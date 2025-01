‘Prvi u BiH po svjetskim standardima’ : Fitness instruktorka samo za žene Arnela Alispahić : nevidljiva a veli – rezultati svjetski i vide se

Po islamskim običajima koji su preplavili BiH, pokrivanje žene je ‘freedom’, dakle sloboda, i sve je više ‘slobode’. Nekadašnje pokrivanje kose tradicionalnom maramom poslije bh rata u trenu je zamijenjeno pokrivanjem lica i čitavog tijela. Uprkos još važećem Zakonu o feredži i zaru koji je donešen septembra 1950. i koji zvanično nije ukinut što znači da je na snazi, IZBiH promovira i uvodi agresivno i precizno ovo vjersko pravilo u svim segmentima društva, čak više uz silne šerijatske praznike koje je Rijaset usvojio, u BiH se slavi i predstavlja i ‘Svjetski Dan hidžaba’ (01. Februar) dok je sve više ovog konzervativnog i zaostalog šerijatskog pravila na našim ulicama, bazenima i u kancelarijama zvaničnih državnih organa. I u poslaničkim klupama također. Shodno tome cvjeta i biznis, Sarajevo prednjači u tome, niču butici, prodavnice, online posao raste.

Muslimanske žene širom sveta nose različite vrste odeće – dok jedne hidžabom pokrivaju glavu, kosu i vrat, neke nose nikab od glave do pete sa otvorom za oči ili, pak, burku koja nema čak ni takav otvor, već samo jedva prozirnu mrežicu. Burkini je extra – za plaže.

Jedna fitness instruktorka je u Sarajevu otvorila teretanu samo za žene a mediji poludili za tom viješću. Arnela Alispahić, inače influencerka se ‘dosjetila’ pa upriličila prostor samo za žene muslimanke, da mogu ‘slobodne’ i ‘sigurne’ i ‘bez prisustva muških očiju vježbati i dotezati mišiće, guzu i sve uz to što ide, ulaz i vježbe su samo ‘uz specijalnu karticu’, člansku naravno. Ujedno daje i savjete šta jesti i kako izgubiti mišićnu masu.

Odlično i logično, ali opet, nema logike osim u BiH.

Svaki korisnik ovakve ili slične teretane ili vježbaone bi ako ništa drugo, morao i trebao vidjeti kako izgleda učiteljica, trenerica, jer i njen izgled je motivacija što one obično i koriste kad reklamiraju svoj biznis. Međutim, u ovom slučaju, to je nemoguće. Trenerica je pokrivena od glave do pete, samo joj se oči naziru. Dok ne progovori ne zna se ni da li je muško ili žensko (žensko je, glas asocira na to), možda je i debela a ne vidimo, možda je prestara za tegove i istezanja na mašini, svega ima pa se s pravom moramo zapitati kako će privući svoje ‘žrtve’ i učenice. Jednostavno. U nju se ne smije i neće sumnjati. Dovoljan je samo jedan pogled ili slušanje na tik-tok aplikaciji i odmah se uvjeriš da je ‘freedom’ tu.

Još kad mediji objave ‘prvi smo i po svjetskim standardima’ tu je kraj naše a početak jedne druge bh ‘evropske’ priče.

photo : Arnela Alispahić fitness instruktorka BiH, Sarajevo, tik-tok, arhiv