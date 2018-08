Burkini ili bikini?

Mjesec juli nije nikako mjesec kupanja za muslimane. Tako tvrdi ‘originalni musliman’ po receptu bivšeg Reisa Cerića, kojem razmišljanju se baš i ne protivi ni sadašnji Reis ef. Kavazović.

Ovaj vehabija sa doktoratom sa Bliskog Istoka dr. Safet Kuduzović ljeto preporučuje jedino za plaže Ulcinja , ovako.

‘Na more možete ali samo na plaže Ulcinja (Crna Gora) i to u januaru ili februaru, mart je već kritičan’.

No, ni rano kupanje nije baš jednostavno. Čak iako ste na plaži s početka godine, tamo ste ‘samo da gledate’ kaže doktor vehabija.

Koji ćeš klinac palac na plaži zimi i još dodatno ‘samo gledati’, to zna samo ovaj doktor nauka. Dodatnog doktorskog pojašnjenja nema, ostaje nam samo ovo što nam je dato. Međutim, nacijo, sve ima svoga smisla pa i ovo ‘muslimansko kupanje i naguravanje po plažama’. Iz prostog razloga jer kad se desi suprotno, eto ti teme za priču. Za medije. Za ljudska prava. Za konvencije. Za islam i njegovu propagandu.

Naravno, ne poslušaju svi ‘od prve doktorska razmišljanja, novine su pune priča o burkiniju i o plažama, najčešće ljeti, u sred jula ili augusta.

Jedna druga ‘muslimanska doktorska teza’ govori da se povećava broj kupača na plažama u burkiniju, zato jer je to ‘u interesu zdravlja’. Znate ono ‘infracrveni, ultraljubičasti zraci’, ubijaju našu kožu, djeluju štetno pa je najbolje da se prije ulaska na plažu ili vodu dobro obučemo. Zamotamo. U burkini, kupaći kostim za muslimane.

Tumačenje ovog tipa ima odličnu prođu. Kao ono o sunećenju, koje se ‘pravda’ zdravstvenim razlozima. Ili ono sa muslimanskom pastom za zube ‘miswak’ koja ubija sve bakterije i čisti naše ralje bolje od bilo kojeg kalodonta. Ili, ona preporuka aktualnog direktora jednog Doma Zdravlja u Sarajevu da je Ramazan najboji lijek za kolesterol, visoki tlak i prekomjernu težinu. ‘Pet puta dnevno klanjati i postiti, popravlja krvnu sliku, mišiće i jača našu psihu’.

Dakle, nije samo dr. Kuduzović stručnjak za medicinu (iako je doktorirao na sasvim drugoj grani nauke, na vjerskoj temi), eto šerijatskih propisa i od strane zvaničnih doktora iz medicine. Uostalom, jedan doktor specijalista iz Velike Kladuše čak preporučuje i liječenje Kur’anom, kao uspješnu metodu dok je opet, drugi nakon hadžža hadžijsku titulu ugradio u potpis na svom receptu za lijekove. O zdravlju uz halal hranu ne vrijedi ni trošiti riječi, to je opštešpoznato. Svi koji jedu nehalal, koji nisu osunećeni, koji ne poste ili ne klanjaju, ili se kupaju polugoli, imaju veću dozu rizika od smrti i loše im se piše.

Dakle, islam puca od zdravlja, samo prati hadise. Hidžama, liječenje šoljama i pumpicama odavno je u bh medicini, nekoliko takvih doktora ima svoje urede u Sarajevu i odlično rade, ima i onih koji puštaju žive pijavice da izbace višak krvi bolesnika, svašta ima.

Naravno, islam negira Darwina i njegovu teoriju o nastanku ljudi, kao i katolička crkva, islam se prećutno slaže i sa teorijom da je zemlja ravna ploča, islam i pokrivanje žena tumači njenom ‘slobodom’, sve je to ‘ajde da kažemo postalo normalno ne samo u Bosni, ali zbilja, čemu kupanje u vodi ili ‘gledanje u vodu u januaru ili februaru’, ova nova medicina nije objasnila.

Ali jeste postalo ‘cool’ i hit u medijima da se kupanje u julu u burkiniju proglašava hit temom. Nedaju muslimanima da se kupaju. Ugrožavaju se prava muslimana. Diskriminacija. Aparthejd. Svašta nešto.

