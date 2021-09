Šta hoće reći Bisera Turković i Denis Zvizdić u pismima Americi u povodu godišnjice 11. Septembra, osim što povezuju ratne zločine u BiH sa terorizmom u New York-u? Da u Bosni ima terorizma?

Uz američko i svjetsko prisjećanje na 11. Septembar 2001. i teroristički akt islamističke organizacije ‘Al Qaida’ i Osama Bin Ladena (kojeg su Amerikanci ubili 2011. u Pakistanu) kada je prije 20 godina napadnut centar New York-a i Pentagon te poginulo preko 3000 nevinih, bh pismonoše Denis Zvizdić i ministrica SDA vanjskih poslova Bisera Turković uputli su ulizivačko ‘suosjećajno’ pismo, Americi, vjerovatno će se javiti i ostali pismoznanci, red je. Očekujemo ‘Hižaslava’ Cerić Mustafu ‘akademika’ za početak.

Zvizdić, za kog se još posigurno ne zna da li je SDA izašla iz njega te koga zapravo predstavlja u državnim bh organima nakon što je pompezno napustio svoju stranku je izrazio ‘svoja suosjećanja‘ u povodu godišnjice jednog od najstravičnijih terorističkig akata u povijesti Svijeta nakon čega nigdje u Svijetu više ništa nije isto kao što je nekad bilo.

“Terorizam je postao globalna prijetnja i samo zajedno možemo odgovoriti tom izazovu i prijetnji”, poručio je Zvizdić, te dodao: “Mi u Bosni i Hercegovini, čiji su građani u nedavnoj prošlosti bili izloženi strašnim stradanjima i patnjama, razumijemo i dijelimo saosjećanje sa porodicama nastradalih u terorističkom napadu. Uvjeravam vas da u borbi protiv terorizma i svih oblika ekstremizma, cijeneći naše dugo i iskreno prijateljstvo, uz puni pijetet i iskreno saosjećanje za sve ljude koji su poginuli u ovoj tragediji, čvrsto stojimo uz Sjedinjene Američke Države”.

Dok je šejh ministrica (kadar bh tekije i šejha ratnog generala 7. Muslimanske Brd. Halila Brzine sada poznatog pod kodnim imenom Halil Hulusi Nakšibendi Bosnawi) Bisera terorizam na tlu Amerika povezala sa ratnim zločinom u BiH i svoje javljanje zakitila ovako.

“Danas se sjećamo užasnog terorističkog napada na Sjedinjene Američke Države. Bio je to napad ne samo na stanovnike Sjedinjenih Država, već i na sve vrijednosti demokratskog svijeta i ljude koji žele mir, slobodu i poštovanje“, te dodala:

“Borba protiv zla i nepravde se nastavlja. Građani BiH, baš kao i građani SAD-a, najbolje znaju koliko je teška i izazovna borba protiv terorizma, nasilja i ratnih zločina, ali ona nema alternativu i BiH je bila i ostat će na pravoj strani te povijesne bitke.”

I oboje su zbog svog ‘tvitta’ zaradili prostor u medijima, zbog čega se inače i pišu ovakva pisma, a i ‘tvitta’ se.

Šta su nam pokazala ova i šta će nam pokazati eventualno buduća pisamca, osim što su povezala ratne zločine u BiH i teroriste u Americi, osim medijskih dnevnih doza ovih političara i onog već poznatog kako smo ‘snažan partner’, ‘prijatelj’ i obožavalac Amerike-ne zna se i nije jasno.

Jer, istorija je zapisala da je BiH politikom upravo stranke ovih pisača (SDA) već tri decenije zakovana u permanentnoj sumnji i optuženjima u veze, umiješanost u akcije terorsita, ISILa i mnogo čega još, osim corone i minskih polja, što čak ni Amerikanci ne sakrivaju iako su prijatelji BiH.

