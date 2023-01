Prođoh Bosnom kroz Federaciju : nakon tri mjeseca od demokratski pokradenih izbora vlast još nije formirana, vode se žestoke bitke za ministarstva, ruke i fotelje, međunarodna zajednica umrla a Visoki bh predstavnik još ‘dahće’, snijeg nas opet iznenadio u januaru, politički vlastodršci mafijaši kao nekad Karadžić ‘razvlače pamet’ voljenom narodu, medijski rovovi rade non stop, Bošnjaci postali Rusi–okupirala nas Rusija, frcaju apelacije i ‘reagovanja’- sumnjivo nasmijana načelnica Sarajeva se slika i crta spomenike ‘ratujući’ oko tabli sa Palama, jedino Reis Kavazović zaposlen punom parom : političke hutbe u džamijama direktno kao i Bakir Izetbegović pozivaju na ulice i rušenje genocidne tvorevine Srba i ‘ izdajničke osmorke’, uz put otvara nove megalomanske projekte ….

a/ SDA mafija uzvraća udarac, nesposobna ‘osmorka’ se zabavila o sebi

Ušli smo u četvrti mjesec od demokratski pokradenih izbora i još se ne zna ko vlada državom, vladaju i ‘stari’ i ‘novi’. Duple plate uredno liježu u džepove. Opljačkanom narodu, ono malo stanovnika BiH koji nisu iskoristili šansu da zglade na ‘omrznuti Zapad’ svaki dan potpkupljeni korumpirani mediji ‘razvlače pamet’ kao nekad granatama sa brda Sarajeva jarani Karadžić i Mladić, u tome predjači čak i nekadašnja ‘Slobodna Bosna’ danas poznatija kao ‘Bihexo’ d.o.o Bakirovog zeta Berberovića, sakupljača svih tendera Sarajeva. Onog istog što u pompeznoj akciji ‘Index’ nije ni hapšen ni procesuiran a varao čak i sa lažnim zapošljavanjem studenata. Juriša se u osvajanje ‘ruku’, trguje se i kupuje kao na svakoj pijaci (ko ima para taj i kupuje), ispolitizirano i u kriminalu ogrezlo Tužilaštvo se po pravilu ‘pravi Englezem’, podijeljeni su Bošnjaci na ‘izdajnike države’ a to je famozna ‘osmorka’ i na ‘patriote’ još famoznija mafijaška elita vlastodržaca oličena u SDA kriminalcima i političarima iz Islamske Zajednice BiH na čelu sa Reisom koji sebe samohvalno proglasiše ‘državotvocima’ i ‘spasiocima’. Bog me ubio ako ne bi lakše izračunao koliko km ima u svjetlosnoj godini ili kako se obračunavaju skupe i jeftine tarife struje po formuli onog bivšeg direktora za energetiku u Republici Srpskoj Vladislava Vladičevića, nego što bi skontao ko u bh Parlamentu ima većinu ili spoznao broj delegata po Komisijama konstitutivnih naroda i utvrdio ko je tu vlast.

Iako je Bakir Izetbegović izgubio u izborima za bh Predsjedništvo, nije SDA ‘pala’, Onaj Gore njegov jaran i partner na kojeg je Bakir najviše računao detaljno mu je otvorio oči. Pa ukazao mu da je SDA za ove tri decenije vladavine državom instalirala svu potrebu vjersko-političku elitu i kartelsku organizaciju te infrastrukturu na svim nivoima od dječjih vrtića do vrha države, zbog čega je razbiti takvu halku kriminala i korupcije za ovakvu bh ‘opoziciju’ laički gledano nemoguća misija. A Bakiru ‘išaret’ za još žešće bitke.

