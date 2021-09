Eto, izgubili smo i Ameriku kao prijatelja ali smo dobili nacionalnost ‘šarplaninac’, šta će mo sad?

Snimak tajnih razgovora direktora OSAe BiH – ‘Osmice’ Osmana Mehmedagića i glavne bh tužiteljice Gordane Tadić u prostorijama Tužilaštva pušten u javnost prije par dana nije otkrio ništa bog zna ‘senzacinalno’ ili ‘šokantno’. U BiH nas od pravosuđa, tužilaštva i službi bezbjednosti ne može ništa više iznenaditi niti probuditi, ovi stubovi države BiH su odavno ogromni ‘klasteri’ korupcije, kriminala i nepotizma.

I što je još pogubnije i žalosnije, nekoliko dana će mo se čuditi, ismijavati i praviti viceve kao svaka vickasta i bezbrižna nacija, potom će uslijediti neka nova ujdurma, afera ili bh poznata priča, i sve će ‘pokriti snjegovi, ruzmarin i šaš’.

Od svega reprodukovanog u ovom snimku što vrijedi zapamtiti je tvrdnja ‘najškolovanijeg’ direktora vrhovne obavještajne službe BiH ‘Osmice’, čovjeka sa nekoliko falsifikovanih i nepostojećih diploma, da je po nacionalnosti ‘šarplaninac’, ostale glasne i jasne izjave kako ‘Osmica’ prisluškuje tužioce, medijske kuće (i lupa u guzicu novinare), kako priznaje kako ‘nema veze što ima lažnu diplomu ionako je sve zastarilo’, ili kako tužioci javno i bez srama potvrđuju da ‘ne mogu procesuirati visoku korupciju’ su sve drugo samo ne ekskluziva’ u bh državi.

Na pitanje zašto se izjašnjavao kao ‘Hrvat’, ‘Osmica’ na ovom snimku vickasto izjavljuje da je to nevažno pa dodaje da se mogao izjasniti i kao šarplaninac, što u bh javni diskurs i bitku za ‘naciju svih nacija’ uvodi novu dimenziju konstitutivnosti jedne od najpoznatijih rasa pasjeg roda ex Yugoslavije. Dakle, ‘šarplaninac’ je zamijenio konstitutivnog Bošnjaka bez kojeg se ne može u BiH ni u džamiju ni u bh Predsjedništvo. Vickasta tužiteljica je uz smijeh i pamet prozborila kako on nju više podsjeća na ‘buldoga’ ili ‘pit bull’a, što je razveselilo glagoljivog i poprilično jalijaški raspoloženog direktora bezbjednjaka.

Obzirom na način izbora i rada Željka Komšića kojeg su u ovaj najviši organ bh države birali Bošnjaci a on se izjašnjava kao i ‘Osmica’ u diplomi u Banja Luci, možda je i ‘gazija’ imao na umu ovu vrstu konstitutivnosti, ko će znati.

No, nije ‘Osmica’ bez veze odabrao ovu nacionalnost. Zna se koliko su šarplanici pametni, koliko promućurni i kako ne vole strance, posebno kako su odani svom gospodaru, uopšte nije bilo nikada ni pomisli da ‘Osmica’ napiše da je Bosanac, recimo, jer to je ‘uvreda za Bošnjake’, kako to tumače iz Islamske Zajednice BiH u vrijeme popisa, kao ‘teletabisi’ da si napisao, ili ‘marsovci’. Iako se radi o stanovnicima Bosne a ne Marsa ili Šar-planine i Prokletija. Pit bull ne dolazi uopšte u obzir, ‘Osmica’ nikad ne bi ujeo Bakira ni za srce ni za nogavicu, nema on taj ‘genetski cod’ buldoga, to ti je…

Jer da ‘Osmica’ kriminalac u vrhu obavještajnih struktura BiH voli više svog gospodara od sebe samoga dokazao je i sam gospodar Bakir Izetbegović više puta. Rekao je fino ne jednom, već stalno to govori, ne dam ‘Osmicu’, on ostaje tu (u OSAi, op. Cross) dok sam ja tu’, dakle dovijeka.

Tako i ‘zlatni ljiljan’ i gazija Željko Komšić kao šarplaninac ostaje ponizan i vjeran svom i istom gospodaru Bakiru. Eno ga, na formuli koju je SDA izmislila (2: 0 za nas u Predsjedništvu) u New York-u iako nema saglasnosti Predsjedništva da se tamo pojavi, poručuje Dodiku ‘da Bosna može bez njega’, raspaljujući i zadnji trag vatre u vrhu bh vlasti, sve dok ne izgori.

Po istom principu, član Komšićeve stranke profesor Zlatan Begić, na tragu bh parapolitike i politike ‘nevladinih udruga’, ‘boračkih udruženja’ i ostalih ‘analitičara’ ostaje uporan u svojoj namjeri da Bosnu dokusuri totalno pod paskom ‘borca za državu’, pa tako pored već do sada objelodanjenih neprijatelja Bosne kao što su ‘velike sile Evrope’ posebno Nejmačka, na listu ‘din-dušmana’ stavi od sinoć u tv nastupu ‘na ‘Face tv’ i Ameriku. Direktno optužujući ‘velike sile’ Evrope, Visokog bh predstavnika dodatno još i američkog ambasadora u BiH Nelson-a, utvrđujući kako su ‘dali zeleno svjetlo’ Miloradu Dodiku da razvaljuje Bosnu.

Šta će mo sad, kad nam je ‘otpao’ i najjači i najveći prijatelj i partner Amerika, nema odgovora.

Najkraće, osim Željka Komšića koji po cijenu nestanka države mora biti vječiti član bh Predsjedništva, više nemamo nikoga od prijatelja u Svijetu. Ruse je Komšić davno ‘otfikario’, onda su došli na red Kinezi, pa Njemci, Srbe i Hrvate smo prekrižili davno, više nemamo nikoga, čak ni Joe Biden nije ‘siguran’, sve više miriše na brata Erdogana.

Tako to biva kad se previše sniva … sa šarplanincima.

Visoki bh predstavnik Christian Schmidt uporno ponavlja kako kao ‘alat’ ima ‘Bonske ovlasti’ međutim ‘šta će on nama’, Komšić ga vraća u prvu klupu, ‘da čovjek nešto nauči’, i skupa sa Bakirom odavno koristi bosanske (Bošnjačke) ovasti. Koje kažu : biće ovako kako mi hoćemo i kažemo, kome se ne sviđa eno mu Une i Drine, Korane, neka piči od sada i preko Atlantica, šta mi ba imamo kome da se pravdamo i od koga dozvolu da tražimo. Sve dok ih drug Visoki predstavnik ne pronađe, te ‘alatke’, šarplaninci će u BiH voditi kolo ne samo u OSAi ili bh Predsjedništvu, svuda.

Schmidt-ove fraze kako ‘Dayton treba pravilno tumačiti i ‘raditi na ispunjenju Daytona’ a ne na ‘revidiranju’ za sada ‘ne piju vode’, jer je isplativije ‘revidirati’ i uzimati iz Dayton-a ono što ti zatreba, nego ga poštovati. Uostalom, svi znamo da u BiH ovaj Sporazum nije nikada zvanično ni usvojen na bh Parlamentu, nema čak ni originala, ‘provodi’ se na bazi notarske kopije prijevoda sa francuskog.

photo ilustracija : šarplaninac, arhiv