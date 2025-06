Bošnjačka škola islamskog radikalizma – nama uvijek namještaju : Konferencija evropskih rabina nije ni bila ni zakazana ni otkazana, Reisov savjetnik otkazao i Reisov ‘medij’ priča o rabinima nacistima a Reis ih ‘brani’, Bosnu čuva ‘Udruženje Palestine’ koju finansira efendija i načelnik Irfan Čengić mladomusliman SDPa a ministra za šerijatska pitanja Sarajeva Adnana Delića glavnog podmetača požara čuva hadžija i ministar Dino Konaković …

a/ Priča ‘čistog’ islamističkog i fašizoidnog Sarajeva u vezi otazane Konferencije evropskih rabina u Sarajevu je svojevrstan državni skandal kojeg vrijedi ‘oprati’ čim prije, ako se ikako može. A može se, hoće i mora se. Međutim, ista je to priča kao i ostale slične skazke ‘Evropskog Jeruzalema’ koji je odavno dobio epitet ‘Muslimanskog Jeuzalema’ gdje politiku glavnog bh grada kao i države vodi IZBiH, oprobana oruđa i oružja vlasti ‘nevladina udruženja’ (domaća i strana) u funkciji radikalnih ministara i još radikalnijih medija.

Pisali smo o tome prije dva dana u rubrici ‘Prizma’ pod naslovom ‘Sarajevska vjerska (ne)tolerancija, a nakon što se u medijima povela šira polemika i nakon što se poslije ove sramote osim Konferencije rabina oglasio i američki senator Steve Daines, podpredsjednik Odbora za vanjske poslove Senata ocjenom kako su ‘sarajevske vlasti potpuno moralno dezorijentisane’, uslijedilo je veliko pranje uz ovo očigledno državničko i diplomatsko sranje, zatim uvlačenje u trakavicu Viskog bh predstavnika te načelnice ‘baklave’ Benjamine Karić, dok je glagoljivi radikalac šerijata Dino Konaković koji je van države i ‘na službenom putu’ najavio pompezno odbranu svog ministra za rad koji se bavi šerijatom Adnana Delića, i koji se za divno čudo uopšte ne javlja a glavni je podmetač ovog šovinističkog i antisemitskog požara.

b/ Prvo se krenulao u pranje najodgovornijeg, Reisa Kavazovića, ‘Avaz’ je tu da osim sinhrinizovanog napada na vladu ‘trojke’ nakon dogovorene suradnje sa Izetbegovićem i Reisom ovim umotavanjem otvori put do ‘praga džamije’ kao preduslovu pomirenja uz dolazeće opšte izbore iduće godine. Pranje je jasno kao i bh bošnjačka škola islamskog radikalizma. ‘Reis nije ništa znao od ovoga’, sve je ovo ‘nama napakovano’ a ‘budale iz reda NiP stranke su glupo nasjele. (Po Aliji Izetbegoviću : vehabije, teroristi su ‘neke naše domaće budale’). Uz naslov ‘I Reis stao uz evropske rabine’ i Reis i ‘Avaz’ su to jeftino pokušale umotati poznatim Kavazovićevim stilom.’

‘Reis Kavazović o otkazivanju Evropske konferencije rabina: Ako je neko imao lošu namjeru prema Sarajevu, perfektno ju je realizirao. Sarajevo je bilo najbolje mjesto da se iz njega pošalje poruka da se zaustavi pogrom i stradanje u Svetoj zemlji. Nisam imao nikakvih saznanja o događaju. Ako je neko imao lošu namjeru prema ovom gradu, Sarajevu, perfektno ju je realizirao. Također, ako je istina da su neki odgovorni ljudi iz ovog Grada znali za skup, morali su to bolje iskomunicirati’.

Još je ‘BH Ajatolah’ velikodušno ponudio jer zna da to rabini neće sada prihvatiti, da će pokušati da ih ubijedi da Koferenciju drže u Sarajevu. Kakav podmukao ‘išaret’ lijana ispre kokošinjca! Reis je tobože kritikujući providno ‘one koji su to učinili’, tamo’nekoga’ i ošricu upućuje na ‘one koji su imali lošu namjeru prema Sarajevu’, ne spominjući ministra Delića ili druge svoje lobiste i botove tipa džamijskog moljca Muhameda Mahmutovića ili svoje pulene na web nacističkoj sraoni Bošnjaci.net. Posebno ne ‘Hižaslava’ Mustafu Cerića svog savjetnika koji ga uz dobru platu savjetuje a on se tobože, kao onda kad je ‘Hižaslav’ okačio cvijet Srebrenice čečenskm teroristi Ramzanovu ‘ograđuje’ svojom lisičjom zakulisnom patetikom.