Zato za svaki slučaj, prvo Bakir a onda ‘Edo Junica’ (nadimak dobio po dodjeli bolesnih junica povratnicima) Edin Ramić SDA ministar za raseljena lica zatim vehabija Salko Zildžić iz Tuzle uz pomoć pljačkaša i ratnih profitera iz ‘Zelenih beretki’ i silnih patriotskih udruženja najavili su ‘događanja naroda’, ulice i balvan zelenu revoluciju, javno zaprijetivši ne samo blokadama već nemirima i ‘borbom svim sredstvima’, za opstanak SDA u vlasti.

Iskreno, umjesto SDA stručnjaka za nacionalizam, krađe i korupciju, svako drugi bi dobro došao na čelu vlasti BiH ali kakve su (ne)prilike, ova traljava opozicija uokvirena u ‘osmorci’ ili bilo kojem drugom broju čak i pored sporazuma sa Dodikom i Čovićem nema ni velike šanse ni mudrosti da (op)stane na noge. Zaokupljena je sa onim što je prebacivala SDA partiji najviše a to su fotelje i funkcije i bezveznom samoodbranom od medijskih napada, tako da Bakir ne treba brinuti za ulice, oni svjesno ili ne rade za njega. Naravno, puna je ta ‘osmorka’ trabanata, licemjera i već poznatih političkih trgovaca foteljama (oni to fino zovu ‘resursima’) tipa SDA mezimčeta Semira Efendića predsjednika SBiH stranke ili Alijine originalne stranke aSDA Nermina Ogreševića, koja se sada moderno zove ‘Narodni evropski savez’ iako bi se komotno mogla zvati i Savezom sa SDA, čime se izgledi ‘osmorke’ smanjuju. Jedino politički špiclov Željko Komšić vječiti čuvar bošnjačke fotelje u Predsjedništvu a u ime Hrvata i isprdak SDA partije u ovoj frtutmi u kojoj je dovoljno da ‘jedna ruka’ ne dođe na ‘posao’ pa da sve crkne, može odahnuti. Njegova bitka za ‘građanštinu’ po skijalištima i šankovima mu je uz glasove sa minbere donijela mir i spokoj, slušamo ga svaki dana na muslimanskoj tv Hayat ili na tv Islamske Zajednice BiH. Kako sa Čovića i Dodika polako ali sigurno ulazi u otvoreni konflikt sa Amerkom i Zapadom generalno.

Da, uživaju i Dodik i Čović, posebno Milorad koji iz Banja Luke ležerno jer ima opoziciju traljavu kao što je ona u FBiH, sakuplja sankcije i crne liste i upravlja lagano sa ovim ‘sastavljanjem’ vlasti.

Dođe čovjeku naprosto da razdragano uzvikne u stilu SDA pulena Hamdije Abdi’a ‘Tigra’ : sve vas jebo onaj ko vas sastavi.

b/ Rusi okupirali Bosnu

Ne zna se otkud i kako su prešli sve granice i sankcije na zemlji i nebu ali sudeći po medijima (posebno onima bošnjačke provijencije, koji su sada najaktivniji) i potplaćenim novinarima na čelu sa notornim Avdom Avdićem, Rusi su već okupirali Bosnu. Tako naslovima secira Avdić koji kašljuca kao Hadžifejzović pred tv kamerama svaki dan dok u naslovima svoje ‘istrage.ba’ oglašava kako su ‘Rusi ovladali sa OSAom, Službom za strance i drugim državnim agencijama, ostali mediji ga prate u stopu. Majke mi, onda ‘ispade’ da je famozni školarac ‘Osmica’ Mehmedagić pravi Baćuška, jer je još na čelu ove državne važne ustanove iz koje Avdu zasipa snimcima i kopijama dokumenata da udara po ‘izdajnicima’, zato jer je još tu glavni i niko ga ne može pomjeriti. I u službi za strance je Hrvat postao po Avdi Rus, tako je ruski identitet zaradio i budući direktor OSAe koji će dakako biti Bošnjak i glavom i bradom, međutim unaprijed se zna da je to Rus jer nije iz SDA sehare i nema se tu šta raspravljati. Rus je i Čović sa kojim je još SDA zvanično u koaliciji, Dodik posebno i uvijek, ruski ambasador u BiH pa i ministar ruskih vanjskih poslova kojeg je baba Bisera Turković do nedavno nazivala ‘lavom’ su, to znamo, pravi Rusi sa dna kace, ruski agent je i hrvatski predsjednik Milanović a Aleksandar Vučić po rođenju, tako da nema druge nacijo – Rusi su izveli ‘tihu okupaciju’ i unutra i okolo i ispod države, samo što mi to ne vidimo tako oštro kao Avdo Avdić ili njegovi satelitski bošnjački mediji. Ja znam da je i turski predsjednik Erdogan po vokaciji Rus također, samo se to ne spominje i šuti se, Avdo i kompanija ga zaobiđu s razlogom – to je ‘naš brat’.

