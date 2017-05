Bakir Izetbegović : ‘iz mračne ideologije komunista’ u svijetlu budućnost sa zelenim fenjerima

Toliko patetike i laži odavno se nije čulo i nije viđeno na medijskom bh prostoru, kao što smo imali prilike doživjeti u obraćanju Bakira Izetbegovića u povodu 27 godina SDA partije 26. ovog mjeseca.

Sve je ciljana, planska maskarada, sve, počev od same ‘godišnjice’ pa do zaključka na kraju izlaganja.

‘Bosnom će vladati samo Bosanci i Hercegovci i niko i nikada više!’ Znači, vanzemaljci, jer takvih nema u zemlji Bosni.

Znamo da je ovo upućeno Fahrudinu Radončiću ‘grande koalicionom partneru’ Bakira Izetbegovića kojeg se očigledno Alijin Sin boji zbog njegove kandidature za člana Predsjedništva iduće godine, međutim bez obzira kome je namijenjeno, ortodoksna je laž i politička mahinacija. Ejupu Ganiću nije sigurno, jer ovaj miljenik Kralja Saudi Arabia-e je još onomad kao Yugosloven, mijenjao Aliju u Predsjedništvu, nisu nikom smetali njegovi sandžački geni. Po Ustavu BiH u Bosni nema Bosanaca, postoje samo tri konstitutivna naroda a to su Bošnjaci, Srbi i Hrvati. Ni u popisnim materijalima nema Bosanaca a pogotovu nema Hercegovaca, svi ‘ostali’ su stali u presudi Evropskog Suda za ljudska prava ‘Sejdić-Finci koja se kiseli od neprovođenja od 2009 godine i ne zna se hoće li ikad zaživjeti.

Laž je i činjenica da je SDA dokinula ‘mračnu ideologiju jednoumlja’ a ‘uvela demokratiju’, ‘put u Evropu’ i štaznam koju sve još olakšicu i pozitivu, naprotiv, SDA nas je uvela u rat, rasparčala BiH, rastjerala preko milion svojih građana u ratu, sada se oni osipaju sami i svakodnevno, opljačkala poduzeća, penzione fondove, uništila obrazovanje i zdravstvo i kreditno zadužila ne samo unučad već i praunučad svojih podanika. Dok kompletno vodstvo stranke tabiri tužilačka akta ili se brani iz zatvora, a Bakir to epski pojašnjava ovako.

‘Vrijeme popuštanja pred drskošću i sebičnošću umišljenih članova stranke je iza nas. SDA će ubuduće sankcionisati svakog ko bude postupao protivno stavovima rukovodstva, ko bude nanosio štetu ugledu Stranke i interesima Bosne i Hercegovine’.

Priča o zapošljavanju i ekonomskoj agendi je još jedna od laži, koja u srž SDA politike uvodi Arape i Turke, čime je otpočet proces rasprodaje bh grunta širom 23% teritorija kojeg kontroliše a kojeg tituliše ‘jedinstenom Bosnom’ i kojeg planira ucrtati kao lični sultanat, fildžan državicu po šnitu Alije Izetbegovića i njegove ‘Islamske Deklaracije’. To je demokratija na koju se Bakir poziva i sa kojom licitira.

Prosvijetlio nas je iskrivljavanjem istorije optužujuć druge, borio se za Bosnu a rat proveo u podrumu brojeći lovu iz donacija i šverca, bori se za pravdu i jednakost a u strogom vrhu SDA snage mu kriminalci velikog kova koji strankom upravljaju iz zatvora pod presumcijom ‘nevinosti dok se ne dokaže’. Govori o časnoj borbi ArBiH proglašavajući je antifašističkom a namjerno zaboravlja da je od multietične armije njegov otac napravio skoro vjersku vojsku i dovukao mudžahedine u BiH sa kojima će tek biti problema, priča o sporazumu sa ostalim partijama a redom ih proziva, kako onda sa takvim rasporedom u vlasti izvesti BiH na evropski put.

Nikako, njegov put je svaka druga stranputica osim Evrope ali ovaj ‘SDA Gebels’ ne osustaje od svojih laži, hinjeći da će sve one zajedno jednog dana postati istina.

