Spavaj ‘svete’ moj: Bilal Bosnić vehabija ArBiH će se baviti isključivo poljoprivrednim biznisom, ‘Hižaslav’ Mustafa Cerić prelazi na ‘ćErilicu’, u Zagrebu se kemijski spojili ‘sapun’ i ‘parfem’ uz pomoć ‘plavog radiona’, Milorad Dodik se ponovo odcijepio, umjesto vakcine ubrizgali mu cjepivo, Abdića opet hapse, ovaj put ‘sumnjivo’

*** Neke stvari su kod nas u Bosni iako jednostavne, komplikovane do Neba, neke opet tako zbunjujuće a ‘proste k’o pasulj’. Eno, koliko jučer, nezdruženi i u totalnom bojkotu bh vlastodršci se telefonom dogovorili da usvoje budžet. Proradili. Odblokirali se. To ti je s ovim corona maskama, kao da su se složili koju banku će da opljačkaju i kako plijen da podijele. Neki kažu ‘prepali se’ ahbaba Visokog bh predstavnika najnovijeg Schmidt-a, drugi vele – jok, ovog se ne boji ni Avdo Avdić a kamo li Dodik ili Čović. Jednostavno – love uvijek treba, plata i benefita nikad dosta, nisu toliko ludi da zavrću sebi pipe. Mene čudi drugo iako je kažu po propisu, kako je ‘država radila’ do sada i kako će u buduće bez odluke Parlamenta. Jer, ovo je sve ‘privremeno’ a septembar je mjesec, vrijeme da se odluči koja će se banka pljačkati 2022 a mi još nismo načisto šta će mo ‘apati’ do kraja 2021. Privremeno ‘razblokiravanje vlasti’ je zapravo odlična ideja koja uvijek, ama baš uvijek funkcioniše. Zato bi predsjedavajući trebao izvesti svaki put klasični ‘zajeb’, ovako. Zakazati sjednicu vijeća, doma Parlamenta, šta god da se blokira, uz dnevni red o parama. Povećanje plata, kreditna zaduženja, raspodjelu poreznih nameta i sve ostalo na što se vlast upeca pa proradi a onda kad zasjednu i kad kvorum bljesne, ubaciti drugi dnevni red. O poljoprivredi, penzijama, ljekovima, povećanju plata radnicima ili penzija penzionerima…

*** Ovaj Dodik Milorad ako nastavi sa otcijepljenjem, niko mu neće vjerovati čak i da se i kad se otcijepi. Kao u bajci sa vukom i ovcama.

No, kako je BiH prepuna ovaca bajka uvijek iznova isprovocira i napuca naše nerve tako da kod nas nikad nije politički dosadno. Dodik se malo napije pa zapjeva, opozicija njegova mu zatercira sve sa namjerom ‘da ga sruši’ a zatim kao po šablonu ‘državotvorni’ bh političari jurnu u bitke i gazijske pohode. Jebiga, niko više ne može izbrojati koliko je puta i kako odbranjena država, to znaju samo Denis Zvizdić, Bakir Izetbegović ili Denis Bećirević. Željko Komšić sa Džaferovićem i Reisom i njegovim savjetnikom ‘Hižaslavom’ nikad ne spavaju.

Možete zamisliti, Dodik politički kretenluk ispoljava manijakalno i bezobrazno pa stalno ponavlja kako je ‘Bosna nemoguća, nerealna država’ usljed čega mu čuvari bh topraka i neba moraju svake minute ponavljati drugačije i ružiti ga.

Ne bi trebali, Dodik je ‘zreo’ za političku penziju ili zatvor ili bar da ga skupa sa jaranima Bakirom i Draganom najure iz politike međutim ovo što je rekao za BiH je čista bh prepisivačina. Od Bošnjaka.

