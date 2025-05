HALAL VIJEST ‘ISTRAŽIVAČKOG NOVINARA’ : trgovac sa leptir mašnom i turskim fesom na glavi Senaid Ferhatović sklopio ‘historijski sporazum’ sa Islamskom Zajednicom u Nurnbergu u Njemačkoj, u ‘islamskom centru’ otvara market, mesnicu i restoran

– Ako ne znate ko je halal ‘istraživački novinar’, to je vaš problem, o njemu se informišite kod Zlatka Miletića, tobože ‘nezavisnog’ poslanika u bh Parlamentu, nekadašnjeg prvog bh policajca i bivšeg, zapravo ‘zamrznutog’ člana stranke ‘Za nove generacije’. Dok to ne uradite, evo ‘ekskluzive’ što bi ono rekao ‘sandžo’ Senad Hadžifejzović na svojoj parlaoni ‘tv ‘Face’. To vam je uglađeni i obrijani vehabija Muhamed Mahmutović, ‘bošnjački Tolstoj’, koji je o ‘nenama’ i ‘šehidima koji su živi gore negdje na nebu’ isprintao na desetke knjiga koje rastura po džematima dijaspore, BiH i Sandžaka. Zagovornik ‘tihih likvidacija’ svakog onog ko ‘nije za našu bošnjačku islamsku stvar’, da prostite, onaj kojeg je angažovao policajac bez pendreka Miletić da ‘istražuje’ aferu Vijaduct, koji ima čak dva privatna ‘medija’ : sponzor.ba i sponzorBiH.ba, pa birajte.

– E, taj Muhamed nam ‘istraživački’ već godinama ‘piše’ o ‘našem fesliji’ izvjesnom nenadjebivom privredniku u Austriji i Njemačkoj pod firmom ‘Ferhatović’, koji je kao i Bill Gates ‘počeo iz garaže’ prodavati pastrmu i sudžuk pa dogurao do ‘ozbiljnog privrednika’ sa kojim poslove sklapa i bh vlast. Na koje ime se pali ‘senzor’ kako god okreneš, a onda te dočeka sponzorski tekst Mahmutovića o ‘uspjehu’ i merhametu’ ovog ‘privrednika’ sa leptir mašnom i turskim fesom na glavi, sa obaveznim prijetećim kažiprstom i osmijehom velikim kao i njegove halal kobasice i sudžukice. Muhamed nam otkriva i ovu ‘ekskluzivu’ po kojoj je Ferhatović potpisao ‘historijski sporazum’ sa Islamskom Zajednicom u Nurnbergu u Njemačkoj, po kojem će se od septembra ove godine u ‘islamskom centru’ u tom gradu, dakle u džamiji, svečano otvoriti restoran, mini market i mesnicu’. Sve na ‘dobrobit naše tradicije i običaja’. Uz ono ‘elhamdullilah’, kao što i priliči uz ‘bismillah biznis’ u kojem pliva već godinama švedska izbjeglica Muhamed, odnedavno i ‘istraživački novinar’.

– Naravno, vijest je tačna ali nije ekskluziva. IZBiH kako u BiH tako i u dijaspori je najprofitabilnija bh firma koja ne podlježe porezima niti kontrolama državnih organa i zna se da joj je u opisu djelatnosti najmanje onoga što je uz vjeru i vjernike. Otvara islamske vrtiće, islamske domove za starce i penzionere, islamske studentske domove, džamije i mejtefe te Medrese to se podrazumijeva, ima svoje benzinske pumpe i halal pijace kao ona najnovija od 5 miliona KMa u Sanskom Mostu, ima banku u kojoj je šef ‘šure’ ili ti odbora Reis (to je ona nekadašnja BBI muslimanka koja je promijenila ime pa se zove odnedavno ‘Aria), ima i svoju državu koja se zove BiH, ima imovinu u BiH a posebno u dijaspori koja se mjeri u milijardama, ma ima čak kao i prava država i svoja dva predstavništva. Jedno u Bruxellesu a drugo u Washington DCu. Zašto bi onda ovavijest imal išta od ekskluzive?

Samo i zbog toga jer je i vijest, i IZ u Njemačkoj kao i njihov ‘partner’ čista blasfemija i kao olovkom nacrtana karikatura. Ferhatović je sam po sebi kad ga vidiš sve to pobrojano bez obzira što mu je glavni adut fes na glavi, donacija za odlazak a hadž za par radnika ili to što ‘u njegovim prodavncimam nema coca-cole niti drugih ‘cionističkih proizvoda’, sve je samo ‘halal’, i ništa mu drugo ne treba. Sudžuk, pastrma, pa restoran i mesnica u islamskom centru, dakle u džamiji su samo njegovo i Reisovo ogledalo. Jer, uz restoran će doći i žurke i druženja, kud ćeš većeg rahatluka i zadovoljstva. Uz to, gdje god je ovakva vrsta biznisa, eto para. Ovo tiim prije i poslije jer je po propisima IZBiH koje je potpisao i prethodni i sadašnji ‘Ajatolah’ Kavazović striktno zabranjeno u džamijskim postorijama služiti piće i hranu ili bilo šta prodavati. Osim, ‘ako Rijaset drugačije ne odluči’.

– Ovdje je ispred vjere proradio poslovni duh Reisa i Ferhatovića, i ‘bismillah biznis’ koji je u procvatu od završetka bh rata naovamo. Stoga i u ime islama, navalite na miris pastrme i sudžukica. Kod Ferhatovića u džamiji, jer tom mirisu se ne može odoliti.

Podsjećamo i na ovu činjenicu. Otvaranje restorana u ‘islamskim centrima’ što je drugi naziv i ime za džamiju je odavno uobičajena pojava i realnost. Kao i to, iako je propisima šerijata zabranjeno stanovanje hodže iznad prostora za molitve, prodavati bilo šta u džamiji i to postala redovna praksa. U svakom ‘islamskom centru’ u dijaspori Amerike u skladu sa tim propisima je obavezno uređen restoran i na novo opremljena kuhinja, stan za hodžu i njegovu hanumu iznad prostorije za molitve, vrlo često su tu i igraonice-kladionice za djecu radi njihovog pivlačenja u mejtefsku školu. Dok se knjige, majice i druga halal roba prodaje po džamijama punom parom’, gdje lovu uz koncerte ilahija i kasida mlate brojna imena koja pod maskom’druženja’ gostuju po džematima širom Amerike i EU.

Dakle, riječju ; Ferhatović je odavno sa nama.

photo : vlasnik firme ‘Ferhatović’ Senaid sa fesom na glavi, sa predstavnicima ‘islamskog centra Nurnberg, Njemačka, nakon potpisivanja sporazuma, arhiv