c/ I dok se ‘Reis ponaša evropski’ nakon što je odobrio ovu sramotu, na web portalu Reisa i Cerića Bošnjaci.net’ sve pršti od radosti i slika, montaža te naslova o ‘nacistima rabinima’ iznad Sarajeva, raspisale se tamo i bule a na socijalnim mrežama što Reis ‘nije pročitao’ jer nije htio, sarajevski ‘čistunci’ i vjerovjesnici su za rabine pripremali gasne komore i firmu ‘Gas’ da ih dočekaju evropski i sarajevski. Uz ižvakane ‘Hagade’, Španske Jevreje koje su spasili’, kojim pričama ne vjeruje više ni siroti Jacob Finci. Jedan od starih ‘komunjara’ a odavno ideologa šerijata i bošnjakovanja prof. akademik Ferid Muhić, zagovornik podjeleBosne i stvaranja islamske državice je filozofskom analizom ‘iz grada šehida’ a zapravo iz Skoplja gdje se nalazi, ustvrdio da konferencija nije otkazana jer nije bila zvanično ni zakazana. Pa prebacio krivicu na hotel koji je to odradio. Uz naglašavanje da se neće dozvoliti ‘kaljanje čistog grada šehida’. Prosto ko pasulj. Kad bi pitali Reisa a ovo, rekao bi da nikad nije čuo za ljubitelja nargile i akademije Muamera Zukorlića niti za njegove stavove na Reisovom ‘mediju’ kojeg je svojedbono nagradila Benjamina Karić ‘za patriotske i humanitarne zasluge’.

d/ Odmah po otkazivanu Konferencije,’Udruženje Palestine’ u Sarajevu se oglasilo i ‘podržalo ministra za rad Delića’ te nakon par dana iz inata i uz pomoć vlasti organizovalo još jednu šetnju za Palestinu na Baščaršiji. No, više od ovih šetnji Palestinaca po Sarajevu u pratnji vlasti i istomišljenika te ambasadora Paalestine u BiH, raduje proglas ovog udruženja koji nam daje za pravo da spavamo mirno jer nas oni čuvaju. Umjesto Palestine, brinu se o državi BiH. Sa njima smo sigurni, neustrašivo kao pravi Bošnjaci govore ‘o našem putu u EU’, citat.

‘Palestinska zajednica BiH želi jasno poručiti da nikakvi pritisci i prijetnje onih koji podržavaju genocidnu politiku nemaju pravo dijeliti lekcije ni Bosni i Hercegovini ni njenim građanima. Građani se ne trebaju bojati njihovih lobiranja protiv našeg europskog puta. Europska unija je zajednica koja počiva na principima demokratije, ljudskih prava i zaštite od torture i zločina — a za one koji promovišu agresiju i genocid, u njoj ne može i ne smije biti mjesta’. Jasno, Sarajevom vlada Udruga Palestine koja određuje i unutrašnju i vanjsku politiku države, dobili smo pravu konkurenciju udruženjima Erdogana, eto nas odmah u EU. Da ne bude nesporazum, ova strana udruga nije jedina u Sarajevu, Zenici ili drugim bh gradovima, pored turskih tu je na desetine sličnih arapskih udruženja koje nesemtano o trošku bh držav djeluju i prave slike ‘građanske’ Bosne po želji bh vlasti. Ovom udruženju Palestine pola pravnik a pola menadžer – načelnik opštine ‘Stari Grad’ Irfan Čengić mladomusliman SDPa sa ukinutom diplomom iz Banja Luke je dao i plaća im prostorije u srcu Baščaršije. Koje je svečano otvorio početkom ove godine u prisustvu predsjednika udruženja i ambasadora Palestine Sarajevu.

e/ SDA kao i njene posestrimske islamističke partije ‘Stranka za BiH’ ili ‘NES’ se ne oglašavaju a i kako bi. Mrze ‘trojku’ ali Hamas je u krvi. SDA taliban Šerif Patković pod optužnicom za korupciju je odavno, čim je Željko Komšić abolirao teroristički napad Hamasa, sam se pozvao među te ‘Božje partizane’ koji po izjavi predsjednika Palestine Abas ‘teroriziraju Palestince’,ne zna se zašto braća čekaju sa pozivom. Ali, zato Dino hadžija Konaković najavljuje odbranu i zaštitu svoga ministra za šerijatska pitanja Adnana Delića ‘od onih koji ga napadaju’, sigurno će mo imati ‘press konferenciju’ Konakovića čim se vrati u Sarajevo. Njega baš briga što se donedavno šepurio slikom američkog senatora koji sada ovo osuđuje a hvalio se njegovom podrškom i partnerstvom sa Amerkom na putu ka EU. Kako i ne bi. Konakovićev ahbab u Sandžaku umrli muftija Zukorlić je i njegov idol, osim toga poznat je Dinp kao i Delić po svojim javnm osudama LGBTQ populacije i pravdanju Delića koji je dao nalog da se poslije jedne ‘parade ponosa’ operu sarajevske ulice od te prljavštine, pa po davanju 130.000 KMa iz budžeta jednom sarajevsko hodži za stan, ili po sipanju para donacijama za džamije po Pešteri i Sandžaku. Znamo već šta unaprijed će ovaj islamski radikalni europejac reći.

photo : ‘Medij’ Reisa i ‘Hižaslava’ Cerića uz akademika Ferida Muhića, ovako gledaju na Konferenciju evropskih rabina u Sarajevu, arhiv