Reis Kavazović, Bakir Izetbegović, Vojin Mijatović, Ćamil Duraković, nekakav džihad hodža ‘Muderris’ – dijaspori : morate glasati za SDA i Bakira, dijaspora uzvraća narodnom poslovicom : kad je muka, ‘đe si Đuka, kad se jebete, Đuku ne zovete

* Kad je onomad jula 2018. Milorad Dodik jedan od najvećih vakifa (donatora) Islamske Zajednice BiH u intervjuu za jednu beogradsku tv rekao kako ga ometaju hodže ujutru jer ‘arlauču sa munara’, svi su mediji u BiH skočili na noge i satanisali ga zbog takve ‘uvredljive izjave’. Dodik je bio u krivu : oni ne arlauču samo sa munare ujutru, oni arlauču i putem ‘fejsbuka’. I preko tv ekrana, i po novinama, svuda i svaki dan i svaki tren.

Da, baš arlauču, nema boljeg izraza. I petljaju se svuda, i upetljali su se u sve pore države i vlasti. Od vrtića do bh Predsjedništva.

I razumiju se i hoće da se pitaju za sve : od vakcina do državnih ugovora. A država ‘građanska’. Multietična, demokratska, suverena i jedinstvena, pa čak i evropski opredjeljena.

Samo što nije.

Posebno arlauču oko izbora i u izborno vrijeme, kad kao ranjena zvijer postanu uplašeni, nemoćni i opasni. Izgubiće vlast. Sa vlašću lovu i moć. Sa moći i vlašću kontrolu nad nama i našom sudbinom. Posebno se u izborno vrijeme obraćaju dijaspori. Koju prije i poslije toga ‘ne šmirglaju’ ni za što. Niti obraćaju pažnju na molbe i zahtjeve dijaspore. Uvijek isto daju do znanja dijaspori : dajte lovu, šaljite pare i ne petljajte se u naše poslove i u našu državu.

** Za divno čudo dijaspora i pored toga ne ulijeće u te šablone svjesno i iz godine u godinu, evo pune tri decenije. Iako uvijek ‘pada’ na iste fore. Žrtve, šehidi, šehidska krv, domovina, kućni prag, ako ne glasate ode država, ako ode država nema nas….

Tako smo mogli čuti kako ovih dana i mjeseci dijasporom špartaju ‘lideri’, poglavari vjere, hodže i ministri, traže glasove dijaspore. Kod kuće SDA i Bakir Izetbegović vaze o punim džamijama i džihad obavezi u vrijeme izbora, vani i u dijaspori arlauču bukvalno, i prijete. Vi morate, ako ne uradite vi ste izdajnici…

Još 2016. godine u vrijeme lokalnih izbora Reis ef. Kavazović je među prvima izdao Bošnjacima fetvu u Švicarskoj u jednoj džamiji (“Nećemo halaliti nikome ko bude mogao, a ne bude htio. Svako ko može dati svoj glas, svako ko može da se registruje, svako ko može dozvoliti da ‘vlah’ ne vlada u Srebrenici. Nek mu je haram …ako to ne učini… To je naše i to ne možemo ostaviti“) da se ne glasa za ‘vlaha’ Srbina već za Bošnjaka, dok je ove godine sličnom fetvom izišao u javnosti nekakav ‘muderris’ po imenu Nezim Halilović.

U ratu mudžahedin, komandant jedinice ‘Al mujaheed’ u sastavu 4. Muslimanske Brigade ArBiH, armije koja se može pohvalit sa ‘svim nacijama’ a najviše sa Arapima, u miru šef ureda za hadž, pa glavni u džamiji ‘Kralj Fahd’, pa penzioner i jedan od važnijih botova i lobista SDA i Bakira Izetbegovića.

*** Podsjećamo, nakon jednog od iftara kod Alije Budnje muslimanskog tajkuna i ratnog profitera Sebija Izetbegović se uslikala sa njim i sa Fadilom Novalićem pa raspalila ‘twitt’ : ‘nisu braća samo kad rodi majka‘. Od tada ‘Muderris’ zvanično lobira i u ime Islamske Zajednice koja glumi nevinost i nepristrasnost pa poziva sve da glasaju za Bakira.

“Naš Lider, naš Predsjednik, naš Prvak! Allah Vas čuvao, zaštitio i volio! Niste sami protiv svih, jer Allah je uz Vas, a On je Silni i Mudri! A i ja/mi smo Vaš Tim! Vaši čvrsti politički stavovi i Vaša vizija nam ulijevaju sigurnost i nadu..’ Tako ‘Muderris’ zove u ime Allaha i u ime vjerske zajednice da glasamo za SDA i njenog i ‘našeg lidera’, za stranku čiji ‘lideri’ su ogrezli u korupciji i kriminalu da ne mogu disati i koji dave državu već 30 godina… Za svaki slučaj, obraća se i dijaspori, u video uratku 18. juna ove godine arlauče ovako.

