‘Akademik’ Emir Ramić izučava genocid u džamiji u Canadi uz pomoć zoofilije, Reis Kavazović ga nagrađuje

Emir Ramić je ‘akademik’, u znake navoda ga kao akademika moraš staviti, ne ide drugačije. Jer titulu nije zaradio već dobio. Onako. Priskrbio mu je (također) ‘akademik’, muftija i političar Muamer Zukorlić u svom privatnom gnijezdu u Novom Pazaru (‘Internacionalni islamski univerzitet’), gdje su ‘akademcima’ postali i ‘Hižaslav’ Cerić Mustafa i Suad Kurtćehajić i Reis ef. Kavazović, čak. Lista je povelika… i nije konačna.

Emir Ramić je prije ‘akademske’ titule bio šef džemata u Sjevernoj Americi i Canadi, ‘krovnoj’ organizaciji američke muslimanske i bošnjačke dijaspore zvanoj ‘IABNA’. Tu je prije nego će trknuti u BiH, stolovao kao Ramić u jednom mandatu i Mirsad Hadžikadić, sadašnji vlasnik stranke ‘Platforma za progres’. Ramić je brzo skontao kako se vinuti u akademska nebesa i postati planetarno poznat. Osniva ‘Institut za izučavanje genocida’ (pod istim nazivom postoji već jedan u Sarajevu) u džamijskim prostorijama u gradu Hamilton, Canada i to čudo od ‘nevladine i neprofitne’ udruge proglašava ‘institucijom’. Gdje djeluju ‘strani eksperti i stručnajci’ koje niko nigdje ni vidio ni čuo. Finansira se od džemata dijaspore i od Reisata, Ramić je čest gost kod Kavazovića koji mu je za njegov doprinos dodijelio i priznanje, redovno se ‘grebe’ kod lokalnih ‘grant’ dotacija u Canadi i od privatnih biznisa Sandžaka i Bošnjaka Sjeverne Amerike.

Po čemu je Ramić osim po tituli ‘akademika još poznat?

Po tome što obavezno dočekuje Željka Komšića kad ovaj ‘službeno’ gostuje u Americi i Canadi a zapravo je gost džemata i džematlija i po tome što piše pisma. Kao Bećirević Denis, kao drugi Denis, onaj Zvizdić, kao ‘Hižaslav’ Mustafa. kao… Kao što Bošnjaci inače rade, pišu pisma… Osvježavaju nam pamćenje, traže sadaku, ‘bore’ se za istinu…. Kako je svako njegovo pismo vezano uz genocid, uz Srebrenicu, Bošnjake i žrtve, svi bošnjački mediji prenose šta Ramić piše, to je obavezno medijsko štivo.

Izučavati genocid u Canadi je čista zajebancija, ako mogu tako reći, Ramić ne može i ne treba, ništa od izučenog izučavati, svi znamo da se genocid utvrđuje sudskim presudama i ne izučava se nekakvim udruženjima u džamiji. Kako je presudom međunarodnog Suda utvrđen genocid u Srebrenici, ništa se tu više uz genocid ne izučava, nema ni potrebe, međutim kod Ramića i kod Bošnjaka ima potreba koliko hoćeš, zato izučavaju. I pišu, i pljuckaju, i stavljaju mete na čelo, i prijete, i otkrivaju nove genocide, a sve dobro naplate. Kao ‘akademik’ Ramić, izučavajući genocid iz kancelarije u džamiji.. Čime Ramić namjerno i s ciljem postaje ne samo ‘izučavalac’ genocida već i dobro plaćeni lobista Islamske Zajednice BiH i države BiH.

O, da, Ramić je poznat i po tome što svojim pismima širi mržnju, rasizam, fašizam i neprijateljstvo, posebna specijalnost su mu, zna se, Srbi i Hrvati. Svoje radikalne i nacionalističke pamflete objavljuje redovno na web sraoni ‘Bošnjaci.net’ izvjesnog Srbina, sandžaklije Krcić Ismeta, gdje svoje mudrosti od bljuvotina redovno objavljuju bivši agenti AIDa, bivši džihad borci Sandžaka i BiH, hodže i hafizi, mualime i ‘akademska’ klijentela tipa Suada Kurtćehajića. I, naravno, Reis, bivši i sadašnji. Web stranica je po prosipanju mržnje ‘od ranije’ poznata, zbog toga je na kraju svih krajeva i registrovana.

