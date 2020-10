‘Naš’ u štabu kandidata za predsjednika Amerike Joe Biden-a: Elvir Klempić na meti kritika američkih medija zbog Turske

*** Kao što smo davno s pravom ustvrdili, politika u dijaspori je prepisana politika iz zavičaja. I kao u ‘ostatku’ dijaspore, tako i u Americi, domaća zadaća se dobiva iz Sarajeva, iz centrale SDA i Islamske Zajednice BiH.

Znači, javno će mo se zalagati za ‘multi’ BiH i ‘građansku opciju’, u stvarnosti pravimo državu muslimana sa šerijatskim temeljima, u kojoj će biti ‘zagarantovana prava za sve bez obzira na vjeru i naciju’. U toj koncepciji države utemeljene ‘Islamskom Deklaracijom’ Alije Izetbegovića koja je također u temeljima svih strateških programa SDA stranke, Turci su nezaobilazni faktor ‘naše opstojnosti’.

U ostvarenju zacrtanih ciljeva Islamska Zajednica BiH je ‘korak ispred’ države BiH, ali duboko srasla sa državom.

Tako je pored svog ‘predstavništva’ za EU u Bruxellesu, u Washingrton DCu na deset minuta hoda do Bijele kuće u elitnom naselju kupljen i otvoren prostor ‘predstavništva’ Islamske Zajednice BiH, skupa zgrada u blizini Bijele Kuće, u ‘centru svijeta’, osnovano Muftijstvo Bošnjaka Sjeverne Amerike i Canade koje će tu stolovati, na čelu je ‘Reis’ Amerike muftija ef. Ćeman Sabahudin.

Ako me pitate zašto pored bh ambasade u Americi IZ kao vjerska organizacija treba svoje ‘predstavništvo’ u ovoj najmoćnijoj zemlji Svijeta, pogrešno pitate, to treba adresirati Predsjedništvu BiH a ne meni, međutim razlog je jasan. Zna se ko ‘nas predstavlja’ u inostranstvu, bh ambasade su samo dobar raspored poslušnika i uhljeba i dobar izvor zarade, jer ambasadori predstavljaju samo stranke i lidere koje su ih imenovale, država im je zadnja rupa na svirali.

*** Još jedan razlog za ovo ‘predstavništvo’ slično onom u Evropi koje odlično funkcioniše je taj što se uvidjelo da silne džamije, kupovine crkava i njihovo konvertovanje u džamije, brojni mesdžidi i sva ta bošnjačka halabuka po dijaspori nije doprinjela ostvarenju ciljeva IZ i stranke SDA po dijaspori koji su ucrtani. Jeste, indoktrinacija djece i ukupljanje love i imovine osnažilo je Reisa u Sarajevu i njegove sehare ali u osvajanju vlasti islam je morao naći drugi način djelovanja a to je približiti se vlasti u dijaspori ili čak ući u vlast, jer odatle sa tih pozicija se djeluje energičnije i snažnije.

Tako je po dijaspori krenula čitava ‘agresija’ i lobiranje kako se probližiti vlasti ili u nju ući. Po manjim zajednicama gdje je prisustvo Bošnjaka u većem broju obavezno uz svake izbore eto ‘prave navale’ ‘naših’ kandidata za opštinska vijeća (svjedoci smo da je u gradu Utica NY do sada već četvero kandidata oprobalo ulazak u opštinsku vlast, za sad bez uspjeha, dok je ista situacija prisutna i u drugim saveznim državama Amerike, kao što su Iowa, Indiana, Ilinois …).

U takvoj situaciji američke domicilne vlasti bukvalno koriste ovu praksu i ubiru glasove, kao što je St. Louis u državi Missouri gdje već decenijama Bošnjaci biraju i izglasavaju načelnika budući da je velika apstinencija Amerikanaca u izbornom procesu a Bošnjaka preko 50.000, za uzvrat načelnici obiđu džamije, Bajramuju i iftarče sa lokalnim hodžama, glavnim lobistima udijele poneku beznačajnu funkciju i dobru zaradu ili odobre izradu kopije Sebilja u parku ili male munare na džamiji, kao protunagradu dobivaju sigurne glasače iz džamija i mesdžida.

