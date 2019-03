Denis Zvizdić, SDA bojovnik iz ‘minhenskih ratnih brigada’ konačno priznao na upitnicima za kandidatski status u EU da nam je laž karakterna osobina, Dodik sutra u Bruxeless-u predaje nekompletne odgovore i potvrđuje to isto.

Kad ono bješe, ah da, decembra 2016 godine, BiH je dobila 3.500 pitanja na koje je morala dati odgovore EU, da bi ispunila jedan od uslova za kandidatski status u Evropskoj Zajednici. Rok za odgovore bio je 6 mjeseci.

Oda tada je prema lagarijama i besramnom ‘guzanju’ bh vlasti otpočela medijska samopromocija i kandidovanje BiH za EU, šarada neviđenih razmjera. Isto tako, bezvoljna i bezbojna EU oličena u liku i djelu svojih senilnih, pijanih i kao i bh političara bahatih predstavnika, otpočela je ‘žestok pritisak’ da se ovaj uslov ispuni o roku.

Rezultat : odgovori na dostavljena pitanja sa kojima se islikao i uz duž i poprijeko SDA džamijski pulen a predsjedavajući BH Vijeća ministara Denis Zvizdić, inače tečić Bakira Izetbegovića i član poznate ‘minhenske ratne brigade’ (u koju spadaju oni što su rat proveli vani a vlast obnašaju kao najveće patriote i domoljubi) u društvu EU ‘padavičara’ i pijanice a po funkciji predsjednika Evropske Komisije Jean-Claudeu Juncker-a, dostavljeni su tek 28.februara 2018. godine.

Ništa što smo ‘probili’ sve moguće rokove, ništa što nam se ‘žuri’ u Evropu, što smo se ‘ubili’ od pronalaženja prevodioca, spiskali milione KMa na silne komisije, članove i korektore, ništa više od sveg toga nije bilo značajnije od činjenice da su nam Dragan Čović i Denis Zvizdić nakon više od godinu dana zajebancije obznanili da smo od toga datuma zvanično dobili kandidatski status i samo je pitanje dana kad će mo u Evropu.

Poslije, svi smo to vidjeli, EU dostavlja juna 2018. dodatnih 655 pitanja, malo manji upitnik od prethodnog i opet nas ‘veže’ rokom od tri mjeseca do kada smo trebali dati odgovore. I opet slijedi odviše poznata balkanska, bosansko-bošnjačko-srpsko-hrvatska ujdurma, koja je već viđena. Samo što nismo, imamo odgovore, sve je spremno i tako i u tom bekrijsko-pijanom zanosu potrošismo ne ostavljena tri mjeseca već opet skoro godinu dana.

A iz dana u dan, već oprobanom gebelsovskom laži, Denis Zvizdić čitavo to vrijeme iz svog ureda, javlja nam da je sve spremno, sve riješeno i da nemamo druge alternative. Konačno, nakon svih usaglašavanja, preglasavanja i natezanja, javiše nam da je konačno 28. februara ove godine, famozni upitnik sa još famoznijim odgovorima ‘spreman i kompletan’, predsjedavajući Bh Predsjedništva Milorad Dodik je već čekirao kartu za Bruxeless gdje bi trebao koliko sutra, 04. marta 2019. predati konačne i definitivne odgovore a mi, BiH time ispuniti sve uslove za kandidatski staus prijema u EU.

Yeahh, eto nas, Evropo čuvaj se.

Međutim, da li će baš tako biti, nacijo, veliki je Upitnik, veći od onog Evropskog?

Jer, bh lole i varalice ne mogu ispod svoje i naše kože. Dodatni upitnik, to se već sada zna sigurno iako je to lajavi Zvizdić zaobišao u svojim odgovorima, nije uopšte popunjen i kompletan.

Dvadesetak najznačajnijih pitanja odlazi u EU bez odgovora, to zna sada čitava bh javnost, zna Zvizdić itekako a naravno, sa tim je upoznat i Milorad Dodik koji nosi nepotpuni upitnik sa potpunom sviješću i savješću.

Po onoj ‘ma nemere nas niko zajebati, ta će ba Evropa nama’.

Naši veseli i nestašni dečki su se lako dogovorili i još lakše odgovorili na teška i preteška pitanja o broju leptirova, šišmiša i riba u Jedinstvenoj i suverenoj, ali je, eto ostalo nekih dvadesetak bezveznih i lakih pitanja na koja nemaju barabe odgovore.

Kao recimo što su pitanja iz obrazovanja, pitanja ne provođenja odluka Ustavnog Suda ili odluke Suda u Strasbour-u presude Sejdić Finci ili one Pilav-BiH, pitanja o našim privatnim univerzitetima i koledžima, nadležnostima po Kantonima i slične trice i kourqine.

Računajući da će senilni i pripiti Jucker čim dočepi Dodika za guzove (tako on radi i voli, kao onomad kad je štipao hrvatskog premijera Plenkovića u znak jaranstva i suradnje) zaboraviti šta je pisalo u dodatnom upitniku. Ili, ako Milorad odgovore bude uručivao pospanom komesaru EU Johanes Hahn-u da ovaj ništa neće ni vidjeti ni pitati već će sve ići uz dobro raspoloženje, kapljicu i tanjirčić a nama će razdragano javiti kako smo ‘konačno u društvu Evrope’, da imamo kandidatski status.

Majke, mi, Tite mi, kad smo vidjeli koji je razlog za izbjegavanje ovih najvažnijih odgovora, pored onih iz prvog Upitnika o ‘rezidentnim’ i ‘nerezidentnim’ stanovnicima drage nam i mile Jedine i Jedinstvene zbog čega su nas razvlačili godinu dana dok se nisu dogovorili, nama koji čekamo EU kao ‘ozeblo sunce’ ne preostaje ništa drugo nego da uzviknemo.

Jebala vas i EU i Evropa a vi njih, stoko lažljiva i bezobrazna, vi niste ni za Mjesne Zajednice kamo li za Evrope, međutim nacijo, ne ide to tako. Bez laži i bez svega ovoga što nam se servira a mi kusamo skupa sa EU, ne bi bilo ni nas ni naših evropskih vrijednosti od kojih smo satkani i napravljeni.

‘Nemamo dovoljno informacija za odgovore na takva pitanja’, glasi jednostavan a naš odgovor za ovu jebu i doskočicu sa kandidatskim statusom i upitnicima, pitanjima i odgovorima i to je glavni razlog zašto upitnik nije kompletan, zašto nema odgovore na sva pitanja.

Sa takvim objašnjenjem Zvizdića, Dodik sutra ide u EU da nas predstavi.

Bolje bi mu bilo da je otišao na kakvu proslavu Osmog marta i odpjevao koju. Da ugođaj bude još bolji.

photo : ilustracija, arhiv