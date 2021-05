Ko ne bi ovakvog savjetnika, kao što je Mustafa ‘Hižaslav’ Cerić?!

Aktualni Reis ef. Kvazović mora da je sretan što za savjetnika ima Mustafu Cerića, čim mu je dozvolio i čim je odobrio da ga ‘savjetuje’ jedan ovako smiješan, bezobrazan i veoma opasan tip, po imenu Mustafa Cerić.

Mislim da je Kavazović sretan koliko i Željko Komšić, kad ga savjetuju neki pjevači ili propali političari iz Srbije, tipa Čedomira Jovanovića, ali svo bogatstvo ‘savjetovanja’ se upravo i krije u toj izmišljenoj za raj funkciji za islužene i neprežaljene ‘asove’ pa o toj sreći Kavazović neće ništa reći.

Kad je već tako, onda neka ‘krpa služi zakrpu’, i neka ‘Hižaslav’ (Mustafa Cerić, nadimak dobio po sopstvenoj budalastoj ideji da Bajram preimenuje u Hižaslav) ‘savjetuje’.

Međutim, kad već dijeli savjete, onda bi valjda trebali biti ‘sinhronizovani’ : onaj koji daje i onaj u ime kojeg se ‘savjetuje’. A nisu.

Jučer je Reis ef. Kavazović osudio napade Izraelaca na Gazu, tačnije na džamiju Al-Aksa gdje je, kakve su prilike ponovo buknuo nikad ne ugašeni rat i gdje je puno žrtava, još se broje, vijesti govore da broj premašuje cifru od dvadeset i pet.

“Kao reisu-l-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini najoštrije osuđujem napade izraelskih snaga na vjernike u džamiji Al-Aksa u svetom gradu Al-Qudsu. Skrnavljenje svetosti džamije i uznemiravanje miroljubivih vjernika je neprihvatljivo, ali je zločin teži kada se isplanira i provede u vrijeme svetog mjeseca ramazana”.

Tako je vijest prenijela MINA, novinska agencija Rijaseta, koja po svom skraćenom nazivu uopšte ne odgovara miroljubivoj koncepciji islama jer mine asociraju na rat i stradanja, a li eto.

Dakle, zna se po islamu i šerijatu šta se radi uz Ramazan : ‘ibadeti se’. Posti se, pokorava se Bogu više čak nego ostalih mjeseci u godini, šalju se miroljubive poruke, poruke ljubavi i dobročistva, dovi se, klanja. Ne ratuje se i ne bori, ne mrzi se već se voli.

Uz 27. noć Ramazana, koja je posebna, čini se sve to još više i još srčanije, ova noć kažu vrijedi stotinu i više puta od drugih noći, uči se i čita Sveta Knjiga, čitavu noć.

E, a šta radi naš ‘Hižaslav’, savjetnik Reisa koji upućuje na Ramazan i 27. noć, šta radi Mustafa ’emeritus savjetnikus’ ?

Piše ‘kolumne’, ‘pisma’, ‘odgovore’, između ‘dovi’. Ramazanska dova prvi dan, pa drugi i treći i tako čitav mjesec. Jedan dan ‘dovi’, drugi dan piše. Upućuje ‘na pravi put’, prijeti, ratuje, vrijeđa, šalje mržnju i raspiruje vatru na sve strane.

Iako je ‘samo’ savjetnik Reisa, on se bavi i državom, i ambasadama, i jezikom, politikom ohoho, puni stranice svog instagrama, ‘fejsa’, web portala, ma čak je, dodatno, otvorio i svoj ‘personalni blog’, da ‘zabiberi’ još bolje i žešće.

Za razliku od Kavazovića, on će tako u obraćanju podpredsjedniku SDPa Vojinu Mijatoviću poručiti da mu je 27. noć ‘inspiracija’ za ‘borbu protiv genocidaša kakav je i sam Mijatović (po njemu, Ceriću) te mu poručiti da je Bakir Izetbegović u pravu što je Srbe nazvao ‘genocidašima’, i to baš u noći kad se sve ‘stoputa računa više’.