Podsjećamo tako, ovih dana kad je hajka na 15. septembar ‘dan’ svih Srba i srbovanja a što su proglasili Dodik i Vučić, u finom i čistom bh entitetu se užurbano ‘fura’ slavljenje našeg ‘bošnjačkog sveta’. Sa kojim kao i Srbi u svom ‘srpskom svetu’ jurcamo po drugim državama i pokrajinama tražeći Bošnjake po svaku cijenu pred svake izbore i popis. Tako je najednom osvanuo nekakav praznik ‘Dan Bošnjaka’ kojeg zvanično nije uspostavila ni Islamska Zajednica BiH ni država a kažu ‘slavi se’. Padaju i čestitke uz ovaj 27 i 28 septembar, baš kao uz pravi državotvorni praznik. Bakir će tako uz čestitku ovog ‘dana Bošnjaka’ braći Makedonije zatražiti da se kod najavljenog popisa izjasne Bošnjacima jer će to popraviti naš bošnjački ‘svet’, tako je i u Zagrebu Reis Kavazović ‘intervenisao’ da bude ‘Emir umjesto ‘Jure’, i tamo ide popis.

Ovo sa ‘danom Bošnjaka’ se odnosi na ‘Bošnjački sabor’ kada je u podrumu hotela Alija sa tadašnjim Reisom ‘Hižaslavom’ Cerićem 1993. promijenio ime naciji, bez referenduma i neustavno ali ‘takve su okolnosti’, pod granatama. Tako su nastali Bošnjaci i za sva vremena nestali Bosanci za kojima navodno je Alija kasnije ‘plakao’ (budite svi malo više Bosanci). Na istom ovom zasjedanju će tadašnji vrli i podobni bošnjački političar (babo direktora BBI šerijatske banke u BiH), tadašnji potpredsjednik Vlade RBiH i član Izvršnog odbora SDA Edib Bukvić, reći ovu često ponavljanu Dodikovu misao zbog koje je dobio aplauze svih 200 i kusur ‘delegata’. ‘Dosadašnja BiH s tri naroda između Une i Drine postala je nerealna i nemoguća te da Bošnjaci treba da definiraju svoju nacionalnu državu“, završen citat. Eto, pa sad vi meni recite, ko koga ovdje zbunjuje. Pijani Dodik ili trijezni ‘Hižaslav’ sa Bakirom koji bi da proslavljaju ovu notornu državničku glupost. Imaš zemlju koja se zove Bosna a nećeš naciju bosansku. Imaš jezik Bošnjaka a hoćeš da bude bosanski. Pa da, imaš i bosančicu za koju nikad ne bi rekao da je bošnjačica. Sve imaš a pameti nemaš.

*** Kad smo kod bosančice koju vrli i učeni bivši Reis ‘Hižaslav’ Mustafa Cerić naziva ‘bosanĆicom’ sa meHkim ‘Ć’ gdje god zatreba (kao kod Čevapa, kod ĆistoČe) ili sa meHkim ‘dž’ kad zatreba, kao u ‘đamiji, recimo, ‘Hižaslav’ se raspisao o bosančici naširoko i nadugačko, i to vjerujte mi na riječ ‘ćErilicom‘, tako on naziva ćirilicu. Tvrdnjom da Srbi sve ukradoše od njega, poštenje, dove njegove pa čak ukraše i ‘našu bosanĆicu’ sa mehkim ‘Ć’, molim lijepo, iako je kako reće ‘Ćerilica naše pismo’. ‘ЋЕРИЛИЦА ЈЕ БОСАНСКО ПИСМО’

E, sad, kako će ovu tvrdnju uzoritog ‘Hižaslava’ prihvatiti bh Sudovi i sudovi Republike Srpske, to će baš biti zanimljivo vidjeti. Naime, poslanici Bošnjaci i Hrvati su nakon što je Skupština Republike Srpske donijela Zakon o zaštiti ćirilice (by the way, totalno bezvezan zakon) ustali sa zaštitom ‘nacionalnog interesa’ tražeći da se zakon zabrani jer se ćirilicom ugrožavaju bošnjački i hrvatski interesi. Sad će uskoro tužbe i apelacije i sve uz to ali meni ne ide iz glave ta zbunjola : kako može naše pismo zasmetati našem nacionalnom interesu. U ‘eresu’. Eto, može. Kaže ‘Hižaslav’ na svoj ‘bošnjaĆki’ naĆin’.