Poslednjim svojim apelom-upozorenjem, američkim državljanima koji putuju u BiH objavljenim i na portalu američke ambasade u BiH pod tekstom ‘Travel Advisory’ od 23. augusta ove godine, američka administracija upozorava da se ne putuje u BiH a ako se putuje da se dobro pripazi. Jer ‘teroristi mogu napasti bez upozorenja, ciljajući na turističke lokacije, transportna čvorišta, tržnice, trgovačke centre, objekte lokalne uprave, hotele, klubove, restorane, bogomolje, parkove, velike sportske i kulturne događaje, obrazovne institucije, aerodrome i druge javne površine

Niko od zvaničnih državnih organa nije ni pomislio, niti smije da demantuje ovakvo upzorenje i tvrdnje gdje sve u BiH vrebaju teroristi, nem čak ni prijateljskih protivljenja ovoj vijesti, zapravo niko u BiH nije ništa ni komentarisao, vrlo malo medija se usudilo to i objaviti.

Posebno, ovo nisu komentarisali ni ‘tvittali’ Zvizdić i Bisera, a što je baš simpatično.

Dok su ovamo, u ovm jučerašnjim pismima Americi ‘opredjeljeni’ za borbu protiv terorizma i suosjećaju sa Amerikancima ‘svjesni opasnosti’, zbog čega se ovako sročena pisma mogu isčitati i kao potvrda i saglasnost sa američim upozorenjem, pa nam to dođe kao potvrda ‘gluho bilo’ da u BiH baš, baš ima terorizma i terorista.

Čim se Bisera i Denis slažu i potvrđuju i obećavaju ‘da će zajedno raditi na otklanjanju prijetnji i izazova’.

Bilo bi zgodno uz ova pisma da su autori pomenuli i sumnje i silne analize u vezi terorista na New York i države BiH, pa veze sa Bin Ladenom i njegovim dolaskom u BiH (spominjalo se čak da ima i bh pasoš), posebno nesebičnu kuknjavu za uhapšenim teroristima odvedenim u bazu Guantanamo (podsjećamo : neka crkne Zlatko Lagumdžija koji je bh državljane Arape izručio Americi mimo svih procedura i smjestio ih u Guantanamo) te novčanu mjesečnu pomoć arapskim porodicama u BiH opasnim po prijetnje terorizmom i sigurnost BiH (izvikani ‘mirotvorac’ Abu Hamza je od Islamske Zajednice mjesečno primao 500 KMa) i demonstracije po Sarajevu za uhapšene teroriste i njihova prava, međutim i ovo što je napisano dovoljno je da BiH i dalje bude sumnjiva.

Iako je Bisera Turković jedva dobila agreement pri imenovanju za bh amabasadora u Americi 2005 (gdje ju je naslijedio njen zet Hrle), kada je kongresman Trent Franks u Kongresu Amerike optužio svoju vladu da daje agreemnet Turkovićki iako je ‘povezana sa radikalnom strankom SDA koja od osnivanja ima jake veze sa Al-Qaidom‘, ona je i pored toga ‘opredjeljena’. Da se sastane sa islamističkim ideologom šejhom Yusuf-al-Qaradawi-em koji je čak na crnoj američkoj listi za terorizam. I da piše pisma.

P.S. Da se Bisera Turković razumije u ‘suosjećanja sa terorizmom i teroristima’, potvrdila je do sada više puta, jedinstven je primjer pokazala u vrijeme dok je bila bh ambasador u Americi. Naime, kada je 2007. godine bh izbjeglica u velikom šop-centru u gradu Salt Lake City (država Utah) Sulejman Talović iz čista mira i ‘zadojen idejama tamošnjeg ‘islamskog centra’ kako su rekli američki mediji, hladno ubio 5 nedužnih građana, Bisera se ‘ubila’ od dokazivanja da to nema veze sa terorizmom, već da se radi o PTS sindromu napaćenog dječaka, pravdala je to Srebrenicom odakle je ubica rodom, ratnim i poratnim teškoćama, bilo je još svega i svačega. Američki mediji su to okvalifikovali čistim terorizmom i u akciji policije ovaj terorista je ubijen.

photo : Denis Zvizdić i Bisera Turković, arhiv Cross Atlantic