c/slatka i nasmijana Benjamina i zimska idila Sarajeva

Da, iznenadio je nas snijeg, obično je to iznenađenje u januaru, kao što su kiše iznenađenje u maju ili krajem jula, ali to nije razlog da naša sumnjivo smiješeća Benjamina Karić rođena ‘SDP Hamprc’ ne opali koji selfie. Onako, u pauzi dok iscrtava spomenike i čitulje koje ničemu osim njoj ne služe, i koja lavovski kao i biserna Bisera Turković gine za državu svaki dan. Glavne su joj preokupacija baklave, ćevapi za rijetke goste koji zalutaju u Sarajevo, pisma blesavom načelniku sa Pala u vezi tabli na ulazu u ‘evropski muslimanski Jeruzalem’ ili na Vijećnici, sprečavanje prikazivanja filma Borisa Magurskog o Republici Srpskoj (gdje je u saffu sa uličarem i vehabijom kabadahijom izvjesnim Nihadom Aličkovićem sa kojim se i slika) i to uspješno svuda u dijaspori osim pod njenim prozorima u Sarajevu, dijeljenjem zlatnika Sarajeva koji su pod njenom palicom postali srebrenjaci i bakrenjaci, pojeftinili totalno, pravo čudo od načelnice koja je ovdje namjerno zalutala osvjetlavši obraz prethodniku sunetliji Abdulahu Skaki. Ako Nermina Nikšića istorija upamti po tome što kao predsjednik SDPa opstaje u stolici samo zahvaljujući bh zakonima a ne glasovima građana, ostaće zapamćen još više po Benjamini koju je u ‘igrokazu’ sa jaranima iz SDA i ‘osmorke’ umjesto Bogića Bogićevića poturio na ovo važno mjesto gdje samo sramoti i sebe, i svoju diplomu. Partiju posebeno.



d/ Međunarodna zajednica kao Mjesna zajednica

U ovim događanjima bh politike i političarenja, iako u njima zdušno učestvuju, načisto su zamrli i strani ambasadori i evropski službenici u Bosni, a Tite mi i posebno Visoki bh predstavnik. Ušutali se kao dijete na tuti, ponekad se oglase na ‘fejsbuku’ onako zabrinuto i pažljivo da ti prosto milo ’em drago gledati i slušati kako ih ove balkanske protuhe tipa SDA bizona Harisa Zahiragića napucavaju i sline. Hajde što ih nazivaju nacistima, prodanim dušama, upravljačima ‘osmorke’ i ‘rušiocima’ naše bh demokratije, što prepričavaju njihove razgovore kao pubertetlije koje slučajno opale drugaricu iz razreda na kakvoj žurci, njih taslače podjednako i iz Banja Luke i iz Sarajeva a Boga mi, Tite mi i iz Gruda ili Mostara. Tražeči od njih pomoć i istovremeno im pokazujući parole ‘go home’ bando izdajnička, posebno se uz planove Izetbegovića i Komšića paljba posipa po Zapadu, po američkom ambasadoru, što znači da su nas zaista Rusi okupirali a mi ih prigrlili. A Amerika otkačila sa sise. Oni, umjesto da tu bandu seoskih varalica i probisvjeta rastjeraju i uklone, kao da mazohistički uživaju u svojoj nemoći zbog čega ih i treba poslati kući. Po onoj narodnoj ‘što ga diraš kad ne znaš da sviraš’. Ili im dati mandate predsjednika Mjesne Zajednice, budući da osim Sarajeva koji je to faktički i postao, njih ništa drugo ne zanima.