Naravno, sama ‘godišnjica’ je izrežirana i suvišna, one se obično slave na ‘zaokružen’ period, na pune godine ili decenije, ali nije imao vremena čekati 30 godina pa mu dobrodošlo i 27. Iduće godine može proslaviti 28 godina SDA ako pobijedi na izborima, i svaki put se svede na isto : ode na grob Oca i prouči dovu a za njim bulumenta koju proglašava državnim korom. Ali, kad je mogao efendijica Cerić 2007 proglasiti ‘600 godina islama u Bosni’ što ne bi Bakir svako malo vremena napravio kakvu veselicu i ‘značajan historijski datum’ u čast Oca. Uostalom, on to ne radi ‘napamet’. Zna on kome je i zašto to namijenjeno i zna da osim trotoara pod svojim prozorima te sprege sa Islamskom Zajednicom, nema šta drugo ni pokazati. Zna on svoj narod. Fin, pošten a ‘Dobar, hrabar, kreativan, duhovit, vitalan, sklon praštanju i pomirenju. Širok, nesklon zlu i nasilju. Zaboravio je dodati a mogao je komotno još i ovo. Od te dobrote još pobenavio, benast da benastiji ne može biti, zaboravan i lakouman, amnezičan i bolestan da mu spasa nema.

Pa ko ne bi bio ponosan na takav narod. Kad mu pored nekadašnjeg ‘mračnog jednoumlja’ ponudiš tursko-arapske fenjere na kineske baterije sa Ramazanskim balonima, Bajramske i Ramazanske topove, voziće, žderačinu ispod mostova, na čukama i po parkovima, Ramazanske balončiće, Ajvaz Dedu i Ajvatovicu, konjanike i kočije, Bajram Dedu i kolektivan sunećenja pod pokroviteljstvom ‘braće’ iz Turske a on, narod misli da se vozi evropskim drumovima u svijetlu budućnost, a ne puteljcima ‘na svoju odgovornost’. ­Kako to pojasniše u direkciji za puteve saobraćajnim znakom kojeg prošle godine uglaviše u odron na sred asfalta prema Bos. Krupi, umjesto da put poprave.

Laž su naravno i Bakirove priče o zaposlenima, to već svi znamo ali hajmo to već jednom prihvatiti kao istinu, biće nam lakše, hajmo prihvatiti i te akcize da mu stranka ne kolabira, lova je droga, korupciju nije nigdje spomenuo toga nema, to se njegova vlast zaHebava sa svojim pravosuđem, 250.000 lažnih boraca je zaboravljeno, kreditna zaduženja su u poređenju sa Slovenijom odlična (a gdje je nama Slovenija?), politička ubistva u kojima je SDA aktivno učestvovala su stvar prošlosti, on će reći stvar pravosudnih institucija a što znači nema od toga ništa, briga o siromašnima se svela na ideologiju Arapa, što će reći na ‘siromaštvo duhom’. Ili još bolje, ko te Hebe kad si sirotinja. Od svega toga njemu je najvažnije da je ovdje u Holiday In hotelu kao nekad njegov Babo dobio naciju, vjeru i jezik, sa kojim kakvi su izgledi ne može uopšte u Evropu, moraće Upitnik za EU prevoditi na Hrvatski jezik, ali to je za neku drugu paradu laži, to nije za ovako ozbiljan skup i promociju.

I da je u istom saffu sa Reisom koji sad gle čuda, umjesto Turske, našom majkom nazva Islamsku Zajednicu BiH i dovede nas u krvnu zabludu i roditeljstvo, odakle se bori protiv Dodika za prava Bošnjaka u Republici Srpskoj gdje njegovi sećijaši odlaze raditi od vikenda do vikenda i gdje skoro i da nema povratnika.

Osim brade i aktivne uloge klanjača i postača (odakle li samo nađoše ove nazive?) i osim činjenice da je SDA umjesto države ojačala vjeru sa kojom mlatara svim polugama vlasti, sve drugo je slatka laž Sina Bakira, koja nas je već uputila na put bez povratka. Sasvim suprotno od Evrope. Ma može svaki dan učiti dove svome ocu, to je tako. Dokaz da nije loš sin stoji ali to sa pravom i pravnom državom nema nikakve veze, sve je to bajka, eto, to hoću da kažem u ovom mubarek mjesecu Ramazanu.

Ja nisam Radončić pa da se moram po šerijatu ravnati, da čekam da se isposti da ‘lanem’ koju.

photo : novotarija, doček Ramazana 2017 u Zenici sa fenjerima i balonima, arhiv