*** Zbunjola nas održala, njojzi ‘fala. Tako. Evo još jedne, ne manje vrijedne.

Svi znamo da je ahbab Valentin Inzcko donio Zakon o negiranju genocida i zabrani veličanja ratnih zločinaca, zapravo odluku o izmjeni Zakona, zadnji dan svog mandata i od jula ove godine više nema negiranja a ima genocida. Srbi koji su navikli na negiranje trknu u Srbiju pa genocid iznegiraju i onda se vrate, kod kuće onako stidljivo : ‘strašan zločin’, ‘o tome ću se izjasniti kasnije’, Bošnjaci : kao da zakon nisu pročitali. Veličaju svoje ratne zločine i zločince kao što su Mahmuljin, Delić ili Dudaković i slično, Dodiku bilježe svako pominjanje genocida u pluskvanperfektu. Napucavajući tužilaštvo da ga optuži, šaljući tone krivičnih prijava. Međutim, vidi to, Tužilaštvo ‘ni mukajet’, što više prijava to više tišine iz tužiteljskog ureda. Direktoru najpoznatijeg bh groblja u Potočarima Emiru Suljagiću najbolje to ide od ruke, on odkako je ispotspisivao ugovore sa državnim organima i strankama da mu daju lovu, ne radi ništa osim što ‘tvitta’ i zajebava. Hoću reći ‘navlači’. Hajde Milorade, reci da li je bio genocid. I lovi ratne zločince po listi koju je sastavila ‘majka’ Munira, dugačkoj 20 i kusur hiljada osoba na njoj.

Dodik ko i svaka prolupala kanta ponavlja kako je čitava blokada vlasti u BiH poslije ovog zakona nastala zato jer je zakon ‘nametnut’, Bošnjaci tvrde da je to O.K. Međutim, ako se samo malo osvrnemo unatrag, vidjet će mo da ‘od nametanja nema selameta’, samo ako želiš to da vidiš. Radi se o bh ratnoj i državnoj zastavi sa ljiljanima koju je ukinuo Visoki bh predstavnik Carlos Westendorp 04. februara 1998 godine te nametnuo ovu zvaničnu državnu sa trokut plavom bojom i ‘eu’ zvijezdicama.

No, šta se dešava? Bošnjaci ne priznaju ovaj ‘nametnut zakon’ Visokog bh predstavnika i ‘furaju’ ljiljanovke svuda i na svakom mjestu od bh predsjedništva pa do utakmica i derbija.

Neko će reći da se ne mogu izjednačiti zastava i genocid, i ja ću reći tačno tako. Ne izjednačavam, samo upoređujem. Princip je isti. Nametnut.

*** Da me ubiješ, neznam u kom svojstvu se Bakir Izetbegović našao u Zagrebu prije par dana. Osim kao predsjednik SDA BiH. I to sa hrvatskim predsjednikom Milanovićem, na Pantovčaku. I u društvu sa Stipom Mesićem. Čudi to tim prije jer je fino rekao prije godinu dana da neće u Zagreb, da se neće sastati sa Milanovićem jer isti ne priznaje Komšića i dolazi prvo u Hercegovinu a nikada u Sarajevo… Svašta je Bakir rekao, svašta se kaže kad se priča i baljezga. I nije mu prvi put slagati. I nije jedini koji laže, mene ne bi iznenadilo da se na Pantovčaku ili u Sarajevu susretnu i Komšić i Milanović, ili Čović i Komšić, mislim čak da će do ovih ‘historijskih susreta’ doći. No, ove šetnje Bakirove do Milanovića su baš pravo zanimljive, poslije onih izvornih doskočica hrvatskog predsjednika o BiH.

