Sanski Most dobiva ‘halal pijacu’ i na njoj novu (30-tu po redu) džamiju iako tamo nema muslimana za toliko bogomolja, u Goraždu pak ‘internacionalni univerzitet’ na livadi i u šikari a Željko Komšić mu preko DF ministrice dao akreditaciju

Još je davne predratne 1990. godine gubernator ondašnjeg Okruga Bihać (sada US Kanton) Mirsad Veladžić isplanirao šta će se i kako u BiH graditi i raditi. ‘Pravićemo džamije, ne škole‘. Iako Mirsada, SDA uzdanice i zeta dinastije Čengića nema dugo u vlasti US Kantona (podsjećamo, njega je 29. novembra 1999. godine Visoki bh predstavnik za BiH Wolfgang Petritch smijenio sa ove funkcije uz ‘Bonske ovlasti’ zbog njegovog nacionalizma i silnih zloupotreba te mu zabranio daljnje bavljenje politikom, od kada je profesor, dekan, naučnik i stručnjak za posebna, specijalna ‘biotehnička jaja’), njegova mudrost i vizije nisu zaboravljene. Njegov nasljednik, otpadnik SDA bratije Dino Konaković potvrdio je ovo vizionarstvo 20 godina kasnije. ‘Džamije su važne kao fabrike‘, Dino je bio rezolutan, pa nema čuđenja što su poslije rata u BiH džamije pravljene takvom žestinom i brzinom kojom su se prodavale jaranima preostale Titine fabrike, da ih je čak teško prebrojati. I još se prave.

Reis ef. Kavazović to pojašnjava ‘potrebama’ muslimana, te obnovom srušenih džamija u ratu, a u ‘potrebe’ se ne smije posumnjati.

Tako je uz pomoć firme za džamije i druge vjerske objekte ‘Tika’ iz Turske te navodno donacija Kuvajta, Quatra i Saudi Arabia-e i njihove love za koju se potiho priča da je to zapravo pranje novca iz ratnih donacija, obnovljeno ili nanovo izgrađeno na stotine i hiljade vjerskih objekata širom BiH.

Islamska Zajednica BiH nastalja sa planskim ‘okruživanjem’, da ne kažem ‘zapišavanjem’ svoga teritorija osvojenog u zadnjem bh ratu a džamije listom postaju ‘spomenici kulture pod državnom zaštitom’ i izgrađuju se i tamo gdje nikad nisu bile. Čak više, ruše se postojeće ‘ispravne’ pa prave nove, kad već ima ‘potreba’ i para, po dvije jedna uz drugu nisu nikakva novost.

Kada je broj obnovljenih džamija dostigao broj srušenih u ratu, ‘potrebe’ su ukazale na izgradnju ‘mesdžida’, pa tekija, Medresa, mejtefa, a obzirom da je Islamska Zajednica BiH jedna od bolje stojećih firmi u BiH i bez ikakve državne kontrole, graditeljstvo se nastavlja. Halal dječji vrtići, halal banke pa uz to ‘mala džamija’-medžlis, pa prostorije za klanjanje u bankama, bolnicama, aerodromima, zatvorima, vojnim objektima…

Jedno vrijeme je bilo ‘moderno’ graditi ‘islamske kulturne centre’ (tako u dijaspori Amerike titulišu džemate i džamije i uglavnom se radi o kupovinama crkava koje se konvertuju u džamije) a kad se i toga naizgradilo, prešlo se na druge halal objekte. Kako je Reisova firma izvršila registraciju i dobila dozvolu za ‘export-import’, moguće je da uskoro dobijemo i halal aerodrome, male džamije-sobe za klanjanje na aerodromu su već odavno bh stvarnost kao i benzinske pumpe hodža kapitalista.

Najnoviji projekt u Sanskom Mostu navodno sa obezbjeđenih 6 miliona KMa od Turske koja po već poznatom redosljedu u BiH gradi džamije a u Srbiji fabrike, treba da opravda ‘potrebu’ izgradnje halal pijace. Najnoviji tržni centar je zapravo čista kamuflaža, budući da se na ovaj način izgrađuje još jedna džamija u ovoj Opštini koja ih već ima ravno 29. Plus, Islamska Zajednica je i prije donošenja zakona o restituciji i potpisivanja ugovora sa državom BiH krenula u povrat ‘svoje imovine’, Opština joj je dodijelila ovaj plac kao vlasniku.