*** Od pojave Reisa ‘Hižaslava’ Mustafe Cerića ‘akademika’ i njegove doktrine spoja države i vjere ova džamijska lobiranja su uvijek ista u američkim izborima, bilo lokalnim ili predsjedničkim, Islamska Zajednica ne propušta nijedan segment približavanja vlasti i u njenom učestvovanju, tako da svake jeseni kuće Bošnjaka krase marketinški plakati Demokrata i njihovih kandidata i kao obavezno, uvijek se nađe poneko ‘naš’ u izbornom štabu američkih kandidata. U džamijama se otvoreno i sa imenima lobira i nagovara za koga glasati. Kao onda nekad uz Clinton-a tako sada uz Biden-a.

Republikanci nisu nikada imali podršku Bošnjaka jer se sa džamijskih vazova zna zašto. Oni ne vole muslimane, Palestinu, Turke, oni ubijaju muslimane po Bliskom Istoku, a kud ćeš veći razlog od braće i njihovih patnji.

I ove godine, ‘jedna naš’ je opet u medijima jer je u samom štabu Joer Biden-a, riječ je o Elviru Klempiću američkom državljaninu, mladiću porijekom iz Srebrenice.

Završio je politikologiju u državi Iowa i u politici je odavno, to je iznenađenje samo za naivne.

Naime, on je dugo godina član velike lobističke ‘nevladine organizacije’ (Bošnjačko nacionalno vijeće- Bosniak American Advisory Council for Bosnia and Herzegovina), organizacije koja skupa sa krovnom organizacijom Bošnjaka (čitaj džemata ) Sjeverne Amerike i Canade – IABNA godinama lobira za interese Bošnjaka i države BiH a u stvari za interese Islamske Zajednice BiH.

Ova potonja je već prerasla u Rijaset u Americi i ‘zavšila’ u ‘predstavništvu’ u Washington DCu, gdje nas svesrdno predstavlja. Jedan od predsjednika IBNAe je bio i Mirsad Hadžikadić, sadašnji predsjednik političke stranke ‘Platforme za progres’, povratnik u BiH iz Amerike koji je svoj bezbrižni američki, zamijenio sa još bezbrižnijim bh političkim životom u utrci za vlast.

Ove organizacije organizuju ručkove, večere na kojima se sakuplja lova za njih i za ‘svoje’ senatore ili guvernere u američkoj vlasti, pišu se pamfleti, dopisi, organizju protesti protiv gostovanja Srba i njihovih predstavnika, izvode se performanse u povodu značajnih datuma BiH rata i istorije, za uzvrat senatori i guverneri imaju obavezu lobirati da se u američkom Kongresu ili Senatu donese kakva rezolucija o Srebrenici, o muslimanima ili braći migrantima.

Oni će reći širi se istina o BiH a u stvari širi se uticaj islama i vjere u američkoj vlasti.

Borba za ‘pokrivene’ u Kongresu ili Senatu ili polaganje zakletve umjesto sa rukom na Bibliji na Kur’anu, puštanje radnika petkom tačno u podne da obave svoju dužnost u džamiji, samo su neki od njihovih lobističkih pobjeda i uspjeha. Kao što su i zahtjevi i peticije da se Bosancima u Americi prizna nacionalnost Bošnjak u knjigama i dokumentima. Uz ove dvije treba dodati još jednu parazitsku ‘nevladinu organizaciju’ iz Canade, nekakav ‘Institut za izučavanje genocida’ na čelu sa ‘akademikom’ Zukorlića Emirom Ramićem, koji ‘izučava’ već izučen genocid, piše pisma i prijeti te lobira za državu BiH na samo njemu svojstven način, po recepturi ‘Hižaslava’ hodžice Cerić Mustafe.

Obje lobističke organizacije dobijaju lovu iz džemata, od Islamske Zajdnice BiH i države BiH čak, velike donacije im daju i bogati Arapi, Turci i Bošnjaci u Americi, doktori i advokati, ‘naša braća’.