Prije toga je pisao slovenačkom predsjedniku Poharu, još prije toga je ‘odratovao’ sa bivšim prdsjednikom Kučanom, poslije toga sa Nikolom Špirićem, sa ruskim ambasadorom u BiH i sa onim u Srbiji… Između su bile ‘ramazanske dove’. Pominjao je i snagu Bosne i muslimana pred kojom Rusi nemaju šta tražiti . (“Zato ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Bocan – Harčenko mora znati: – Ako na Balkanu ne žive normalno Bošnjaci i Albanci, neće ni Rusi u Rusiji! U Ruskoj Federaciji živi 40 milijuna muslimana ili 25 % sveukupnog stanovništva Rusije, koji znaju ko su i šta su Bošnjaci i Albanci na Balkanu”!).

Teško je pobrojati sa kim skriboman Mustafa nije sve bio uz ovaj mjesec ‘ibadeta’ u ‘inspiraciji’, radi ilustracije navešćemo samo njegov ‘dijalog’ sa Špirićem, kao reakciju na izjavu Špirića o uporedbi ‘građanske koncepcije Bosne’ i ‘puzajućeg šerijata’. gdje traži od Špirića sve ono što je njemu totalno nepoznato. Upoređujući se sa Bogom.

Ja sam Gospod Bog Tvoj; nemoj imati drugih bogova osim mene – Špiriću!

– Ne pravi sebi idola niti kakva lika; nemoj im se klanjati niti im služiti – Špiriću!

– Ne ubij – Špiriću!

– Ne čini preljube – Špiriću!

– Ne kradi – Špiriću!

I tako nadugo i naširoko.

Može li se reći da po islamu ovakva osoba i sa ovakvim vokabularem uz Ramazan bar dok piše izgubi avdest (ritual pranja prije molitve da bi molitva bila ispravna), ako ga je ikako i imala?

Mustafa Cerić je rijetko pod avdestom, u to nema više dileme, to sam dokazuje iz dana u dan.

Počevši od njegovog na silu uglavljenja u Reisat i pljačke kase Rijaseta umjesto zakonite primopredaje (fermanom Alije Izetbegovića) pa sve nadalje do danas. Od učešća u ratu iz Zagrebačke džamije posebno u Zapadnoj Bosni do uvoza i koketiranja i zaštite vehabija u vojsci RBiH te islamizaciji ArBiH, pa preko Srebrenice i njegove firme (sa suprugom) i rasprodaje srebreničkih cvijetića i žrtava genocida do kuće partizanskog generala koju je dobio skoro za džabe, zatim njegova uloga u politici i propali angažman u izborima za Predsjedništvo, pa sve do titule ‘akademika’ koju je sam sebi izmislio preko ‘Bošnjačke Akademije Nauka’ u Novom Pazaru kao i funkcije ’emeritusa’ koja mu ‘sliši’ kao i Špiriću ‘puzajući šerijat’, da i ne spominjemo njegove kovanice uz bosanski jezik koje su predmet sprdnje internetom već godinama.

Treba li još dodati da je Mustafa jedan od zagovarača i idejotvoraca u vrhu vlasti BiH iz perioda rata o šerijatskoj Bosni, ‘Krijeposnoj islamskoj Republici’ od koje ideje nije nikada odustao, pa da ugođaj bude potpun?

Ne treba, ali treba reći da je ovaj tip budalasto opasan po državu BiH i da je sa svojim idejama odavno obolio a lijeka nema. A savjetuje zvaničnog Reisa, vrhovnog predstavnika bh muslimana koji mu je pored dodatne regularne penzije dodijelio i onu ‘dopunsku’ za zaslužene iz Rijaseta, plus, još ga plaća za savjetovanje.

Nije to valjda ‘zbog rukoljuba 2012. kada je Mustafa konačno predao fotelju Kavazoviću, nakon što mu nije uspjelo da promijeni Ustav IZ po kojem bi ostao doživotni Reis ili je u pitanju ona narodna : ” s’ kim si, onakav si’?

photo 2012, primopredaja : novi Reis ef. Kavazović prima a ‘stari’ Mustafa Cerić daje rukoljub, u pozadini Softić podpredsjdnik SDA sadašnji predsjedni Rijaseta, arhiv