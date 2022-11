Jučer u ‘centralnom mahalanju’ Senada Hadžifejzovića na tv ‘Face’ predsjednik SDPa BiH Nermin Nikšić umjesto stotine političkih i vjerskih grijeha Reisa sa horor očima efendije Kavazovića našao mu jedinu manu što mu je minirao prije nekoliko godina šerijatsko vjenčanje kćerke planirano kao i ono kćerki Bakira Izetbegovića, a što je dogovarao sa islamskim džihad-radikalom komandantom ‘El Mujaheed’ jedinice ArBiH Muderrisom Nezimom Halilovićem SDA botom i maskotom nedavnih izbora

Da, već smo to jednom pisali, svi su izgledi da će Nermin Nikšić predsjednik bivših komunista BiH SDP partije uskoro objaviti kao i Lagumdžija Zlatko njegov prethodnik kako je tajno obavio regularni hadž ili onaj ‘mali’ zvani umra, samo je pitanje vremena kad će mo to saznati. Sinošnje mahalanje i tračaranje na tv ‘Face’ Senada Hadžifejzovića gdje je ovaj dvojac zabavljao raju pred tv kamerama pokazao je, iako je izgubljeni i bez kredibiliteta predsjednik socijal-demokrata BiH i tzv ljevice tvrdio da ‘izdati ne zna’, da je izdao i ljevicu i zaostavštinu partizana na čijim temeljima uživa lagodno već decenijama, posebno je načisto ukopao principe i multietičnost i građanštine na koje se bez obraza poziva i odakle njegova partija sabire glasove.

Da se razumijemo, vjera je privatna stvar svakog građanina ali kad je već ovako SDP pokazuje i podastire javnosti, vrijedi to prokomentarisati.

Zamo da je Hadžifejzović odavno ‘bez avdesta’ (ritualno pranje muslimana pred molitvu) i da je u svojoj opsesiji sa Bakirom Izetbegovićem i Islamskom Zajednicom (koja je možda i opravdana) otišao predaleko, ali vjerovali smo da bar predsjednik SDPa i svoju porodicu i vjeru može zadržati van javnosti, svojim nastupom Nikšić nas je uvjerio u suprotno. Pokazujući da nimalo nije različit od svog prethodnika Lagumdžije koji se decenijama bljutavo sakrivao iza socijal-demokratskih principa a tajno bošnjakovao do besvijesti u krilu Alije Izetbegovića i upražnjavao islamske vrijednosti i ‘lizao’ SDA skute.

Bilo je za očekivati da Nikšić progovori o problemima u državi, o postizbornim mogućnostima da se stvari pokrenu naprijed, o njegovom očijukanju sa SDA strankom ‘sa kojom neće nikad’ koje je preraslo u ono poznato ‘SDA je respektabilna stranka’ poslije izbora, čime smo saznali da je on sa Bakirom svaki dan u ‘talu’ i na vezi, da bi nakon silnih kritika i poljuljanih vrijednosti SDPa pokušao saprati te svoje postupke, međutim Nikšić je većinu vremena utrošio tračareći Reisa što mu je minirao šerijatsko vjenčanje kćerke koje je bio isplanirao kao i ono poznato kičavo javno i bogohulno i preskupo vjenčanje kćerke Bakira Izetbegovića.

Reis IZ BiH sa horor očima je međutim ne samo bolji političar već i poznati i još bolji mahalaš od Nikšića pa mu je ‘žestoko’ odgovorio, ne može ni ovaj kao ni njegov prethodnik bez ‘odgovora’.

Fino mu je odbrusio kako nije ništa sprečavao, kako je vjenčanje Izetbegovićeve kćerke obavio specijalno zbog ‘sigurnosnih uslova’ u Begovoj džamiji gdje je šerijatski dernek bio ušicao i Nikšić (zbog kuma Erdogana) pa ga onda natenane optužio za ono što on nije uradio dok je SDP bila u vlasti. Onda mu je, odbijajući svaku ‘krivnju’ da je Nikšićeva kćerka zbog toga napustila BiH već da je otišla zbog njega, Reis očitovao onako baš kako i treba, podvlačeći da je mislo da je Nikšić pametniji. On je to fino ‘reisovski’ zavukao na način da je naveo kako je Nikšić ‘u njegovim očima pametan čovjek’ što znači sve suprotno od toga jer slijedi ono lukavo kao i uvijek ‘čudim se tome’, a onda pojašnjavajući pravila šerijatskog vjenčanja dodao i optužbu Nišiću za paljenje zgrada u poznatim demonstracijama bh raje u Tuzli i Sarajevu.