„Vi iz dijaspore koji se ne registrirate za izbore do 19. jula izdali ste Bosnu i Hercegovinu. Vi ste pogazili rijeke šehidske krvi. Vi ste zaboravili da trideset sedam hiljada pripadnike Armije i MUP-a Republike Bosne i Hercegovine je dalo živote za državu Bosnu i Hercegovinu..’

Tako muslimanski čikica prijeti u kameru Bošnjama u dijaspori, vadeći se i krijući se iza krvi šerhida ma šta god to značilo i upirući prstom u buduće izdajnike.

**** Vojin Mijatović, već olinjala i dosadna faca SDP partije koja ove godine sve otvorenije nastupa u koaliciji sa SDA strankom i Edinom Ramićem SDA ministrom za milione KMa preko leđa povratnika i izbjeglica sa kojom oni ‘neće nikad i nigdje’ a pečatom ozvaničili koaliciju kod CIKa, iz Banja Luke je arlauknuo malo tiše od ‘Muderrisa’ ali skoro isto, i na istu adresu. Slično je zapištao i Ćamil Duraković, koji bi da bude načelnik ili predsjednik, drugo ništa ne zna raditi. Evo Vojina kao ‘Muderrisa’.

“Sa kandidaturom mog druga Denisa Bećirovića u entitetu Federacija BiH i mojom kandidaturom u entitetu Republika Srpska, realno jedini pokazujemo da je građanska, multietnička u konačnici normalna evropska BiH moguća. Sa ovom kandidaturom pravim javni poziv, apel, molbu do 19. jula traje registracija za glasanje iz inostranstva u odsustvu, evo prilike da završimo sa retrogradnim politikama Milorada Dodika i SNSD-a”.

Nešto slično nastupao je i general ArBiH optuženik za ratne zločine Atif Dudaković ali više je arlaukao oko priprema za rat u BiH, bilo je to 2017. u dijaspori, u Luxemburgu, u društvu SDA teroriste i bota Jamina Mulahusića. Dudak ili ‘Duče’ je cvilio i jaukao ovako.

“Ja ću otvoreno reći da svaki Bošnjak sa 17 godina mora sebi kupiti ‘alfa uniformu’, čizme, vreću za spavanje, ranac i kraj priče. Kao što imamo fizičku kulturu, radnu kulturu, kulturu ishrane, mi moramo razvijati kulturu pamćenja i kulturu odbrane.’

Zbilja, da li je dijasproa u BiH koja je jednaka broju domicilng ostalog stanovništva u BiH gluha, retardirana ili neposlušna? Ili nemoćna? Kad joj stalno prijete, izdaju fetve, prijete joj epitetom izdajnika, ratom i krvlju .. Zaboravljajući da dijaspora svake godine dostavi u svoju državu 10% bruto proizvoda čitave države, negdje oko 3 milijarde KMa živog keša, a za uzvrat dobije ovakve uvrede i komentare tipa ‘samo dođu i oprave zube’ ili ‘bacaju smeće’ pa odu natrag ‘kao što su pobjegli i 92’…

Nije dijaspora ništa od toga.

Porazne prijave za glasanje i porazni glasovi dijaspore su samo znak da je dijaspora postala imuna na ovakva sranja iz zavičaja i da je progledala. Čisto po onoj narodnoj poslovici koja je i pravilo i zakon. Muderrisu i svima onima koji bi šehidili tuđim grabljama po domaćim gloginjama.

‘Kad je muka ‘đe si Đuka, kad se jebete, Đuku ne zovete’.

Poučno, ne može poučnije. I ne treba prijevod, sve je jasno i precizno.

Nekoliko desetaka hiljada glasova koji se ukupe pod ovakvim fetvama i prijetnjama od oko 2 miliona živih i potencijalnih glasača, dovoljan su dokaz.

photo kolaž : džihad ratnik i u ratu i u miru Nezim Halilović ‘Muderris’ (u zelenom krugu na slikama) prijeti dijaspori. Gore – u jedinici ‘Al mujaheed’ u sastavu ArBiH, dolje-april 2022 na iftaru kod Alije Budnje muslimanskg tajkuna i ratnog profitera, u društvu Sebije ‘Seb’ Izetbegović i Fadila Novalića, arhiv