‘AFŽ SDA’ – hoće, može, zna : Bakir Izetbegović poručio indirektno Dodiku da se strpi do izbora iduće godine, najavio povratak u vlast sa hanumom Sebijom, ujedno svoje glasače i simpatizere te građane birače nazvao pravim imenom – ovcama

U BiH dok tobože traje lov na ‘bjegunce’ iz Republike Srpske i dok se očekuje potvrđujuća presuda – ‘sitna knjiga’ sutkinje Sene Uzunović ‘heroine i gazijke’ Miloradu Dodiku, slavi se, dovi i postrojavaju se ‘ostaci’ pobjedničkih vojski i policije, popunjavaju se ‘fejsbuk’ stranice načelnika i vlasti generalno.

Zapravo, uveliko se otpočelo sa kampanjom za opšte izbore koji u BiH kao onaj ‘Najdraži’ što dolazi svake godine, stiže najesen iduće godine. Sadašnja vlast ‘trojke’ kao guske u magli pretumbavaju koalicije, prave kalkulacije radi ‘odbrane i očuvanja države’ i ‘hapse’ Dodika i njegove jatake po tv emisijama i portalima, opozicija predvođena Bakirom Izetbegovićem, bratom Željkom Komšićem i najvećim bratom Reisom uz manje pobratimske strančice vješto im podmeće klipove na svakom koraku, također ‘u ime države’ ali za svoj račun. Briga ih za Dodika, čekaju svoju šansu da se slavodobitno vrate u fotelje i na vlast, kao da su izišli ikada iz vlasti ‘onako za prave’.

Slavi se po Sarajevu nemilice, sve bitke i sve historijske, svaki dan neko ima ‘svoj dan’, tako je i Bakir sa hanumom proslavio tri decenije Asocijacije žena SDA, što je iskoristio na samo njemu svojstven način. Kritikom vlasti ‘trojke’, porukama Dodiku, podsjećanjem na svog premijera Fadila Novalića koji ‘nevin’ leži u zatvoru, podsjećanjem na izbacivanje supruge iz fotelje KCUSa i njenog progona i slavodobitnom najavom spektakularnog povratka u vlast poslije izbora iduće godine. Ovako, metaforama, jer Sin Velikog Oca to najbolje koristi.

“Dodika samo Dodik može savladati, SDA se vraća naredne godine pa ćemo i to riješiti”.

Indirektno : strpi se brate do idućih izbora i gledaj ikako ako moeš da te ne uhvate, a poslije ćemo to rješavati kao što smo decenijama rješavali do sada. Od kafane do kafane, od agende do EU i NATOa.

A onda je izbacio finu i simpatičnu doskočicu, tursku poslovicu čime je oduševio sve svoje simpatizere i birače, te generalno sve građane BiH.

“Ono što dolazi iz Beograda i režima iz Banjaluke faktički, oni su generatori, ali turska poslovica kaže da ‘nisu krivi vukovi kada strada stado nego loši čobani’, dakle, oni koji nas trebaju braniti..”

Prevedeno na maternji to bi značilo odprilike ovako. Nisu krivi samo Dodik, Beograd i Banja Luka, krivi su i ovi iz vlasti ‘trojke’ koji su zapravo čobani jer nisu znali odbraniti ‘stado od vukova’, tj. državu i narod.

Ne može bolje i slikovitije. Nekada davno je Franjo Tuđman svoje građane i glasače nazvao ‘stokom sitnog zuba’, Bakir je evo malo suptilniji. Za njih je osmislio bolji naziv – ovce. A čim su građani ovce, onda nam je država tor, ograđena avlijom.

Pošteno i iskreno od njega. I provjereno u praksi bh države.

Od prestanka rata pa sve do danas, u BiH se na vlasti samo smjenjuju čobani, dok građani tavore i životare kao i svaka ‘stoka sitnog zuba’.

Ako se ispostavi da je tor sve manji, i za to ima lijeka. Krivi su ‘vukovi’.

photo : nije Titanic već Bakir Izetbegović sa hanumom Sebijom, arhiv