Da ljudi kad dolaze na pijacu trknu u džamiju, zašto da ne. Da se ‘ne muče’ hodajući desetak metara do prve slijedeće koja zjapi prazna. ‘Potrebe’ o kojima vazi Reisat su često u kontradikciji sa izjavama imama sa terena ali ko te pita kad se para ima i kad je stav države koja je 99% vjerska po zadnjem popisu 2013 da se u BiH izgradi u svakom mjestu po jedna džamija po glavi stanovnika. Ne računajući one privatne koje su pojedinci sami sebi napravili. Iako se zna da u Sanskom Mostu nema toliko muslimana da bi im trebalo toliko džamija, gradnja halal pijace sa džamijom je krenula. Poslije otvaranja megalomanskog projekta u blizini Mostara, staračkog halal doma za muslimane kojeg je Kavazović nedavno svečano otvorio u dalekom pustinjskom predgrađu Hercegovine, upalio je bagere i u Sanskom Mostu.

A škole, a čučavci u memljivim wc prostorijam i poljskim zahodima gdje idu naša djeca, u zgradama pod krovom koji samo što nije pao, a svakodnevni plač i molbe za pomoć bolesne djece, žena i ljudi? Ko te pita, pa neće valjda Islamska Zajednica graditi škole i rješavati državnu socijalu, eto vam države, imamo mi previše naših ‘jetima’, ne može to sve ‘zekjat’- muslimanski PDV izdržati. To je ta ‘odvojenost’ vjere i države kad su u pitanju pare i polaganje računa, u svemu ostalom, sraslost sa državom je neupitna.

Međutim, ovo sa školanjem i gradnjom u BiH ponabolje ilustruju silni ‘internacionlni univerziteti’ koji su kao i džamije zaposjeli sve čuke u svakom bh selu, dok nam falsifikovane diplome i silni magistri, akademici i doktori svakodnevno defiluju kroz crne medijske hronike, a nepismenost raste iz dana u dan i veća je nego ona predratna.

Zadnji slučaj ‘do moga’ ‘internacionalnog univerziteta’ u Goraždu kojeg su mediji objavili, zorno svjedoči kuda ide naše školstvo i naobrazba, te zbog čega su nam u džamijama i Medresama pisoari i moderne wc šolje a u školama čučavci sa flašom za vodu i kotlićem naherovo iznad glave. Mirsad Veladžić je genije i prorok za pamćenje.

Ovaj ‘univerzitet’ je dobio akreditaciju (dozvolu) a još nije ni izgrađen, tek treba da se ‘pravi’, međutim radi odavno, vazi se o ogromnom broju studenata, najavljuje suradnja sa Turskom, Pakisatnom i ostalom ‘braćom’ sa Bliskog Nam Istoka. Dozvolu za ‘rad’ ove bruke od obrazovne ustanove u izgradnji zarasloj u korov i žbunje dala je ministrica Kantona iz stranke DF Željka Komšića – Biljana Begović. Koja očigledno nije vidjela da je dala dozvolu za zidine i kaljugu bh školanja, za faktički nepostojeću ustanovu, koja od svega potrebnog ima jedino sobu za štancanje diploma i tablu izvođača radova. Ustanove koju na sva grla hvali nekakav ‘suvlasnik univerziteta’ Mehmet Naci, baljezgajući o ‘suradnji i razmjeni studenata’ čak i sa Amerikom, kao nedavno hapšeni Denis Prcić sa ‘Američko-Bosanskog Univerziteta’, nije isključeno da se i ovdje kao kod Prcića kao ‘stručnjaci, profesori i vikend predavači’ ukažu legende tipa Selme Cikotića, Denisa Zvizdića i njima slični, koji će popraviti ‘internacionalni’ ugled ove ustanove na ledini.

O značaju ove akreditacije u Goraždu nećete ništa čuti od ‘gazije’ Željka Komšića ima on prečih poslova, pisanje patriotskih pisama i bitke za državu BiH, on je postavljenjem i uhljebljenjem svoje ministrice ispunio dogovorenu kvotu sa partnerima iz SDA partije. Ef. Husein Kovačević iz Sanskog Mosta je decidan da bi džamije u Sanskom Mostu mogli komotno zatvoriti da nije dijaspore koja plaća čak i imame i da više stanovnika iz Sane ima u dijaspori nego u Sanskom Mostu, međutim sa gradnjom se ne smije stati.

Naše ‘potrebe’ su takve, o njima se ne raspravlja.

photo : gore-u izgradnji ‘internacionalni univerzitet’ u Goraždu koji je dobio dozvolu akreditaciju za rad, dolje – maketa buduće halal pijace a zapravo nove džamije u Sanskom Mostu, arhiv