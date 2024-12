Božo Vrećo, izvođač sevdalinki i kompozitor zbog izjave da ga kao Srbina ne prihvataju u Sarajevu na udaru Ćaršije : ‘ne razumiješ ti to druže’ Vrećo, pazi da te ne bi Hakija ‘krećo’

Poznata je svima osim Sarajlijama i ‘osviještenim Bošnjacima’ širom suverene i nepokorene BiH’ činjenica i istina da je teško u Sarajevu biti Srbin, ako si još i ‘nenormalan’, ‘prljav’ ili ‘onaj, zna se, ma pederčina bolan’, situacija je još komplikovanija.

Kad se tome doda javna poruka koja se šalje često putem medija i kojima ‘vlasnici’ države i glavnog Grada poručuju ‘podstanarima’ Srbima i Hrvatima ono poznato geslo hodže ‘Hižaslava’ Mustafe Cerića ‘ko ne voli državu neka razguli preko Drine’ uz kupljenu kartu u jednom smjeru koju će ti obezbjediti majka Munira sa bratom Muratom Tahirovićem (ako treba država će uzeti i kredit pa podmiriti te ‘narezane’ troškove putovanja i selidbe), život ‘podstanara’ u ‘Muslimanskom Jeruzalemu’ kojem tepaju prefixom ‘Evropski’, gdje se zajedništvo mjeri zvukom melodije sa nekoliko crkvi, jedne sinagoge i na hiljade džamija nije nimalo lak. Da ne kažem LAHAK, kako se to veli po najnovijem pravopisu.

Sarajevo je odavno prestao biti zajednički glavni grad svih građana države jer je država a onda logično i njen glavni Grad, preoteta i služi ‘vlasnicima’.

Ne zna se šta bi Boži Vreći da javno na tv opusti dušu pa da iznese iskreno svoje razmišljanje kako u Sarajevu postoji ‘mišljenje da samo muslimani mogu izvoditi sevdalinku (koju oni nazivaju sevdaHlinkom da ih ‘ceo svet razume’) i da ‘preko 80 % Sarajlija njega ne prihvataju u tom gradu zato što je Srbin’, međutim iako je rekao istinu, bolje bi mu bilo da ju je odšutio.

Istina boli, to znaju mnogi prije Vreće po kojima se Sarajevo poznavalo i prepoznavalo i kojih jednostavno nema tu, nestali su (spisak takvih umjetnika koji su ‘progovorili’ od muzičara, pjevača i pjesnika do glumaca i političara je povelik) samo zato što su rekli, pomislili ili nagovijestili da im se ne sviđa brojanje krvnih zrnaca iz laboratorije šovinizma i islamskog nacionalizma nekada glavnog bh grada za sve građane a danas ‘čiste’, ‘oprane’ i ‘avdestki umivene’ Ćaršije-mahale. Što bi onda jedan Vrećo, svjetski priznati izvođač sevdalinke bio izuzetak. Tu u toj učmaloj baruštini kriminala, vjere, hidžaba, ratnih ‘gazija’, nakardnih mitova, spomenika i muzeja, ‘šehida’, svađe i naprđivanja te neviđenog primitivizma i seljakluka i bahatosti odmetnute vlasti i Reisata možeš opsati samo ako šutiš i ako aplaudiraš Aliji, žrtvama, i ako se gušiš licemjerno u imaginarnom patriotizmu u magli nacionalizma, svaki drugačiji način je tvoj skori kraj. Mislim na kraj karijere ili posla.

Silni komentari uvreda Boži Vreći i njegovoj porodici nakon njegove emotivne izjave na tv ‘Face’ su zorno pokazali da je lakše biti musliman u EU, Americi ili Australiji i na Novom Zelandu nego u Sarajevu, te da je otimačina svega bosanskog a ne samo sevdalinke na sceni još od početka bh rata i postaje sve agresivnije, od Alije i Bakira do ‘trojke’, koja je svakako ništa drugo do li umivena SDA vjerska komponenta vladanja državom od strane ‘većine’ što je zakamuflirano pod sintagmu ‘građanštine’ Željka Komšića. Pored već poznatih i neizbježnih kometara (a komentari su ogledalo države jer oni što pišu takve ‘mudrosti’ biraju i vlast i državu) ‘idi u rodnu Foču ili Banja Luku’, ‘otkrio se četnik’, ‘ja u tvom gradu ne mogu prošetati sa maHramom’, ‘zavirite mu u porezne knjige’, ‘a šta su nama radili Srbi’, ‘takvi su klali i ubijali’ pa da ne nabrajam dalje sve do nenadjebivog zaključka hodže iz Mostara sa bauštele u Njemačkoj youtube-ra Salke Jukle kako ‘sevdalinku mogu pjevati samo oni koji imaju ženu, djecu, babu i dedu’, što znači nikako ‘sigle pederi’ tipa Vreće sa metalom u nosu, na štiklama i u haljini, sve upućuje na to da je BiH u ozbiljnim ali sanjanim problemima : čistoća je pola zdravlja a BiH mora biti sasvim ‘čista’. Da blista.

Dažaba tetovaže Bože Vreće na arapskom, džaba što je sevdalinka proglašena od strane UNESCOa kao bh nematerijalna baština, džaba što je sevdalinku i Bosnu uz nju pronio širom Svijeta, što kad progovori za razliku od vrhunskog pjevanja zvuči kao seoski hodža ili hafiz ili pop, što čak i koncerte počinje i završava sa islamskom dovom, sve mu to džaba kad nije musliman. Ili Arapin, što je još poželjnije. Plus, koji mu je najveći minus, klasična je to pederčina koja je nepoželjna u ovakvom ‘čistom’, muževnom i porodičnom ambijentu koja će ‘iskvariti našu djecu i obitelj’, i eto ti okvira za kvarnost i ‘naše pjesme’. Još je veća tragedija što ovo sarajevsko ‘čistilište’ ide još dublje pa bi da ‘kupaju’ i ‘umivaju’ i svoje Bošnjake koji ‘rade za naše dušmane’, za Dodika ili Čovića, i koji su nam ‘uz pomoć Amerike i Zapada oteli demokratiju po šniti Bakira, Sina velikog Oca.

Da je kao Tifa, čak i ljiljane uturio negdje na lakat ili prsa da ga ostave na miru i da ne mora seliti za Beograd, opet mu ne bi pomoglo. Ne razumiješ ti to druže Vrećo, što bi reklo ‘Zabranjeno pušenje’ u pjesmi o Hakiji, ‘krećanju’ i ‘ćakiji’. A kad već ne razumiješ i ne šutiš, onda se pati.

photo : Božo Vrećo, arhiv