Ovakvim oglašavanjem Reis je kao i Nikšić ostao bez ‘avdesta’ ako ga je i imao, međutim ostavimo po strani političara i licemjernog svog u aferama i kriminalu vođu ulleme, njega znamo odlično, Nikšić je ovdje pokazao pravu sliku i priliku bh političarenja.

Njegove veze sa islamskim džihad-radikalom Nezimom Halilovićem zvanim nekakav ‘Muderris’ koji je uz Bakira Izetbegovića kao i sva IZ BiH, govore više od svega. Možda je to veza još iz rata ko to zna, Nikšić se ‘ne voli hvaliti’ ali voli reći kako je učesnik bh rata i kapetan čak, no mogao je to odraditi suptilnije a ne ovako nakaradno. Od svih ahmedija, Nikšić je eto, imao želju da mu šerijatski dernek vodi upravo ovaj bot SDA mafije sa kojim, da je Nikšić pravi SDPovac kakvim se predstavlja, ne bi trebao ni ‘selam’ izmijenjati a kamo li mu dati da vjenčava u džamiji njegovu kćerku. Sve one kritike na ‘Bakirovo vjenčanje’ koje su dolazile od javnosti a posebno one iz redova SDPa ovim nastupom Nikšića su pokazale da se socijal-demokrata nimalo ne razlikuje od Bakira, i da je bio i ostao uvijek sa njim i uz njega.

Da je kojim slučajem Reis ili Muderris obavio tu ceremoniju, ne bi ih Nikšić ni spomenuo. Ovako, poznata sujeta, oholost i ‘veličina’ političara Nikšića, odradila je svoje.

Ne može se Nikšću spočitavati što vjeruje ali mu se može ukazati na njegovo licemjerje kad građane ubjeđuje u sasvim drugo, posebno kad laže i kad religiju uvodi u politiku na isti način kao Bakir ili Reis. Uostalom, svih ovih godina smo se nagledali SDPovaca kako uče i klanjaju i šehide širom domovine dok se u statutima i aktima partije zaklinju na multikulturalnost i građanštinu da nam je Nikšić ovim samo potvrdio da je njegova crvena ruža na logo znaku Partije odavno pozelenila, dok mu malobrojni Srbi i Hrvati u njegovoj multietničkoj stranci služe kao i Bakiru samo za dekoraciju. Kao što su služili i Aliji.

Čime se uveliko približio Zlatku Lagumdžiji grobaru i uhljebu, vječnom parazitu države i budžeta.

Na isti način gledam i na njegovu tvrdnju kako će ‘ako uzme vlast’ smijeniti ‘Osmicu’ Muhamedagića, korumpiranog i kriminogenog direktora državne obavještajne službe, budući da kao predsjednik Komisije u bh Parlamentu koja je tu mogućnost imala svih ovih godina nije guzicu ni pomjerio a kamo li šta konkretno uradio.

Ako ovako javno vodi politiku predsjednik Partije koja je okosnica ‘trojke’, ‘osmorke’ ili neke ‘nove Bosne’ i vlasti, onda unaprijed možemo pretpostaviti kako će to raditi ostali, koji su većinom brojler-pilići ispod kvočke zvana SDA.

Njegove slike i vijenci ispred biste Josipa Broza Tita čime se pohvali kad zatreba su čisti retuš i istorije i države po šnitu SDPa. I imaju istu snagu kao kad se tu slika bivši Reis ‘Hižaslav’ Cerić po otrebi.

Jer umjesto minute šutnje sada i Nikšić kao i Bakir partizanima uči ‘Fatihu’. Prevodi ih na islam.

U ‘građanskoj’ državi koju im je davno stvorio i dao a oni je razvaljuju.

photo ilustracija : dolje-Nermin Nikšić ispred statue Josipa Broza Tita, gore u kvadratu-drugi slijeva ahbab Nikšića Nezim Halilović Muderris sa Bakirom Izetbegovićem i njegovim islamistima, botovima SDA, arhiv