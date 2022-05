Kao što je džamijski vrabac, samozvani pisac iz Krakače kod Cazina Muhamed Mahmutović na sraoni Bošnjaci.net 02.02.2021. pozvao na linč članove sudskog vijeća u predmetu protiv generala ARBiH optuženog za ratni zločin Sakiba Mahmuljina i ‘fasovao’ prijavu i istragu, na istom mjestu i na isti način mete na čelu bh tužitelja ocrtao je jučer čečenski pijetao ‘Hižaslav’ Mustafa Cerić, besposleni penzioner i savjetnik Reisa Kavazovića, zbog optužnice u predmetu ‘Dorovljačka’, najavljujući buđenje i bošnjačku zoru, osladilo se ‘fetvašu’ kao nekad iz slatkih bh ratnih dana …

Tog 02. Februara 2021. godine kada je sudsko vijeće bh Suda objavilo presudu generalu ArBiH za ratne zločine Sakibu Mahmuljinu (10 godina, presuda je ovih dana preinačena smanjenjem kazne na osam godina zatvora) na web sraoni Islamske Zajednice BiH Bošnjaci.net jedan od njihovih ‘kolumnista’ džamijski vrabac Muhamed Mahmutović samozvani piščić iz Krakače kod Cazina i sa adresom u Švedskoj i Sarajevu pozvao je na linč sudije iz ovog postupka. Objavio je njihova imena i adrese stanovanja jer su ‘digle ruke mimo savjesti u izjednačavanju ArBiH i agresorske vojske’, izjednačio optužnicu sa djelovanjem beogradske akademije nauka SANU, SIPA je saslušala ovog tipa a tužilaštvo navodno podnijelo zahtjev za istragu. Na isti način i na istom mjestu nakon konačne presude Mahmuljinu za ratni zločin te optužnice za ‘slučaj’ Dobrovoljačka postupio je i bivši Reis a savjetnik sadašnjem Reisu, radikalni i ratno huškački munafik i kriminalac ispod ahmedije ‘Hižaslav’ Mustafa Cerić koji na ovom portalu islamista i nacista piše dnevno po nekoliko tekstova, pisama i srcedrapateljskih dova od čega ti se želudac izvrće. S tim što je ‘Hižaslav’ pored uvreda i mete na čelo v.d. VSTVa Milanku Kajganiću objavio kompletan spisak bh tužitelja, sa posebnim osvrtom na tužitelje Bošnjake.

Tako u pismu uz Ramazan (kad je muslimanima najslađe ratovati i voditi bitke sa čime se ovaj bilmez hvali poredeći BiH i Bedr brdo u Saudi Arabia-i dok po Bliskom Istoku džamije i ljudi lete u nebo uz ‘najljepši mjesec’) ovaj nekadašnji Reis i samoprozvani ’emeritus’ te kandidat za člana bh Predsjedništva i šef džamije u Zagrebu u vrijeme rata u BiH kao isturenoj komandi ABiH za Krajinu, poručuje Kajganiću da nije iznenađen kako to ovaj tužilac radi jer ‘vi (Srbi, op. Cross) tako radite otkad znate za sebe a to je da krivo sudite jer je laž srspki državni interes’, zatim je Kajganiću spočitao genocid ubacivši nekoliko redaka ćirilicom, a onda je ostatak pisma posvetio ‘svojim dobrim Bošnjanima’. Koje naziva čas muslimanima, čas Bošnjanima ili Bošnjacima, onako kako mu ‘dođe’, ma nekada mu se, vjerovali ili ne, priviđaju i Bosanci. I piše ahmedija. ‘Probudite se, ustajte zora je, ‘bosanski/bošnjački pijetlovi sve nezadovoljniji najavljuju zoru’, da bi tekst zaključio kompletnim spiskom sa imenima i prezimenima svih bh tužitelja, sa posebnim pozivom kao Dodik srpski kadrovima, da bh tužitelji ‘dignu svoj glas’ i da ne dozvole ovakve optužnice kao u slučaju ‘Dobrovoljačka’.