e/ Dijele se ‘hedije’, rade ahmedije

Ako se ikad bh vlast i ‘sastavi’, više to neće nikom biti interesantno, kao u onoj Ezopovoj basni o Vuku i ovcama. Dok mi utvrdimo ima li ili nema te krvoločne zvijerke, postaćemo zaklane ovce. Međutim, nije sve izgubljeno u Veseloj Bosni, ima i onih koji rade.

Tako je jučer u centru Sarajeva pljačkaška kamarila najveće profitabilne firme u BiH Islamske Zajednice ‘svečano otvorila’ novouređene ‘prostorije Muftijstva sarajevskog’. Nekih 170 m2 prostora sarajevska opština Stari Grad i ahbab Hadžibajrić su za potrebe Muftijstva izrentali, dali u zakup Nedžadu Grabusu bivšem ‘Reisu’ IC u Sloveniji da se ahmedije malo više relaksiraju i da se ne gnjave po tijesnim kancelarijama. Zna se, da je to poklon Opštine na kojem će budžet Rijaseta da se malo opere, ali oni to zovu ‘iznajmljivanjem’ iako u ovoj vijesti jasno provlače da je to zapravo njihovo. Kažu, ‘inače nekad bilo naše’, pa oteli komunisti razbojnici hoće reći, ali nije u tome poanta.

Kada je maja prošle godine grandiozno otvoren Ured Rijaseta na Kovačima gdje je spiskano 15 miliona KM, nečega, u prisustvu ‘elite’ politike i vjere, rečeno je da je taj megalomanski projekat započet još pod ahmedijom ‘Hižaslava’ Cerića riješio ‘najveći problem Rijaseta’ a to je poslovni prostor i skučenost ove firme, mislili smo da je megaloman Kavazović zadovoljio svoje graditeljske i političke prohtjeve. Jer je rečeno da će zgrada Rijaseta na Kovačima koja je s početka dobila ime libijskog predsjednika Gadaffia a otvorenjem zadnjeg donatora iz majčice Turske, ‘objediniti’ sve razbacane službe’ koje će biti na jednom mjestu (”Ova zgrada je administrativni centar Rijaseta IZ u BiH i bit će mjesto donošenja važnih odluka i mjesto obavljanja važnih poslovnih zadataka‘). ‘U ovoj zgradi ćemo dočekivati razne delegacije iz raznih zemalja svijeta s Istoka i Zapada, ovdje će se graditi planovi i strategije kako našu misiju učiniti jačom, organiziranijom i primjerenijom vremenu, a učenja vjere približiti ljudima” – dodatno je na otvoru pojasnio SDA Reis Kavazović, zbog čega smo mislili da je prostor za Božje ljude riješena stvar.

Nije, evo, Rijaset ima para da još više podeblja komfor svojih preplaćenih ahmedija, tako da će Muftija Grabus uživati u novom namještaju i okrečenim i uglancanim kancelarijama, znači radi se i gradi.

Isto tako, još jedan megaloman iste branše Emir Suljagić direktor groblja u Potočarima ponosno se slika na na krovu fasadirane zgrade u MC Potočari koja se dovršava jer je Emir sposoban kako ga je Bog dao naklepao milione KMa od vlasti i Rijaseta pa se sad s ponosom fotka sa enormno uvećanom ekipom svoga osoblja koja raste iz dana u dan sukladno njegovim ciljevima, a Emir za to vrijeme ‘twitta’ i pičakara, reciklira Haašku dokumentaciju i od nje printa svoje knjige, čak je oformio i ured za praćenje govora mržnje na socijalnim mrežama. Gluho bilo, valjda neće i njega tu ‘obraditi’, njemu je svaka druga ili psovka ili ona muška stvar u ustima. Koliko plaća ‘stručnjake za genocid’ kod kuće i u dijaspori to je posebna priča, megalomanstvo kad su u pitanju žrtve i genocid ima svoju cijenu.