*** Znam, oni kažu da se ‘hrane’ isključivo donacijama dijaspore što je samo djelimično tačno jer njihovi izvori tu ne presušuju već izviru i u zavičaju i dok prebrojavaju po bošnjačkim medijima koliko love Milorad Dodik šalje za lobiste dijaspore, njihove finansije ‘počivaju’ u blaženom miru džamijskih i državnih kasa. I u šutnji medija iz Bosne.

Klempić je u štab Bidena ‘upao’ preko ‘predstavništva’ Rijaseta u Washington DCu međutim već u startu je na meti kritika američkih medija i nije sasvim sigurno da će baš mnogo pomoći Biden-u.

Naime, još za vrijeme studiranja u Americi putovao je u Tursku, tamo je čak završio i nekakav seminar za liderstvo u gradu Konyi-a gdje se doškolavala i još školuje silna omladina iz BiH dok je prije pristupanja štabu Joe Biden-a bio u ‘neprofitnoj’ turskoj organizaciji u Americi (Organizacija za tursko naslijeđe), gdje je čak bio i izvršni direktor.

Organizacija i sam Klempić su kako tvrde američkki mediji u bliskoj vezi sa turskim predsjednikom Erdoganom, kojem mediji nisu uopšte naklonjeni, ali ne znaju Amerikanci nas još.

Klempić je već, iako za sada samo analizira i sakuplja podatke za Bidena o mogućim glasačima raznih nacionalnosti već dao izjavu u vezi sukoba u Azerbejdžanu gdje se priklonio ‘braći’, što je za američke medije iznenađenje a za nas štivo prepisano iz Bosne. Kao da govori parlamentarac Kaplan Semir ili još neki koji su u Turskoj završili škole ili u BiH Medrese. Ili kao Bakir Izetbegović, kao Šefik Džaferović ili još bolje Komšić, bošnjački član bh Predsjedništva iz reda Hrvata, koji je u organizaciji Klepićeve ‘firme’ marta ove godine ‘službeno’ gostovao u džematima Emira Ramića u Canadi.

*** Onda, zašto se niko na zapita zbog čega je Trump ovako ‘pomalo hladan’ na bh i njenu ‘istinu’ i kad će promijeniti svoje stavove?

Pomenuti Hadžikadić Mirsad je to u svom političkom neznanju otkrio prošle godine u jednom intervjuu.

Na pitanje kako to da bošnjački i probosanski političari nisu za vrijeme mandata predsjednika Donald-a Trump-a imali nijedan sastanak s nekim visokim zvaničnikom u Washingtonu, Hadžikadić odgovara da mu se čini da je to zato što su vremenom bošnjački i probosanski političari ostvarili bolje odnose sa Demokratskom strankom u SAD nego sa Republikanskom strankom. Hadžikadić je jednom takodjer upozorio da su i članovi Bošnjačkog Nacionalnog vijeća više ‘naklonjeni’ turskim interesima nego nekim drugim opcijama i da je to grešlka jer treba sa svima razvijati dobre odnose pa tako i sa Republikancima, međutim ni on nije radio drugačije dok je bio načelu džemata u Americi, sad može pričati štagod hoće jer se bavi aktvno politikom u BiH, ko će mu vjerovati.

To da smo ‘mi Bošnjaci’ u genetskoj sprezi sa ‘braćom’ Turcima nije nikakvo otkriće ni novost. U Americi, u na stotine otvorenih škola Erdoganovog smrtnog neprijatelja Gullena koje agenti FBI često ‘češljaju’ ali bez ikakvih vidljivih rezultata, Bošnjaci su listom navalili ispisivati djecu iz javnih u škole Gullena, jer zna se naš domaći zadatak iz Bosne. Kao što ga je znala ali nije položila i ‘naš’ kandidat za opštinsko vijeće u gradu Utica NY Hanka Grabovica, inače učiteljica u Gullenovoj školi u ovom gradu i nesuđeni član Odbora crkve pretvorene u džamiju.

Dok se Amerikaci ne dosjete. Tako i Klempić, dok se Biden ne dosjeti.

photo : Joe Biden kandidat Demokrata za američkog predsjednika (lijevo), i njegov savjetnik u štabu za nacionalna pitanja Klempić Elvir (desno), arhiv