Kad jedan dobar i čestit novinar zađe u godine i u jednosmjernu ulicu

Kad god bh mediji požele da dobiju ‘objektivnu’ sliku i nezavisno i nepristrasno novinarsko mišljenje ‘Preko Bare’, iz Amerike, posezali bi za izjavom Erola Avdovića. Bilo da se radi o izborima u USA ili o presjeku stanja u BiH kroz prizmu Amerike tu je Avdović. telefonom, by skype ili kad dođe u BiH na godišnji svakog ljeta kada najviše na njega ‘navale’ sve tv kuće, novine i sve emisije, često ga je ‘skajpao’ Senad Hadžifejzović na svojo tv ‘Face’. Jer, Avdovića je pratio imidž dobrog poznavanja stanja u Americi i globalne politike te ogromno iskustvo i njegova objektivnost kao analitičara.

Rođeni Makedonac a stanovnik BiH i sarajlija napustio je državu prije izbijnja sukoba i došao u USA odakle je za bh i hrvatske, njemačke i turske medije izvještavao kao dopisnik UNa, bio je i stalni dopisnik ‘Vjesnika’, ‘Jutarnjeg lista’, ‘Oslobođenja’ i ‘Dnevnog Avaza’ te turskog ‘Zamana’, surađivao je i sa nekim radio-stanicama kao što je ‘Glas Amerike’.

Međutim, zadnjih godina je njegova neutralnost u prognozama i izvještajima sve manje prisutna dok su njegove analize i predviđanja postale totalno neprecizne i varljive. Posebno se to vidjelo na ‘primjeru’ Joe Biden-a i njegovih euforičnih previđanja i obećanja. Kada je euforično najavljivao kao Bisera Turković ‘nove zore’ i akciju Amerike prema BiH da bi danas skrušeno priznao da su Bošnjaci u Americi ‘razočarani’ Biden-om jer BiH nije na njegovom ‘radaru’. Osim tih analitičkih promašaja, Erol je načisto postao neobjektivan i svrstan i to na jednu : bošnjačku stranu, dok mu je od silnih dopisništava i ‘suradnje’ ostala svega nekoliko novinskih utočišta. Valjda to tako dođe sa godinama i sa bradom koju je pustio kao i svaki bošnjački pravi vjerski mužjak.

Uz najavljivanu izmjenu Izbornog zakona BiH Erol je cvilio kao da će bomba raznijeti državu ako Schmidt potpiše što je naumio da deblokira državi i popravi izborni zakon prema sporazumu kojeg je Izetbegović potpisao, kritikovao ga na sva usta kao da je u BiH u redakciji Avde Avdića, da bi kad je Visoki bh predstavnik ‘nametnuo’ ono što se nije ni moralo nametnuti jer sve to nametnuto je u domenu CIKa, pohvalio njegovu ‘razboritost’ i mudrost što je odustao od ‘opasnih izmjena’ iz domena Ustava, kao da je sve prepisao od Bakira Izetbegovića.

U tv emisiji ‘Špica’ sarajevske tv je tako danas 28.07.22 divlje i primitivne proteste i iživljavanje vlasti i raje nad Visokim bh predstavnikom ispred OHRa nazvao ‘civilizacijskim buntom’ čime je pohvalio i imbecilne ispade Harisa Zahiragića i ‘antidaytonca’ vehabije Aličkovića glavne likove ove otužne bh farse, dok je finalni potez Schmidt-a prokomentarisao ovako. ‘Dobro smo prošli, kako smo mogli‘. A od favorita za bh Predsjedništvo istaknuo vjerovatnu pobjedu Željka Komšića.

Čak i kad zaboravimo da mu je instagram nalog prepun ‘snažnih’ izjava ortodoksnog nacionaliste i bota DFa i SDA Reufa Bajrovića i supruge mu Ivane Cvetković Bajrović koja je još ‘žešća’ po patriotizmu od njenog mužjaka (zbilja, otkad su to mješoviti brakovi ovako natociljani na jednosmjernu politiku, valjda bi kao nekad trebalo biti obratno, Ivana nije izuzetak već pravilo a neda mi se rovariti po nacionalnim krvnim zrncima i laboratorijima), da preskočimo i Komšića, da Bakira nije ni pomenuo a ostale politicuse čak i kritikovao, ovo ‘Mi’ – sve govori o Avdoviću Bošnjaku, ne treba ništa dodavati.

Osim da je država BiH sekularna država tri jednaka i jednakopravna naroda u kojoj samo ‘Mi’ pobjeđujemo.