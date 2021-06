Nije ‘odranije poznati’ Abdulah Hajdarević napao Hadžifejzovića, portirnicu Tv ‘Face i kameru napao je reinkarnirani i zbog corone zamaskirani odranije poznati Bakir Izetbegović

*** Ima simbolike u knjizi novinara Senada Hadžifejzovića ‘Rat uživo’, koju je izdao i objavio 2002, a koja predstavlja kompilaciju njegovih razgovora koje je vodio u svojim prorgamimasa ključnim akterima bh rata u periodu od 1992. do 1995. godine. Naime, ovih sati i dana smo svjedoci ‘mirnodopskih ratnih zbivanja’ uz tv studio ‘Face’, kada se, zbog javno izgovorenih riječi i priloga na ovoj privatnoj a popularnoj tv odvija pravi ‘predratni ugođaj’.

Izvjesni Abdulah Hajdarević, doseljenik iz Foče u Sarajevo ‘odranije poznat’ organima gonjenja nakon gostovanja poznatog svjetskog stručnjaka ginekologije i akademika Asima Kurjaka koji je u intervjuu pokrenuo ‘aferu Sebijina diploma’ (Sebija Izetbegović, op. Cross) tvrdnjom i sumnjom u njenu regularnost i ispravnost, lično je pokušao ući u tv studio i ugrozio rad ove televizije zaprijetivši da Senada Hadžifejzovića neće spasiti ‘securuty’ na putu prema kući, jer tamo vladaju ‘drugačija pravila’. Čime je direktno ugrozio sigurnost i osoblja i rada ove kuće, posebno vlasnika tv Hadžifejzovića.

Prijavu za ugrožavanje sigurnosti su organi bezbjednosti shvatili ozbiljno i odmah uhapsili Hajdarevića koji je predat Tužilaštvu, Hadžifejzović je za napad direktno optužio Bakira Izetbegovića i njegovu suprugu Sebiju, direktoricu KCUSa, te najavio da će se i dalje baviti kriminalom i marifetlucima ovog u BiH najomraženijeg bračnog para u vrhu vlasti, Hadžifejzovića su javno podržali monogi istaknuti društveno politički radnici, novinari i odgovorne osobe, dok pišem ovaj tekst ispred zgrade tv ‘Face’ se okupilo veće mnoštvo građana i aktivista u znak podrške njemu i slobodnom novinarstvu.

Udruženje novinara BiH se javilo svojim mlakim saopštenjem, iako osuđuju napade na njega, zapravo se vješto distanciralo od ‘TV Face’, nečim nalik na ‘zabrinuta’ saopštenja tipa Visokog predstavnika za BiH ili nekim odviše bezbojnim floskulama o ‘slobodi mišljenja i govora’

Dakle, ‘rat uživo’ kojeg je kroz svoje sugovornike i priloge već godinama ‘najavljivao’ lično Hadžifejzović, (kroz permanentna nametanja pitanja i komentara o mogućem ratu u BiH, o reakcijama na izjave Dodika o ‘mirnom razlazu’, o ‘non-paper’ dokumentima..), otpočeo je tu, baš ispred njegovih vrata.

*** Međutim, nije sve počelo stalnim pritiscima ovog novinara i tv ‘Face’ da se ‘afera’ Respiratori i nedoživljeni do sada kriminal i korupcija u bh vrhu vlasti rasvijetli do kraja, ili njegovoj vidljivoj naklonosti ka ‘opozicionom bloku’ bh političara u vlasti, iako je ta upornost u otkrivanju ovog koruptivnog mega-kriminala ove tv kuće za svaku pohvalu, sve je po mišljenju ovog lista otpočelo verbalnim sukobom Senada Hadžifejzovića sa Islamskom Zajednicom BiH i Reisom ef. Kavazovićem 03. Juna 2019, kada je Hadžifejzović pošto je prozvan od strane Reisa za komentar o zekjatu, muslimanskom PDVu, da se obrušio na muslimane vjernike i Islamsku Zajednicu u svom stilu odgovorio (‘Od Fejsa za Rejsa’) kada mu je odmah od bošnjačkih medija u vlasti dodan nadimak ‘Nenad’, da bi stvari kulminirale intervjuom sa srbijanskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem aprila ove godine (kada Hadžifejzovića direktno Bakir Izetbegović optužuje da je ‘snishodljiv’, tj. ponizan prema sugovornicima Srbima i Hrvatima u svojim intervjuima, dok je drugačiji prema Bošnjacima, zbog čega navodno i Bakir odbija kod njega gostovati više od četiri godine) da bi nakon tako ocrtane mete na čelo Hadžifejzovića krenuo internet udar i na njega lično i na tv kuću, a sve je na kraju garnirano ‘aferom’ Sebijina diploma koja je još ‘u povoju’ i tek se zahuktava.

Dakle, ‘rat uživo’ je otpočeo, lovna sezona na ‘hadžifejzoviće’ je otvorena i upad Hajdarevića na televiziju i ugrožavanje sigurnosti novinara i ličnog života nije zaista nikakvo iznenađenje.

Bez obzira što se poneko oglasi sa ‘izrazima podrške’ i bez obzira na podršku ‘građana i aktivista’, a koja podrška je više lične nego sistemske prirode.