Pa čitamo kako se u Franscuskoj zabranjuju burkini, kako policija tjera muslimane sa plaže ili iz bazena, u Škotskoj isto, u Britaniji svakako, Poljskoj i šta znam gdje, a evo i u Neumu. Baš tamo, u bh moru, u bh gradu, ovog jula ove godine, ‘hrvatska policija otjerala muslimanke sa plaže’ jer ih se ‘ljudi boje’.

Niko se nije upitao šta će Sarajka u burkiniju u julu mjesecu u moru. Koja je ‘branila Bosnu’, ‘imam ja pravo ovo je Bosna’, a hrvatski policajac odgovorio ‘ma kakva Bosna, razguli odavde’.

Eto, ako ni zbog čega a ono zbog Bosne i onog ‘imam ja pravo’. I onog dodatnog ‘ovo je diskriminacija’.

Niti se poslije ovoga pretresla dilema o pravima drugih i napose, šta sa pravilima koja zvanično uređuju ovu oblast. Propisima koji regulišu oblačenja na javnim mjestima koji bi se morali poštovati i po kojima muslimani nisu izuzetak. Nema toga brale, ima da budemo kako mi hoćemo ili neće drugačije. Svi ‘u suru’, u ‘našu’ odomaćenu isključivost koja nam obezbjeđuje sve, pa i naša prava koja uopšte nisu ugrožena.

Kako kod kuće u Bosni, tako i vani.

Eno, prije neki dan u Americi, kolijevci demokratije i ljudskih prava, ‘otjerana muslimanska djeca sa bazena’. Vijest je planula širom Bosne i dalje, po Evropi. U državi Delaware u gradu Wilmington, učiteljica dovela đake da plivaju a vlast ih otjerala. Užas jedan, nepravda.

Učiteljica Tahsiyn Ismaa’eel, direktorica šerijatske Akademije je sva ogorčena, najavljuje tužbu. ‘Ja plaćam porez ovoj državi i gradu, ja sam Amerikanka, ovo je nedopustivo’. I skočile udruge, muslimaske asocijacije Amerike, televizija. Načelnik se počeo izvinjavati, upozorava da postoje propisi koji nalažu kako se treba obući za bazen, postoje prava drugih kupača koji također plaćaju porez i vole državu. Džaba. Na sceni je diskriminacija, neka crkne Trump.

Iako je Amerika ovoj učiteljici dala više nego što bi imala u svojoj rođenoj državi, tako se to radi. Delaware inače ima vrlo malo muslimana ali ima šest džamija i dvanaest mesdžida, ima svoje islamske privatne škole. Ima hahal ishranu u školama, ima pravo na muslimanske praznike ali hoće sve. I bazene, naravno.

Zbog principa demokratije niko ovoj hanumi neće postaviti pitanje zašto je došla u Ameriku, zašto nije za zemlju življenja izabrala bilo koju od stotine arapskih država gdje su i Ustavi šerijatski, ne samo obični javni bazeni i gdje može da se ‘burka’ do mile volje.

E, ali tamo za nju niko ne bi čuo, niti bi zavirila uopšte do bazena ni u januaru, ovdje se mora čuti glasno i oštro ‘jer su ugrožena ljudska prava’.

Bošnjaci Amerike imaju isti ‘problem’, budući da su po inerciji i uputama, u svemu naslonjeni na ‘braću’ Arape i Turke. Hoće džamije, njih nekoliko u svakom gradu, imaju. Hoće munare, evo ti. Halal hranu, islamske praznike, hoće djecu u skaute (izviđače) ali prvo na livadi da se odklanja i uče dove, hoće petkom slobodu da idu na džumu. Sad hoće ezane ne samo u povodu Bajrama već svaki dan, hoće sve ono što traži učiteljica iz Delaware države, što nisu nikad imali nikod kuće. Kući, u Bosnu, neće nikada osim na godišnji, niti će, kad su već dobili pasoše države sa kojim mogu u svaku državu Svijeta, otići da žive tamo gdje imaju sve ovo što im se ‘brani’ ovdje.

Zato jer se to tako radi po muslimanski.

photo : šta je ‘zdravije’, burkini ili bikini, ilustracija, arhiv