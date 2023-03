Nema opravdanja za postupak načelnika Banja Luke Draška Stanivukovića ili Milorada Dodika predsjednika Republike Srpske, posebno ne za Policiju tog entiteta ali treba reći iskreno: nema ni razlike između odnosa prema LGBT+ populaciji u Sarajevu i u Banja Luci, da u paradi ponosa glavnog bh Grada na čelu nisu američki, britanski i mnogi drugi ambasadori, da nije snajpera po krovovia i policajaca više od učesnika parade, Sarajevo bi izgledalo kao i Banja Luka

Sramota je i krivično je djelo batinanje LGBT + populacije u Banja Luci, još su sramnije i licemjernije šovinističke izjava načelnika Banja Luke i Dodika. Ovaj dvojac je prije događanja faktički dao upute šta će se desiti i zato su odgovorniji od Policije ovog entiteta koja pendreke nosi simbolično, sa njima mlate političari u vlasti, nedemokratski i opasni autoriteti koji kontrolišu sve, ne samo naša osjećanja ili našu pripadnost.

Međutim, silne kritike Republici Srpskoj zbog ovoga iz Sarajeva od strane medija u koje su se uključili i mnogi internet manijaci a poslanici u bh vlasti, čisto onako da se uslikaju i da se o njima piše (tako oni uostalom i obavljaju svoje državničke poslove, uglavnom putem društvenih mreža, pisanjem pisama i naprđivanjem), slavodobitnim tvrdnjama kako je Sarajevo slobodarski grad za razliku od Banja Luke za ovu vrstu populacije, uz izvinjenje svima – čista su ‘pederska posla’. U kojima su ‘naši pederi’ fini a ‘njihovi’ zlobni i pokvareni.

Prvo, u Banja Luci nije uopšte bila parada ili šetnja, za razliku od Sarajeva gdje su bile tri do sada a najavljuje se i četvrta, sakupila se se u Šeheru u iznajmljenom prostoru nekolicina LGBT građana da iskažu svoja osjećanja i da pogledaju kakav film po njihovom odabiru, ali i to je bilo dovoljno da ih Policija izvede sigurno i preda u ruke batinašima i crnokapuljašima i masi ulice. Ono što više boli u ovoj situaciji je što su se te i takve ‘narodne mase’ zdušno uključile u progon i batinanje, izdvojivši jednu učesnicu ovog skupa koja se pokušala sakriti među njima a narod je izručio motkama i batinama sa jasnom porukom : ‘ova nije naša’. Eto vam je, udrite.

Da se uređujući policajci u kapuljačama koje će sada kobajagi Dodik loviti i procesuirati, lakše snađu.

Dakle, bez obzira što policija nije dala dozvolu sa okupljanje jer je to navodno ‘skup visokog rizika’, Policija je bila dužna da im, ako već neda održati skup, garantuje slobodu i zaštitu. Ona je uradila suprotno, ugrozila ih je još više. Međutim, pošto su već Draško Stanivuković i Dodik unaprijd napalili svoje bolesne narodne mase, to j i bio predvidiv kraj, dobro je da nije bilo teško povrijeđenih ili mrtvih. Sretni i oni i ‘narodne mase’, blago svima njima.

Drugo, da u Sarajevu na čelu povorki (treće po redu ‘parada ponosa’ je održana juna prošle a prva 2019. godine) nisu bili američki, britanski i drugi veoma moćni ambasadori, da nije bilo obezbjeđenja i snajpera po krovovima zgrada i zatvorenih ulica, Sarajevo bi ličilo na Banja Luku sigurno. Posebno uz drugu po redu pradu ponosa’, kad je prvi na čelu bio američki ambasador Eric Nelson sa svojim partnerom, znalo se unaprijed da neće biti ‘nijednog incidenta’.

Stoga nema mjesta slavlju demokratije i veličanju prava i sloboda ‘Europskog Jeruzalema’ kad svi to znamo ali dobro dođe da se kritikuju i pljuju drugi, koji su to ovog puta i zaslužili. Samo ne zato što smo mi bolji o dnjih već zbog razloga koje smo naveli. Jednostavno rečeno, parada ponosa u Sarajevu je morala proći ‘bez incidenata’.

Ako mislite da lažem, podsjetiću.