‘Miroljubivi’ Reis i država BiH plaćaju ovu opasnu brljotinu od medija, ovdje svoje ‘uratke’ objavljuje redovno džamijski moljac, navodni pisac iz Krakače kod Cazina Muhamed Mahmutović, koji je zbog svojih ‘crtanja meta’ u kolumnama prijavljivan i protiv kojeg je ‘otvorena istraga’ usljed crtanja mete na čelo bh sudija u predmetu ratnog zločinca Sakiba Mahmuljina. Međutim, nema se tu šta ‘otvarati’ već treba zatvarati ali od bh pravde nema fajde, zato ‘pisci’ Bošnjaci pišu li pišu. Tu je pored Muhameda ‘Hižaslav’ još redovniji gost, ali protiv njega se nema šta istraživati ni otvarati, sve se zna a ništa se ne zna. ‘Bošnjaci.net’ su zbog juriša svojih internet džihad jastrebova tipa Muhameda Mahmutovića još jednom ‘prijavljeni’ Tužilaštvu BiH, prijavila ih TV N1 zbog mržnje i napada na novinara Amira Zukića, no, istraga se i tu ugasila tipično bošnjački.

E, upravo kad smo već kod mržnje i crtanja meta te javnih prozivki neistomišljenika na Bošnjaci.net, ne može se zaobići ni džamijski ‘akademik’ Ramić. Nedavno se zbog njegovih prozivki putem njegove novinarke oglašavalo i vijeće novinara i ured fakulteta Političkih nauka Sarajevo. Lana Demirović koja je inače i novinarka i član Ramićevog ‘instituta’ te redovan ‘kolumnista’ na ‘Bošnjaci.net’ optužila je profesoricu Lejlu Turčilo za ‘vrijeđanje Poslanika’ i zbog ‘trovanja bošnjake djece’ i ‘četnikovanja’, kasnije će se od nje Ramić ‘ograditi’ (tako to rade savjesni i uzorni muslimani, Bošnjaci i vjernici), kad je već ‘žrtva’ upljuvana i odstrijeljena, isto je postupio i ‘Preporod’, i on se ‘ogradio’ od Demirovićke a ona i dalje piše i za Preporod i za ‘Bošnjaci.net.

Dakle, sjedi tako ‘akademik’ u džamiji u Hamiltonu u Canadi i izučava genocid i koga će prostrijeliti, pljunuti, kome zaprijetiti na fini muslimanski način. Uz dovu i ono poznato ‘mi smo za zajednički život, za ljubav i mir’. Ako se baš otkrije šta radi, on će se ‘ograditi’. Nije mu prvi put slagati. Profesorica Turčilo nije jedina njegova ‘meta’ za potkusurivanje i obračun. Uz odavno poznatu mantru ‘kultura sjećanja’, ‘kultura nezaborava’, ‘poštivanje svih žrtava’, kultura bljuvotina i kultura hinjave zahebancije kod ‘akdemika’ Ramića je dignuta na akademski nivo. Tako je, izučavajući genocid u svom ‘office’ u Canadi u džematu Hamiltona, došao na sjajnu ideju. Svako, ama baš svako na kugli zemaljskoj mora ‘debelo’ paziti kako će izgovoriti ili opisati ratne događaje u BiH, posebno u Srebrenici. U protivnom ima ga da stigne pismo-hatiferman iz ‘instituta’. Nakon čega može svaka ‘domaća budala’ da uradi šta god hoće a ‘akademik’ se akademski cereka i slavi: vidi šta smo uspješni i moćni. I kao i svaka ‘patriotska’ a zapravo niko i ništa gnjida, uživa u tom dobro plaćenom poslu.

