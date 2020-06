Alen Islamović najavio svoj ulazak u politiku ‘da spasi Krajinu od migranata’, sa lopovom Emdžadom Galijaševićem, SDA načelnikom koji za korupciju i kriminal još nije odgovarao, ‘pravosuđe radi’ od 2016. godine. Dva lopova a jedan hit …

Kaže narod da su ‘muzičari i pjevači’ nikakvi ljudi. Hijene, ljige, patriote samo takve kakve ih je Bog dao a za marku ili dolar, nema šta ne bi uradili. Pa ipak njih raja voli a oni vole raju. Vole i državu i narod više nego je to normalno a uzeše od njih sve što mogu dobiti i oteti jer paru vole još nenormalnije. Kao Dino Dervišhalidović ‘Merlin’ ili Hari Varešanović kojima država plaća i zdravstveno i penziono, i svaki njihov ‘patriotski’ nastup.

Oni redovno poste, oni ‘pune baterije u džamijama’ i obožavaju ‘jedinu državu Bosnu’ a maštaju o Beogradu i tv ‘Grand’ (vidi pod Hanka Paldum ili Enes Begović), ‘miris ramazanskih somuna im je nešto neopisivo’ a žderu i piju uz Ramazan, često ih i uhvate (vidi pod Halid Bešlić, Šerif Konjević, Semir Cerić Koke.. i corona dernek), lokalci pjevači su samo manji podlaci od opjevanih i izvikanih estradnih zvijezda.

A kad im ‘zasuši’ ili kad im karijera zađe u ćorsokak ili padnu u zaborav, eto ih, gdje bi drugo nego u politici. Tamo uvijek ima ‘nafake’, tamo svi idu. Počev od Safeta Isovića (SDA) preko Škore, Thomsona i Vice Vukojevića (HDZ), pa preko Muharema Serebzovskog (SBiH) ili Halida Muslimovića (PDA Republike Srpske 2018, gdje je jaran totalno ‘popušio’). U Srbiji, ista i još masovnija pojava.

Nismo dugo čekali, evo ga, da prostite još jedan ocvali pjevac najavljuje ulazak u vlast, riječ je o Alenu Islamoviću iz Bihaća, pjevaču nekadašnjih ‘Divljih Jagoda’ i ‘Bijelog Dugmeta’.

I to, laže, veli da ulazi u političke vode, jer svi znamo da odavno tu pliva, radi se samo o povratku u ovaj hamelj i trulež bh života što se politikom zove.

Islamović, znamo već godinama pjevucka, ništa novoga sve stari dobri hitovi, pored kafane u Bihaću ima i farnmu lješnjaka koju uređuje i održava zadnjih nekoliko godina.

I ne bi bilo ništa neobično za bh prilike i neprilike da hoće ponovo u poslaničke klupe, jer Islamović je kao što znamo tu već bio pa mu se osladilo (ništa ne radiš a parali), ali problem je što pjevač kaže kako ulazi u politiku ‘da odbrani Unsko Sanski Kanton i Krajinu od migranata’. Koji su mu ‘nagrdili’ lješnjikovac i vikendicu pa bi Islamović da preko lješnjaka ‘spašava Kanton’. Čak i prijeti ‘naoružavanjem građana’ koji su navodno prinuđeni da se ovako bore od migranata.

Podsjećamo da je Islamović kao kandidat SDPa u vrijeme Hamdije Lipovače bio na budžetu 2008, sa istom parolom (‘da pomogne narodu’) da bi nakon 4 godine kada je SDP izgubio izbore otišao u opoziciju priklonivši se stranci SDA 2012, kojom je u Bihaću vedrio i oblačio Emdžad Galijašević, gdje je Alen ostao dodatne četiri godine.

Kako je Islamović ‘pomagao narodu’ vidi se iz materijala do kojeg su mediji Krajine došli, pogledajte i sami na internetu. Dobio je skoro za džaba poslovni prostor u rentanje za svoj kafić, njegov teniski klub ‘Una’ redovno je punjen iz budžeta a svaki njegov ‘patriotski’ nastup za novu godinu ili druge prilike, Galijašević zvijezda SDA z Krajine je ‘caltao’ parama naroda Krajine. Po 5, 10 ili 15 hiljada KMa.

Da, da, ljubav prema zavičaju i domovini ima svoju cijenu, zna to Islamović, kojem su pjevački tantijemi odavno presahnuli a nema hitova ni publike.

A nije lako ni sa lješnjacima, teba riljati, naći kupce, tržište a kud ćeš bolje zgode od opštine ili države.

Iako ‘ulazak’ u politiku najavljuje kao ‘nezavisni’ političar, opet laže, novinari US Kantona su ga ‘pročitali’. Ulazi u ‘tal’ sa provjerenim igračem lopinom SDA Emdžadom Galijaševićem, koji se uveliko priprema za izbore koji će se (možda) održato oktobra ovegodine.

Galijašević bivši načelnik SDA u Bihaću je kao što znamo već četiri godine ‘pod istragom i optužnicom’ zbog teške korupcije i zloupotrebe ali nema još presude, nešto malo je bio uhapšen kad su ga uhvatili u primanju 10.000 KMa mita i reketa u društvu supruge i suradnika iz Opštine 2016, ali hvala dragom SDA Bakiru i bh pravosuđu, još se ne zna ništa, čeka se oslobađajuća presuda kao u svakoj korupciji i kriminalu vlasti. Predmet je ‘još aktivan’ i ‘u toku’ a nema u BiH zakonskih smetnji da se kriminalci i lopovi kandiduju za ulazak u vlast.

Sama ova činjenica da sa Galijaševićem planira nastavak političarenja, Islamoviću je dovoljna da ga već okarakterišu lopovom. Uz malu simboliku njegovog hita sa Indirom Radić, u kojem se kaže ‘lopov lopova, uvijek osjeti, znaš ti ko sam ja, znam ja ko si ti …’, ‘lopov’ Islamović je uhvaćen u lješnjacima pored Une.

*** Veli Islamović kako hoće da brani Krajinu i Bosnu, kao što je to radio i u proteklom bh ratu. Upravo tako. U tom ratu, pobjegao je za Zagreb prije rata, tamo ima stan, i to ne kroz jaruge i šume već avionom iz Ćoralića, ratnim putem. Let je čekao u hotelu ‘Konak’ Velika Kladuša, pijančeći po kladuškim kafićima. Noć uoči njegovog odlaska za Ćoraliće, soba u kojoj je spavao zapalila se, nikad uzrok požara nije utvrđen, hotel je jedva spašen. Uviđaj je izvršila tadašnja dežurna sutkinja Opštinskog Suda u Velikoj Kladuši Nerbisa Mržljak, dugogodišnji i sadašnji Javni Bilježnik za Veliku Kladušu. Ni MUP ni Tužilaštvo Velike Kladuše nisu dostavili Sudu ni zahtjev za istragu niti kakav drugi optužni akt. Islamović je kraj rata dočekao ‘bitkom za Bosnu’ u Zagrebu pjevajući borbene po dijaspori, njegov let helikopterom ArBiH je prošao bezbjedno, red je da mu se narod Krajine oduži na izborima za ove zasluge.

photo : dva lopova opet zajedno, Alen Islamović i Emdžad Galijašević, arhiv