I kod nas iz usta političara i iz Rijaseta stiže ista mantra kada su u pitanju prava ovih osoba i njihovo pokazivanje u javnosti. I mi ‘nedamo da se prljaju naše tradicionalne vrijednosti’ kao i Stanivuković, s tom razlikom što je kod nas ‘čistoća’ islam i njegove vrijednosti a u Banja Luci su to ‘pravoslavne vrijednosti vjere’. I kod nas se ta lica smatraju bolesnima i kad bi se pitala većina političara i narodne mase koje ih predvode, i naši ‘crnokošuljaši’ ili bolje reći ‘zelenokošuljaši’ bi mlatili toljagama i jurili po ulicama Sarajeva ove učesnike parade. I jurili su, prva parada ponosa to pamti, pitajte Peđu Kojovića iz ‘Naše Stranke’ koja je treba se reći, jedina stranka koja je tu paradu iskreno podržavala i podržava (zbog čega iz SDA i nekih drugih partija kolokvijalno ovu stranku zovu ‘pederskom’) i još neke koje su vehabije šamarali i premlatili a komentari po medijskim pljuvaonicama to odobravali i aplaudirali.

Vođa vehabijske udruge i političke vjerske partije ‘Vjera.Narod.Država’ Sanin Musa je isti dan kad je održana treća parada organizirao kontramiting sa sloganom ‘vratite nam dugu’ nazivajući ovu populaciju bolesnom, što je potvrdio i u tv intervjuu kasnije, da mu je data ‘sloboda’, motke i palice bi radile zbog istih ‘vrijednosti’ kao i kod Dodika. Ovako je cvilio o hidžabu, porodici i dijelio djeci slatkiše.

Ako još nisam uspio pojasniti, sjetite se reakcija ministara Kantona Sarajeva.

Konaković Elmedin europejac i predsjednik stranke ‘NiP’ sadašnji ministar vanjskih poslova nije se javno protivio i pozivao na bunt ali je rekao ‘da nije za paradu jer je konzervativan i vjernik’, kao Draško. SDP pričljiva Benjamina nije prozborila ni riječi jer ona o tome ima SDA mišljenje kao i obično, šutao je i Nikšić Nermin njen predsjednik, SDP je pao odavno na ispitu demokratije i prava.

No, nisu šutali Konakovićevi i drugi ministri Kantona. Tako ministar privrede Adnan Delić javno napisa na ‘fejsu’ da priznaje samo Božje zakone i da se ‘pitao’ paradu bi zabranio. Haris Zahiragić – siva bolesna eminencija SDA stranke koja također nije odobravala paradu (nije huškala dalje jer nije smjela) je isti dan napravio scenu protjerujući golotinju sa trga Susan Sontag i njihov performans ‘jer prljaju Sarajevo’ i ‘jure i hvataju goli naše žene i majke‘, policija je posmatrala njegovo uključivanje ‘live’ i silovanje demokratije na ulici i nije reagovala. Osim što je glumce otjerala sa Trga i kaznila ih prekršajno. Poslije smo danima ovog ‘čakijaša’ i ‘komandira moralne policije’ Zahiragića slušali kako plače i nariče ‘što nam prljaju grad’ a vlast dozvoljava. Još je govorio da će zatražiti naknadu što je grad bio paralisan, što smo ‘bili taoci nemorala’, što je ‘grad paralisan’ zbog onih kojima ne bi dao ‘da se pita’ da paradiraju, čak je i izračunao da je ‘bez veze’ potrošeno na obezbjeđenje stotine hiljada KMa, okrivljujući opozicionu vladu Kantona koja nije iz SDA partije.

I ono najslađe, ministar Hadžiahmetović je naredio da se poslije parade sve ulice ‘kuda su ‘ovi šetali dobro operu’ pa su šmrkovi Komunalaca odradili svoje. ‘Posebno tamo ispred džamija’ tražio je ministar i tako i bi, Sarajevo je očišćeno zasijalo oprano.

Dakle, u čemu je onda razlika, pitam vas i sebe?

Razlike nema, na sceni su ‘pederska posla’ vlasti iz našeg ‘Europskog Jeruzalema’ i one iz Republike Srpske.

I u tome što se u Sarajevu na svu sreću ‘ovakvi’ nisu pitali a u Banja Luci, nažalost, autokrate i bolesni vlastodršci – jesu.

photo : Banja Luka i policija Republike Srpske koja je posmatrala batinanje LGBT populacije, arhiv