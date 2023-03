Nezakonita i vjerska odluka Skupštine Kantona Sarajevo o skraćivanju časova djeci u osnovnim i srednjim školama i proročanstva Stjepana Kljujića od prošle godine : od hidžaba pokrivene ministrice Naide Hota Muminović do otkrivene vlasti ‘trojke’

Zadnja redovna skupština Kantona Sarajevo pod predsjedavanjem ‘genetski predodređenim za vlast’ predsjednikom Jasminom Ademovićem sinom NiPovog stratega i poslanika u Parlamentu Keme Ademovića, kako ga je opisao Dino Konaković, donijela je dvije nadasve važne ‘historijske’ odluke, ostale nisu ni za pomena.

Prva je, odobrili su, pokrili i ozakonili sve troškove nasmijane načelnice Benjamine Karić prouzrokovane njenim ‘fejs’ beskorisnim ekskurzijama po Svijetu od New York-a do Kine, sve njene bezobrazne prijedloge i akcije oko narcisoidne i nacionalističke spomeničke sarajevske kulture i troškove njenih marketing uradaka na facebook i instagram profilu, uključujući i pravljenje baklava i žderačinu ćevapa sa rijetkim stranim gostima Sarajevu, druga je još ‘historijskija’.

Na prijedlog SDA poslanika Muamera Bandića donešena je skoro saglasno odluka o skraćivanju časova u osnovnim i srednjim školama u vrijeme Ramazana, kako bi đaci i osoblje mogli bezbrižno iftariti tokom mjeseca posta, uz samo jedan glas protiv : ‘Naša stranka’ nije glasala za takav prijedlog.

Ovakvom odlukom su naprosto oduševili građane a prevazišli očekivana očekivanja čak i Bakira Izetbegovića ili još bolje samog Reisa Kavazovića koji je trknuo na iftar u bratsku državu Katar skupa sa ‘reisima’ Slovenije i Hrvatske i odluka će sigurno ući u ‘historiju’ kao najjači dokaz da je u sekularnoj i ‘građanskoj’ državi BiH šerijat odavno ušao na velika vrata i da se proces islamizacije polako ali sigurno zaokružuje, te da su fetve Reisata za ovu vlast koja je trebala biti drugačija od one prethodne, iznad bh Ustava i propisa. Naravno, odluka dokazuje da je vlast ‘trojke’ odavno u rasulu i da ovim dodvoravanjem vjeri pokušava bezuspješno da se odupre snažnim lobijima medija i ‘duboke države’ SDA kako bi opstala na funkcijama.

Odluka je u direktnoj suprotnosti sa Zakonom o vjerskim zajednicama i odvojenosti od države, populistička i antievropska, ali je to jedini spas ‘trojke’ koja od formiranja balansira na ivici svoga nestanka. Mediji i novinari su istu razumljivo prihvatili sa zadovoljstvom i bez imalo kritike, jedini novinar koji se argumentovano i kritički pozabavio njome je Fatmir Alispahić iako mu je umjesto pohvale donijela samo prijtenje i mrzilačke komentare. Alispahić je bez obzira na to, uputio ombudsmenu BiH zahtjev da se takva odluka preispita.

I, iako nezakonita nelogična, kao i mnoge druge, ova odluka će biti predmetom medijskih natakanja i komentara ali je već proizvela svoje dejstvo i Sarajevo je po ko za koji put potvrdilo da od svog kosmopolitskog, multinacionalnog i građanskog duha nema ništa, glavni grad bh države je svakim danom sve bliži prijestolnici samo jedne vjerske skupine i zajednice i to muslimana Bošnjaka. Odluka može za sobom povući još sličnih posljedica, jer se može očekivati da se školski časovi skrate i u povodu Uskrsa, Božića ili bilo kojeg drugog vjerskog praznika, međutim vlastodršci sarajevske mahale ne gledaju dalje od svog nosa i interesa. I do vjerskih simbola u školama u Republici Srpskoj ili u Hercegovini, što im dakako s pravom smeta.

Posebno glupo i bezobrazno zvuči opravdanje da se školski časovi skraćuju zbog iftara kad se zna do kada traje školska nastava a kada stupa večernja žderačina te da zasigurno ima mnogo đaka koji ne poste, ostaje još da se vidi kako će se to provesti u praksi. Jer, ima valjda još koliko-toliko ali ne mnogo i dovoljno i onih drugih koji ne poste, ima i među Bošnjacima onih koji ne obavljaju ovu ‘svetu bh dužnost’, a posebno će biti zanimljivo kako će se to finansijski odraziti na zaposlene, đacima je svako skraćenje ili slobodan dan od škole pravi praznik.

Naime, od ranije oni koji navodno klanjaju džumu-namaz petkom idu ili u džamiju ili kući, za Bajram škole ne rade pa sa ovim skraćenjem može vidjeti da su nam škole nebitne, diplome se ionako mogu kupiti na svakoj trafici u BiH. Čim pored obavezne vjeronauke u školama izražavaju i ovu brigu o uhranjenosti đaka uz Ramazan. No, vlast nije dala pojašnjenje da li će osoblje biti plaćeno za ovaj period skraćenja i kako, što je i najmanje bitno u ovoj priči, važno je da je ‘nova vlast’ u državi u kojoj su po zadnjem popisu svi 93% vjernici zapravo blijeda i smiješna kopija one prethodne.

SDP poslanici su glasali i srcem i dušom za ovakvu nakaradnu odluku što i nije nikakvo izenađenje, ova partija je odavno izgubila i ugled i poštenje i na nju ne treba puno ni trošiti ni riječi ni emocije, ali uz odluku treba primjetiti posebno da se nigdje ne spominje niti šta progovara o njoj ministrica obrazovanja i odgoja Naida Hota Muminović, a ona bi trebala biti najpozvanija da nam šta saopšti. Naravnom, i ona je za takvu odluku svom dušom ali bi bilo zanimljivo da je još malo prokomentariše, ministrica je.

Podsjećamo, ovu ministricu pod hidžabom je kao prorok pomenuo i prozvao još maja prošle godine Stjepan Kljujić u intervjuu na tv ‘Face’ kao da je slutio kud aide bh obrazovanje, kritikujući što jedna takva osoba može biti ministar u edukaciji i školstvu a što je izazavalo salve kritika, prijetnji i osuda ovom prvom suradniku Alije Izetbegovića i ratnom članu bh Predsjedništva te dokazanom patrioti države Bosne.

Rezultat : nestalo proroka Kljujića, nema ga nigdje, hidžab ministrice Naide koju su zdušno od Kljujića branili svi redom u vlasti ‘trojke’ je evo otkrio lice takve vlasti.

photo : ministrica obrazovanja i odgoja Kantona Sarajevo Naida Hota Muminović i Stjepan Kljujić, arhiv