‘Prvo sapun pa onda parfem’. Po kojima je za BiH rezervisan sapun za veš a za Hrvate u EU parfemi. Zato jer je uz sliku Mesića došlo ono kako je ‘Bakir predsjednik najveće stranke Bošnjaka’ i kako su se na Pantovčaku vodili samo tako fini razgovori.

Neko je nekoga natjerao da uđe u laboratoriju i da pomiješa sapun i parfem. Pa da se vidi kako teče hemija a kako kemija. Stipe Mesić koji je navodno ovo sve ‘aranžirao’ je pokazao da je zapravo zvanični i plaćeni lobista SDA partije. Nešto kao ‘plavi radion’, nekadašnji prašak za pranje veša, podosta pozelenio. Još da je samo saznati ko plaća Jadranku Kosor. A možda je i dosadilo narcisoidnom Milanoviću da po novinama svaki dan prenose šta je rekla Kosor a šta je izjavio Mesić. Pa odlučio da ‘promijeni ploču’.

Zbilja je ova SDA gromada od bošnjačke partije čim Milanović od njenog ‘sapuna’ namiriše europski ‘parfem’.

Plus, svaki put kad u Zagreb ode neko od Izetbegovića, uhapse Fikreta Abdića. I ovo uz njegov 82 rođendan je uslijedilo nakon kafice Bakira i Milanovića. Ono od prije je bilo poslije kafendisanja Alije i Tuđmana. S tim što smo sada po prvi put čuli da pored ‘regularnog’ postoji i ‘sumnjivo hapšenje’ po zahtjevu Interpola. Ono, došla SIPA pa na pola puta odustala. A da je glupavo, bez obzira na činjenicu da bh policija samo čeka mig na Abdića, glupo je. Prvo, Abdić je u Hrvatskoj i zašto raspisivanje interpola kad imaš svoga državljanina tu pred nosem, u Opatiji. Drugo, hapšenje se traži zbog nekakvog spora iz 2001 godine, od prije 20 godina. Come on Bakire, stop please.

*** Da vijesti iz BiH budu onako ‘cakum-pakum’ potrudio se advokat Bilala Bosnića, bh behabije koji je nakon ‘odslužene’ kazne od 7 godina pušten na slobodu. Advokat Adil Lozo kaže da će se njegov branjenik baviti biznisom u poljoprivredi, da se promijenio … Ima silnog grunta kojeg je kupio prije hapšenja, kaže advokat a ima i penziju od države BiH, bio je u oružanim snagama ArBiH, ratni je vojni invalid.

Dakle, neće Bilal više u terorizam, u Syriju, neće ni pjevati sevdaHlinke koje su ga koštale zatvora (najviše je pjevao Amerikancima), uzgajat će organic mesirače, šta li?

Ali, neće ni morati nikom pojašnjavati odakle mu stotine hiljada KMa koje su se pominjale u istrazi a koje su tajanstveno nestale. Eto ih u plasteniku u Bužimu. Naravno, javnost je ushićena kad je saznala da je on ratni vojni invalid, da je svo vrijeme zatvora primao penziju, te posebno da u BiH ima vehabija, iako svaki Reis uvijek tvrdi da ih nema i da ih nije nikad ni bilo. O, da, bilo ih je i u vojsci, ArBiH koja se planski izjednačava sa antifašistima partizanima a ovamo, pjevač vehabija i borac ArBiH pomalo i terorista, tako kaže optužnica i presuda.

Ovaj advokat osim što je poznat po tome što uglavnom zastupa vehabije, skoro sve ove povratnike sa ISIS ratišta koji su mahom (osim par izuzetaka) ‘osuđeni’ do godinu dana da bi mogli zatvor isplatiti novčano, poznat je i po tome što je u suđenjima tražio da se riječ ‘islam’ ne veže niti piše uz riječ terorizam nikako i nikada. A što se višestruko isplatilo.

photo : Pantovčak, susret Bakira Izetbegovića i Zorana Milanovića, uz prisustvo Stipe Mesića, 28.09.21, arhiv