Prije nekoliko dana meta ovog nadriakademika i ‘instituta’ za pranje novca je, opet na sraoni Bošnjaci.net, bila mlada djevojka Makedonka iz dijaspore. Naime, Lidija Dimkovska, tako se zove, inače autorica knjige ‘Yugoslavija u mom životu’, objavila je na web portalu ‘nomad.ba’ tekst o svom djetinjstvu, o Yugoslaviji, i u jednom pasusu se dotakla i događanja u bh ratu. Napisala je: “U Strazburu 1995. godine, negde u vreme masakra u Srebrenici, desilo se čudno okupljanje na koje sam bila pozvana zajedno sa još mladih Jugoslovena, rođenih u sedamdesetim”

Samo zbog ove rečenice mlade žene, djevojke i termina ‘masakr’ umjesto genocid, Ramić je ovoj ženi natovario na leđa breme uvreda i objeda. Te negira genocid, te mora se izvinuti i njemu i ‘majkama Srebrenice’ i šta znam još ne. Iako djevojka niti negira niti šta zna o genocidu, zaboga, ali tu je ‘budni’ Bošnjak i ‘akademik’ da je poduči i ‘uputi na pravi put’.

Zadnji tekst i ilustracija od jučer na kanalizaciji od web stranice ‘Bošnjaci.net’ ‘akademika’ Ramića, sami su vrh akademskog umijeća i bošnjačke čistoće. Nakon što se obratio predsjedniku Njemačke negodujući što je Njemačka predložila poseban orden za izraelskog istoričara Gideon-a Greif-a koji mu je trebao biti uručen 10. novembra i nakon što je navodno ta ceremonija dodjele odložena, Ramić se pohvalio na sva akademska zvona. Ovaj Izraelac je inače predsjednik Komisije o Srebrenici koju je oformila Republika Srpska i koja u svom izvještaju negira genocid u Srebrenici, zbog čega je Ramić tražio da mu se orden ne dodijeli, nešto slično kao kad je tražio da se Austrijancu Peter-u Handke-u oduzme Nobelova nagrada za književnost.

Uz patetične pohvale samom sebi kako je uspio svojim pismom (mada zvanično ništa nije još odlučeno osim odgode dodjele ordena), Ramić se poziva na već poznate floskule. ‘Kultura sjećanja’, ‘žrtve’, ‘naš motiv nije mržnja protiv drugačijeg i drugog’ i sve u trom stilu, tekst ‘akademika’ je dobio ilustraciju za pamćenje. Izraelcu je izmontiran nos, uvećan kao Pinokiu, dok je ispred njega Milorad Dodik na zastavi i grbu Republike Srpske, a na Dodiku pas koji opšti sa njim analno. Ova web parlaona Bošnjaci.net obiluje vazda šajkačama, kostima, noževima i sličnim bošnjačkim rado viđenim ilustracijama, nikada do sada nismo vidjeli ove crteže zoofilije na ovako fin ‘akademski’ način. Bez ‘mržnje prema drugima’, kako to ‘akademik’ džematlija Ramić fino pojašnjava, uz svu čistoću islama, religije i dobrog bošnjačkog srca. Kada bi Ramiću pokušali reći da je ovaj sex i guzanje smislio Alija Izetbegović priznajući Republiku Srpsku i dajući Srebrenicu kao na tacni, sve sa žrtvama, ne bi imalo smisla, nema tog specijalca i stručnjaka u njegovom ‘institutu’ koji bi to mogao i htio izučiti. Zato je bolje i isplativije ovako.

Akademski. Guz, guz, dibiduz.

A ‘ko fol’ poštujemo druge i drugačije, hoćemo zajednički život? Hoćemo govno, što bi se na čistom akademskom jeziku bosanskom – moglo reći.

photo : montaža Bošnjaci.net, prof Gideon Greif i ‘nos Pinokio’, u pozadini : Pas opšti sa Miloradom Dodikom članom bh Predsjedništva. U okviru dodatom po Cross Atlanticu : priznanje Reisa Kavazovića ‘akademiku’ Emiru Ramiću, arhiv