*** Problem uopšte nije u Senadu ili TV ‘Face’, problem je u sistemu i državi BiH. Imalo bi se Hadžifejzoviću što šta i prigovoriti u njegovom radu, u njegovom neskrivenom i očajnom pokušaju da se neke stvari rasvijetle što ga počesto dovodi u patetične i nakaradne situacije, međutim njegovoj upornosti i hrabrosti se ne može zamjeriti. Može se govoriti i o njegovoj sujeti, o egu i ‘neprikosnovenosti’ i uvredljivosti, u slučaju kada na kritike novinara Ozrena Kebe i analizu intervjua sa Vučićem Hadžifejzović ovog novinara prozove ‘Ozrenkom’, čime se direktno svrstava na ‘onu drugu stranu’, na ove što njemu nadijevaju imena, ili kad na svaku kritiku reaguje lično i odmah i žestoko, kao što je bilo u slučaju napada ‘Tv Face’ na novinarku Pauline Janusz nakon njenog priloga na ‘Media Centar’ portalu 27. maja 2014, kada je Hadžifejzović reagovao na njen članak „Građani u službi građana, mediji u službi ničega“ tako što je izrecitirao u kameru ‘Ono se zove Paulina’, međutim istina je da o bezobraznoj i kriminogenoj bh vlasti ne bi puno saznali da nije, pored još nekih bh istraživačkih medija, bilo i Senada i ove tv kuće ‘Face’.

Zbog čega, posebno prilozima o bračnom paru Izetbegović i kriminogenoj hobotnici SDA u vlasti , nije ništa drugo ostalo nego da protiv Senada krenu u otvoreni napad preko sistema. Prvo internet botove tipa ‘čakijaša’ i mladomuslimana Harisa Zahiragića ili Salke Zildžića a onda kroz SDA vehabijske medije i internet jurišnike tipa Mulahusić Jasmina vehabije iz Luxemburga, a onda domaće zelene ‘gazije’ i jurišnike.

*** Međutim, ako Hadžifejzović ne bude dobio veću podršku i ako se u ovaj ‘slučaj’ tv ‘Face ne umiješaju pritiscima ‘strani čimbenici’, a zašto postoje male šanse jer oni su upravo ti koji podržavaju i u životu održavaju ovaj kriminogeni sklop u sistemu vlasti, bojati se da bi moglo biti još ‘od ranije poznatih’ koji će sa tastura kompjutera preći na ‘rat uživo’. Jer, u borbi za vlast koja se svela pod masku ‘borba za državu’ sve je dozvoljeno. Uostalom, to nije teško zaključiti. ‘Opozicioni lideri’ šute, međunarodna zajednica šuti ili je ‘zabrinuta’, Tužilaštvo i policija organi koji su pod jarmom sistema će odraditi svoje, saslušati i pustiti ili odrezati kakvu novčanu kaznu i stvar će ‘leći’. Tako se to radi u sistemu kojim vlada mafija, ponadati se da će Hadžifejzović ovaj ‘rat’ preživjeti, jer mafija je najžešća prema svojim ‘odmetnutim sinovima’.

Naime, pouzdano se zna da iza ovog napada ne stoji Hajdarević ili bilo koji drugi napaljeni bot ili plaćenik već sami vrh države, od kojeg se ‘odmetnuo’ Hadžifejzović.

Posjećamo, Hadžifejzović je dugo godina bio miljenik SDA partije, zajedno se klanjalo i danas se klanja u džamiji skupa, (”Hižaslav’ Cerić Mustafa se voli s tim pohvaliti na ličnom ‘face’), zna se da se bavi politikom Hadžifejzović iako će jednom reći u intervjuu za vehabijsko i SDA glasilo ‘Saff’ kako se ne bavi politikom a ovo glasilo ga sada ‘prati u stopu’ i to samo u negativnom, u režiji SDA obavio je i hadž, u prljavom poslu SDA privatizacije lično je bio sa generalima Dudakovićem i Mahmuljinom u privatizacijskim fondovima (šta će uopšte on tu ako se ne bavi politikom te neizbježno pitanje da li je sa tom privatizacijom došao do svog tv tornja i druge imovine zbog čega još ima neraščišćene račune sa ‘Bosmal’ produkcijom odakle posmatra Sarajevo i očekuje Ramazanske topove svakog Ramazana), po dijaspori je u Americi obilazio samo džemate a manje društvene klubove i zajednice van džemata, i najednom ‘zabludnjeli sin’ se drznuo da ‘barne’ u Reisa, u izvor love, u kriminal bračnog para Izetebgović i mafiju SDA u vlasti. ‘Otišao od kuće’.

E, to se ne oprašta lako. Taj ‘mirni razlaz’ mora imati svoju nemirnu završnicu.

Za javnost, može se uskoro lako očekivati da Dado Hajdarević uopšte nije napao Hadžifejzovića već je samo onako malo iznerviran galamio na njegovoj portirnici i piskarao nešto bez veze po internetu.

Kao onomad, 28. marta 2019. kada je Huso Ćesir, visoki kadrovil SDA, biznismen sa Alijinim certifikatima tipa Alija Budnjo udario novirana ‘Žurnala’ nakon čega je Bakir Izetbegović izrekao istorijsku rečenicu kako nije napadnut novinar već kamera. Pa Ćesir, ratni logističar slobodan ‘ko tica’.

Razlika je drastična, pogađate.

photo : naslovnica knjige ‘Rat Uživo’ Senada Hadžifejzovića, arhiv