Vehabije u srcu Sarajeva ispred ambasade Slovenije : šta će nam državna kad imamo zastavu džamije

Sjećate li se onog igrokaza u zgradi bh Predsjedništva poslije opštih izbora u BiH, krajem 2018 godine? Onoga, kad se i danju i noću šuljaju ispred kabineta Milorada Dodika Željko Komšić i Šefik Džaferović, pa na brzaka uklanjaju zastavu Republike Srpske da bi postavili našu, zvaničn državnu zastavu?

A mi frenetično i zaluđeno domoljubno tapšemo i aplaudiramo čuvarima našeg državnog simbola, i našim gazijama, dok nam prsti ne utrnu na tastaturama?

Naravno da se sjećamo, nije to samo običan komad platna, ej, to je više od simbola i ‘bitka’ svih bitaka u bh Predsjedništvu i urodila je plodom : Dodik se zadovoljio sa onom malom, jedva vidljivom zastavicom na reveru svoga kaputića dok je u ‘zajedničkim’ prostorijama, kad ode u ‘svoje’, tamo opet širi ljubljenu trobojku.

Međutim, kako vrijeme odmiče, ta državna zastava je sve više zaboravljena, a Šefko i Željko od silnih obaveza, više se i ne obaziru na njenu sve manje prisutnost.

Istom brzinom kojom SDA bulumenta u vlasti naglašava svoj ‘građanski’ i multietnički identitet i svoju ljubav prema domovini, nestaje i zvanične bh zastave iz našeg vidokruga. Sve se više navikavamo na onu sa ljiljanima, za koju Bošnjaci ni ne žele čuti da je ratna i ako će mo pratiti zakone države BiH i nezakonita.

Naime, 04. februara 1998.g donešena je i ozakonjena bh zvanična zastava, ona sa žutim trokutom i evropskim zvijezdama u plavom polju, čime je ukinuta dakako ona sa ljiljanima, ratna.

Da, ali mi odluke Sudova i državne propise poštujemo onako kako mi hoćemo, tako da zastavu sa ljiljanima još uvijek viđamo, nosimo i susrećemo, jer mi tako hoćemo, šta nas briga zakon. Zakone neka poštuju drugi.

Uostalom, kako da poštujemo mi obična raja propise kad ih ne poštuju oni u vlasti. Zastava sa ljiljanima je i dalje u kabinetima i Bakira i Šefika, i skoro svakog državnog činovnika, onu drugu stavljaju ispred sebe samo kad moraju. Ili kad vrlo rijetko odu gdje u inostranstvo.

Ovu ratnu, koristimo u kombinaciji sa zastavom Islamske Zajednice BiH, da bi još više dočarali ‘građanski’ koncept države.

A uz nju, kao što je red, idu i tekbiri i džamijska zastava. To su vam ratni pokliči na arapskom (‘Allah je najveći’), mi bezbeli pratimo ‘našu tradiciju’ od početka bh rata pa sve do sad i ubuduće. Kome smeta neka začepi uši.

Uz tekbire su ljudima i djeci odsijecani vratovi, i u BiH tokom rata i poslije u ‘Islamskoj Državi’, ali mi imamo svoje objašnjenje. To je poklič mira, ‘sasvim uobičajena pojava tokom poziva na molitvu’ i u drugim situacijama.

Nego šta!

Zato uz ljiljane i tekbire proslavljamo sve što stignemo. I izbor na funkciju, i hapšenje ‘naših generala’, i presude ‘našim borcima’, i Bajrame i svadbe, to su pokliči za Evropu.

Još ako se tome doda malo više arapskog, eto ugođaja za Evropsku Uniju.

Neki će reći ‘šta mi ba kome da se prilagođavamo’ kao ‘Hižaslav Cerić Mustafa sa kojim je ovo sa zastavama i tekbirima i otpočelo, ali ima tu jedna ‘kvaka’ nećete sa tim zastavam nikuda. Nikud dalje od Maoče.