f/ vrijeme političkih ‘hutbi’

U Bihaću je zadnjeg petka ove sedmice Muharem Štulanović školarac iz Rijada, profesor na islamskoj pedagoškoj akademiji Bihaća i predsjednik Mešihata u Krajini održao ‘historijsku hutbu’, ko nije odslušao ovaj rasistički i šovinistički pamflet prve ahmedije Krajine u džamiji, preporučujem da to odgleda, ako ima solidan želudac.

Zato jer je to zaista ‘historijski uradak’ ovog školovanog hodže koji zorno i dokumentovano dokazuje da je Islamska Zajednica BiH bila i da će biti ne samo logističar već i glavno pokretačko i odbrambeno krilo SDA kleptokrata u vlasti. I u ratu i u miru vječiti rasadnik mržnje i razbijanja zajedništva. I još očitiji dokaz da Reis Kavazović u svojim licemjernim tvrdnjama kako ne podržava SDA stranku bezobrazno laže, između ove vjeske firme i SDA mafije znak jednakosti je ucrtan zauvijek.

Hutba je ‘historijska’ i po tome što ju je ovaj radikal sam tako ocijenio i sve su naznake da govorancija iz Bogomolje nije usamljen slučaj a prepuna je mržnje i raspirivačke materije na čemu bi mu mogli pozavidjeti i najortodoksniji radikali Bakirovih ‘odreda smrti’ po društvenim mrežama. Tim prije jer govor ciljano dolazi u vrijeme kada u BiH SDA prijeti borbom ‘svim sredstvima u očuvanju vlasti i države’.

Ne znam kako to da ‘islam kao vjera mira i merhameta’ dopušta ovakve izlive, proljeve, ali riječi silovanja, klanja naše djece, krv, ubijanja i genocidašenje koje su odjekivale džamijom su ne samo zastrašujuće i zabrinjavajuće. One su dokaz da od zajedničke države nema ama baš ništa a tome uveliko doprinose ovakvi prilozi. Svi ovi ratni epiteti i ovo bogatstvo smrti, krvi, klanja i ubijanja adresirani su na Srbe sa kojima je SDA u vlasti već skoro tri decenije i oni, čak i da su istiniti ne bi trebali izlaziti iz usta ovog vjernika i iz džamije. Najstrašnije u čitavoj hutbi je to što Štulanović sav srpski narod naziva ‘genocidaškim okotom’, što se do sada čulo samo u komentarima po internetu ili iz usta plaćenih botova i džihad internet ratnika kova Suljagića ili Bajrovića, evo sada to zvanično protežira i ‘religija mira’ i suživota.

‘Mirotvorac i Božji čovjek’ je ‘opravdanje’ za ovakav evropski govor u Bogomolji našao u osudama genocida i stradanja Bošnjaka srpskog istoričara Vladimira Jevtića iz Bajine Bašte kojeg je citirao sve u ekavici, ali i pored toga smatram da takva priča nije prikladna ni vremenu ni mjestu održavanja, posebno nije za vjernike. Ali je ‘naša’.

Kada je sa ‘srpskog okota genocidaša’ prešao na omalovažavanje i sprdačinu ‘osmorke’ a u hvaljenje SDA partije, kada je opalio po ‘izdajnicima’ koji sve predadoše ‘našim neprijateljima’, dobili smo zaokruženu i jasnu cjelinu politike Bošnjaka i IZ BiH. I dokaz ko stoji iza pamfleta, uvredljivih plakata i juriša po društevnim mrežama na ‘osmorku’ i njene predstavnike.

photo : Bakir Izetbegović i Reis ef. Kavazović, ‘dva jarana jednu zemlju vole’, arhiv