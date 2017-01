Šašava pitanja- smrtno ozbiljni odgovori

# Gdje je najlakše nabaviti svinjetinu u BiH i dijaspori?

– Vjerovali ili ne u džamiji ili uz džamiju. U džamiji u funkciji ili još češće na temeljima džamije. Silna ekspanzija patriotskog halal food koncepta kojeg forsira Islamska Zajednica BiH kod kuće i u dijaspori uzrokovala je opšti manjak svinjetine i svih proizvoda od svinje u svim trgovinama tako da je bilo gdje u prodavnicama teško nabaviti ove artikle. Onda nas tako bombarduju skoro svakodnevno vijestima kako je na džamiju ‘bačena’ svinjetina ili tamo ‘ostavljena’. U Bosni, u Parisu, u Americi …

Najčešće se tamo može naći svinjska glava, ponekad but a vrlo rijetko i čitava svinja. I što je kuriozitet : i ovako nađena svinjetina je – halal. Za džaba je.

# Zašto je Bakir Izetbegović posjetio Kazane?

– Za one koji ne znaju, Kazani su na vrh brda ponad Sarajeva ogromna rupa, bezdan, gdje su se u vrijeme bh rata bacali i ubijali Srbi i Nesrbi, ne zna se tačan broj ubijenih. Ne zna se ni ko je zapravo odgovoran za ove ‘podvige’ Caca, Ćela i drugih perjanica bh Armije, ma ne zna se ni koliko je u toj provaliji završilo ljudskih života, kosti svih ubijenih nisu nikad do kraja istražene i provjerene. Dvije pune decenije na Kazane se bh vlast nije osvrtala, rijetki pozivi da se tamo ode i oda počast ubijenima ignorisana je kao i inicijative koje je odpočeo Pudarić Svetozar iz reda bh vlasti prije nekoliko godina, sad kad je Bakir prije ovih oktobarskih izbora otišao na Kazane, opšta pomama je političara da se tamo naklone, poklone i uslikaju. Zadnji je bio Ivo Komšić.

A zašto Bakir i kako Bakir, kopkalo nas je pa nakon izanaliziranih njegovih izjava koje je dao gledajući odozgo Sarajevo, saznadosmo. Nije to bilo ni u domenu dnevne politike ni u domenu sakupljanja poena, čovjek fino sam objasnio, poslje onog ‘trebao sam ovo učiniti ranije’, kratko i jasno :

“Odavde se odlično vide Kaovači i šehidsko groblje”. Dakle, stvar je ovakva. Vijenac za Kazane a dova i pogled za Ćelu i Cacu. Jer se vide sa Kazana.

# Ko će za Fikreta Abdića preuzeti certifikat načelnika u Sarajevu 08. novembra?

– Vjeruje se da će to učiniti neko uz, ovjereno po notaru, propisno punomoćje, dato kćerki Ljilji Elviri Abdić Jelenović ili nekom od advokata, za sada se sumnja da će Abdić usljed ‘zdravstvenih razloga’ lično certifikat preuzeti. Javno je također obznanjeno preko pisama Edina Behrića, još malo velikokladuškog načelnika da i Opštinu Abdić namjerava preuzeti preko punomoćja od ‘zmaja od Kladuše’, ne znamo ko će biti opunomoćeni.

Ovo je nešto sasvim novo u političkoj bh praksi do sada viđeno, iako je zakonski ispravno. Abdić je doduše uvijek ‘korak ispred’, međutim, ako bude i na sastanke u Bihaću, Bužimu, Sarajevu ili bilo gdje u Bosni u toku svog mandata sve to odrađivao preko punomoćja i opunomoćenog, postavlja se pitanje kako uopšte obavljati čitav mandat, van kancelarije u Opštini?

Preko punomoćja, eto, crknite gospodo iz DNZ partijice jer se pokazuje da niste bili u pravu. Nije ‘na daljinski’ kako trubite već par godina, nego je uz punomoćje. Uostalom, ako je Babo odlučio tako će i biti, i pošto je ‘korak ispred’ a i ne mora. Vidjeli smo da je samo na dva/tri posjeta Velikoj Kladuši odnio pobjedu bez ikakvih obećanja, stoga ne mora nikom ni davati ni odgovore.

# Koju pjesmicu sada poslije svjedočenja u Prištini pjevaju Bakir Izetbegović i Fahro?

– Znate, prije izbora je bilo po Fahriji ovako : ‘kad se spoje ova maramica koj mi je dao Bakir (zelena, bezbeli) i ova plava (boja Fahrijine kravate), sve druge boje će se rastopiti. Sada, poslije crtića zvani ‘opšti izbori’, kad smo vidjeli da se boje nisu ni stopile ni rastopile, pjevaju ovako: “Maramica svilenica, lepršala mala, nit zelena, nit crvena a nije ni plava. Boja cigle i zatvorska pruga, za dva ratna i poratna druga…”

# A šta to osim izvikanog i sveopšteg ‘bošnjačkog jedinstva’ još povezuje Bakira i Fahru?

– ‘Bošnjačka državna mafija’.

# Hoće li baš, baš, doći do opšte okupacije Bosne od strane Arapa?

– Neće. Okupacija se vrši nasilnim putem a ne gazijskim dogovorom ‘Kod Kibeta’ uz baklavu i nargilu.

# Kad će se u Bosni zakletva načelnika i članova predsjedništva polagati propisno sa Kur’anom u ruci i uz odgovarajuću dovu?

– Veoma brzo, kao što znamo Bosna se pravi po šerijatskom šnitu samo što se to neće još javno obznaniti. A kad može Kur’an na polaganju zakletve u američkom Kongresu ili Senatu, ili u Australiji, što ne bi moglo i u islamskoj državi, jel’ tako ?

Studenti su zbog toga već nestrpljivi, njih ne boli briga što studentski domovi prokišnjavaju ili što u prozore zimi guraju kuhinjske krpe a zadužuju trostruku ćebad, njih brine kad će im se odobriti da petkom idu na džummu i da im se ispiti ne zakazuju petkom, Ramazanom ili Bajramskim praznicima, pa je tako i ova inicijativa već objelodanjena na vehabijskim elektronskim glasilima sasvim O.K.

Uostalom, Kur’ani se već uručuju svršenim da prostite kadetima u vojsci i policiji a i Bakir petak ne propušta ni u Bosni ni u Evropskoj Uniji.

Oni ‘drugi’ će moći to obaviti uz Bibliju, još samo da se dogovore oko teksta dove, Reis, monsinjor, kardinal ili koji patrijarh bi uz tu svečanost mogli da pjevuckaju, s tim što bi se Reisu unaprijed skrenula pažnja da nije na Vlašiću, da ne spomnje Vlahe ili bilo šta slično. Odličan prijedlog, samo se nezna kako dogovoriti zajednički tekst dove. Znamo već kako to ide sa himnom.

/Enver Eno kaže : Nastavljaće se, akoBogda/

photo : Ero s’ onog svijeta, ilustracija