Pijetao je zakukurikao, dodao je malo i omiljenog Bakira Izetbegovića (nedaj se Bakire), pa sve to začinio sa Bošnjacima kojih ima od ‘Sidneja do Helsinkija’ nisu ih Srbi ‘uspjeli pobiti’ genocidom i na kraju parolom ‘Ukrajina je u plamenu’ te čestitkom za Bajram. Ovo sa Ukrajinom je da napravi paralelu sa BiH gdje također priželjkuj eplamen i bitke, a nas da se podsjetimo da je to poređenje umjesno jedino kad poredimo ‘Hižaslava’ i njegovog ahbaba Ramzana Kadirova, čečenskog predsjednika. Sjećamo se, ‘Hižaslav’ je ovom poznatom sponzoru svjetskog terorizma sa kojim druguje odavno još 2019. zakačio cvijet Srebrenice na rever čime je uvrijedio i ponizio sve žrtve genocida u Srebrenici, da bi ga ponovo oktobra 2021. posjetio na njegovoj predsjedničkoj inauguraciji. Kada je javno iznio pohvalu Kadirovu, razvoju Čečenije sa kojom je uporedio Bosnu, nahvalio ruskog predsjednika Putina a ukorio Evropu ‘što se ne ugleda na Putina’, zbog čega se kao fol od njega ogradio njegov šef ef. Kavazović sadašnji Reis jer to ‘nisu stavovi Reisata’. Vraga nisu, Reis Kavazović je zbog ovog nagovijestio otkaz ‘Hižaslavu’ u savjetničkim dobro plaćenim uslugama, međutim kao što biva, od toga – ništa. Hižaslav se ponovo ukazao u Ukrajini u ‘mirotvornoj’ misiji sredinom aprila, prošlog mjeseca uz Ramazan, sve sa ‘budistima’ kakav je i sam, odakle je kao što je red ‘dovio’ za BiH i bez stida i srama što je njemu itekako svojstveno, prozivao agresiju Rusije na Ukrajinu.

Poznavajući ovog vjerskog kabadahiju i pobornika rata ubijeđen sam da se susreo sa Kadirovim svojim jaranom koji, kako bar mediji tvrde, sa svojim džihad ratnicima uveliko ubija Ukrajince u njihovj zemlji. Zbog čega drugi nadimak osim ‘čečenski pijetao’ Ceriću više sliši od onoga sa njegovom budalaštinom u vezi Hižaslav Bajrama a zbog tolerisanja i javnog teroriziranja godinama građana i javnosti od strane ovakvog pijetla, kokošinjac je dakako naš.

Da, vidimo da se čečenski ‘horoz’ zanio, osladilo mu se ratovanje u BiH jer je iz Zagrebačke džamije tada ‘vedrio i oblačio’ skupa sa Dudakovićem u ubijanju i bratskom klanju u Krajini (autor je i poznate fetve o zabrani sahrane ubijenih pripadnika NO Zapadna Bosna po islamskim običajima skupa sa bihaćkim muftijom Makićem), pa ponovo kukuriče i najavljuje ‘zore’ i ‘buđenja’, ratovao bi još. Sudeći po bajramovanju i slikama sa Bajrama ove godine od jučer, gdje je ‘Hižaslav’ u saffu sa Bakirom Izetbegovićem, Šefikom Džaferovićem i ostalom elitom VIP muslimana i Reisom Kavazovićem, Resiova najava o otkazu savjetnika je bila čista laž. Nažalost, nije i jedina.

Upravo zbog toga i još mnogo toga nedorečenog u BiH, kao i u slučaju Muhameda Mahmutovića, i ova prijetnja i uvreda te šicanje u čelo bh tužiteljima ostaće samo u zapisima medija, bh pravosuđe neće ništa poduzeti. Jer, sa istog portala su stigle još 2017. ‘uvrede i prijetnje novinaru tv N1, vjerska i nacionalna mržnja, huškački tekst’, pa bila prijava, pa SIPA, pa ‘istraga’ pa šta? I gdje? I Koga? Pa taj portal drugo ništa ni ne radi od svog osnivanja do danas a na njemu je svaki dan ‘Hižaslav’ ili sa pismom ili sa dovama. Dok ga finansijski potpomaže i Reis Kavazović.

No, ima tu nečeg i pozitivnog. Uz ovakve tipove kao što je Mustafa Cerić, ma kako to izgledalo čudno, države Bosne je sve manje i manje. To im Bogu hvala ‘ide od ruke’, to im je i cilj. Zato ‘Hižaslav’ kukuriče.

photo : Bajram 2022- ‘Hižaslav’ Cerić Mustafa u društvu Šefika Džaferovića, desno – Hižaslav’ zakitio svjetskog teroristu Ramzana Kadirova predsjednika Čečenije cvijetom Srebrenice 2019. godine, arhiv Cross