Šta Maoče, dana 18. aprila grupa vehabija je tekbirala ispred ambasade Slovenije u srcu Sarajeva, natociljana nekakvim ‘non-paper’ dokumentom kojeg je navodno Evropi uputio Janez Janša, slovenački premijer. Papirom ‘koji ne postoji’ ali proizvodi podjele Zapadnog Balkana i Bosne. Ova grupa predvođena vehabijom (Sanin Musa) je protestirala bez dozvole za proteste, dakle nezakonito, ispred ambasade države članice EU koja preuzima predsjedavanje EU jula ove godine i uz tebire pokazala sve osim državne bh zastave. Tu su se vi(j)Horile samo ‘ljiljanke’ i zastave Islamske Zajednice BiH.

Ne bi (re)akcije policijskih organa gonjenja, ne bi reakcije ni SDA ni Islamske Zajednice BiH, što znači da se svi slažu, svi osim prestrašenih Slovenaca i drugog osoblja ove ambasade.

Ništa nije ‘tvitnuo’ vječito budni ‘Hižaslav’ Cerić, nije se oglasio pismom Željko Komšić a posebno je odšutao plastično statični Šefik Džaferović. Iako ovdje nema države, nema njene zastava, ej.

Baš vickasto. Pa nije bilo državne zastave ni u Srebrenici kad je 12.12. 2019 Milorad Dodik trknuo u mesdžid u Srebrenici i odonio ček na 200.000 KMa pa je baš bilo ‘onako toplo i u zdravom ambijentu’. Uz džamijsku i zastavu ‘mrske Republike Srpske’.

Državne zastave nije bilo ni kad je Bakir na silu otišao kod Plenkovića u Zagreb pred Novu Godinu 2020. Ali je bilo ‘baš onako državnički i toplo’.

A kad nema reakcije na nešto, kao da se ništa nije ni desilo. Tako treba posmatrati i ovo arlaukanje vehabija ispred slovenačke ambasade. Kao islamiziranje ArBiH kojeg nije bilo, kao Pogorelica-teroristički iranski kamp u BiH kojeg nije bilo sve dok ga nisu u munjevitoj akciji rasturili Amerikanci i snage OHRa…

U ‘građanskoj’, ‘probosanskoj’ ili multietničkoj državi BiH po mjeri Bakira Izetbegovića i Reisa ef. Kavazovića sve je moguće. Pa čak da se i ono vidljivo golim okom, ne vidi ni pod mikroskopom.

Ovaj igrokaz sa nabildanim i uniformisanim vehabijama je samo manji dio tog našeg demokratskog folklora. Koji kao što rekosmo nije samo odlika Sarajeva ili bliže i šire okolice, toga ima i u dijaspori Amerike i Canade, Evrope posebno. Uz česta ‘druženja’ džemata i dijaspore.

Ovo ruglo i osionost u Sarajevu, organizator Musa je pojasnio ovako.

‘Ljudi su jedva čekali da im srca živnu, da im se napoje duše, da se probude iz duhovnog mrtvila’.

Kako da ne, how yes know.

Samo im je još falio Bakir Izetbegović, onako ‘ispred’. Kažu vijesti da je bio u izviđačkim akcijama u bh ratu, sve je grmilo. Jedan vehabija (Harun Hodžić) je to slikovito dočarao u svom intervjuu, dok čitaš Bakirove akcije po njegovim opisima, sav se naježiš.

Svojim zadnjim izjavama i on (Bakir) se ‘budi iz duhovnog mrtvila’. Fali mu još samo tekbir i beretka pa da nas odmah prime u Evropu, preko reda. Evropa zdaj!

A vehabije? ‘Ma hajte molim vas’, što bi filozofski odgovorio gazija Komšić. Lažu, kleveću i podmeću.

Što se tiče govorancija na arapskom, to je mizerno i nisko spominjati. Američki predsjednik Joe Biden je u izborima prošle godine rekao pobijediću i dodao ‘inshallah’ na čistom arapskom da ga ‘ceo svet razume’ i pobijedio. Tu se više ništa ne dodaje, Joe je naš jaran i partner i garant naše demokratije. Inshallah!

photo : protesti vehabija ispred ambasade Slovenije, Sarajevo 18.04.21, ispred Sanin Musa, gdje je zvanična bh zastava?, arhiv