a Bakir obećao. Tako ‘Fahro’ vrši pripreme. Ako njegova propala stranka ‘za bolju i nesigurniju budućnost’ na jesen iduće godine ‘ispuši’, vratiće nam opet ‘vreće zlata za svog Bakira’ i druge bošnjačko sandžačke bajke. Sada kao i više puta ranije, ljubičasta kravata se miješa sa zelenom, ‘dok se boje ne rastope’, dok ne prođu izbori.

Na kraju odgovor iz naslova : pacovi, žohari, stjenice i ostala gadljiva živuljka su ne samo na socijalnim mrežama, samo se tu od glamura, državnih para, slika i pohvala ne vide. No, oni su odavno preuzeli i ostale medije kojima je ‘fesjbuk’ glavni izvor vijesti. Ipak, najviše ih ima u kancelarijama, državnim kabinetima i u svim porama države.

Od vrha do dna.

