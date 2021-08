U Sarajevu se za ‘nedajBože’ osniva PATRIOTSKA LJIGA?

Džamija uz džamiju, džamija nova pored srušene stare, mauzoleji, muzeji, ­šehidski spomenici kod kuće i po Africi, turbeta i jarboli, Ajvatovice i ostali turski praznici oko Sane, islamski i ‘šoping’ centri, respiratori i maske, auto putevi kojih nema, tuneli usred brda ili mostovi koji ne vode nikuda – koliko smo ‘canadera’ i protivpožarnih helikoptera spiskali i koliko milijardi sadake proćerdali niko neće i ne može izračunati.

Za školski primjer : danas lopata u rukama bh Predsjedništva Šefika Džaferovića je zatrpala u buduće temelje ‘Muzeja 505 viteške brigade’ u Bužimu preko milion KMa. Desetak metara dalje od davno sagrađenog ‘turbeta’ u kojeg su se slili milioni.

Ne, nemam ja ništa protiv Nanićevog spomenika i njegovog domoljublja ali nema ni Džaferović u tom sam siguran. Ima onoliko koliko i Mirsad Veladžić ili general ‘Duče’ Atif Dudaković optuženik za ratne zločine koji su Izetu Naniću namijenili legendarnu ulogu pod zemljom kao i Irfanu Ljubijankiću u suton završetka bh rata, međutim nacijo, u Bosni gori, požar ne jenjava a ‘predsjednik’ neda Bosne ni ‘pedlja’ dok mu ona izmiče i nestaje u kamenu temeljcu naše prošlosti u kojoj živimo.

U Bosni gori, ne zna se ni ko pali ni ko vatru gasi i osim pisanja krivičnih prijava ili pisama Dodiku ništa drugo se ne radi, teško da ovoj zemlji i takvom narodu može pomoći bilo koji Visoki predstavnik. Posebno mr. Schmidt, kojem su vlastodršci natrpali punu kancealriju domaće zadaće, dok se oni banjaju, plivaju ili uživaju u odmoru i borbenoj dokolici.

Pardon, radi se u Sarajevu, u Republici Sarajevo.

Tamo nema ni corone, ni vakcina, ni vatre ni dima. Tamo su crveni tepisi, glamour i raskošni zet Izetbegovića Miro Purivatra koji već 27 godina organizira opštenarodno veselje za odabrane, uvijek u isto vrijeme osim ako ‘ne padne’ uz Ramazan, para ne smije faliti za ovakve važne događaje.

Dakle, nemam ništa protiv bacanja para danas u Bužimu sutra na Kovačim ili u Mostaru ili Lukavici, jučer u Cazinu, na silne trgove i hair česme ‘Alija Izetbegović’- rupe bez dna, ali nacijo, ovakve slike govore da ima para. Zašto onda stalno vlast kuka i prosi, zašto se ne ponaša kao normalna državna ullema?

Zato jer je tako naučila, kao na drogu, bez love i sadake ne može a raja voli ovu društvenu *ebu i gužvanciju. I nikada neće raja ni tražiti ni izračunati koliko je para ušlo u BiH i prošlo kroz džepove vlasti. Silne Komisije bh Parlamenta su se sastajale i rastajale ali dalje od 7 milijardi utvrđenih para nisu makle, nisu našli ni milijarde. Islamska Zajednica BiH kao jedna od glavnih karika u sakupljanju sadake otkazala je poslušnost, ona je po direktivi ‘Hižaslava ‘Mustafe Cerića ‘odvojena od države’ kad treba položiti račune. Eno njega Mustafice nasmijanog u stanu radnika ‘Hidrogradnje’, putuje svijetom kao savjetnik sadašnjeg Reisa koji uskoro otvara umalo dovršene dvore Reisata na Kovačima, obilazi Bliski Istok i uči o fetvama. Malo mu bi bila ona protiv ‘autonomaša’ u bh ratu, a ef. Kavazović ga plaća dodatnom penzijom i savjetničkom platom iz muslimanskog PDVa zekjata.

Dijaspora šalje nemilice i podmiruje socijalu a vlast vodi nedovršene bitke i sa Miloradom Dodikom salijeva strahu. Prijeti ratom i nestankom, troškari i razbacuje se ne radeći ništa godinama i raspiruje mitove. O gazijama, o slobodi vjere, o cjelovitosti države koje umalo nema, o hrabrim bitkama i herojima i borcima ‘šehidima’. Broj boraca raste iz godine u godinu, od 250.000 došlo se do pola miliona, i broj nije konačan….

Oformljuju se i brigade, ne spava niko nikad osim na jedno oko.

Ako se zarati ‘nedaj Bože amin yarrabi’, prvi će ispred nas Bakir Izetbegović, odmah do njega su Šefik Džaferović i Željko Komšić. Kontact za javnost je Bisera Turković. Već imamo kostur buduće vojne jedinice tajnog naziva ‘Patriotska Ljiga’. Ispod njih su po komandnoj neodgovornosti Denis Zvizdić i Denis Bećirević, braća ‘Dalton’. Vanjske granice će nam čuvati Hamdija Abdić Tigar na Uni i Naser Orić gazija na Drini, na sjeveru Švedske je Muhamed Mahmutović džamijski knjižni moljac, na Igmanu mualima Elmedina Muftić i sandžaklija ‘al mujeehid’, vehabija Harun Hodžić….. Medijska logistika pored regularne iz Islamske Zajednice i hodžice Muhameda Velića sa Breke će biti u rukama Munire Subašić, Emira Ramića iz Canade i Amerike, Emira Suljagića i Reufa Bajrovića sa instagrama i tvittera, pripomagaće srcem i stomakom Nihad Aličković, uglađeni vehabija, poznatiji po tome što je otkrio novi soj virusa koji se zove ‘gofno od crva’. (Obavezno pogledati reprizni tv nastup : ‘I labavi može da zabavi’ na web sraoni ‘antiDayton).

Okolo ove formacije brine ‘miroljubivi’ vlahomrzac ef. Kavazović sa dovama savjetnika ‘Hižaslava’ od kojih svaka počinje sa porukom genocidašima a završava ‘osvetom u liku pravde’ i ­zajedništvom bez reda i poretka, osim onog šerijatskog. Omotač odbrane i zaštite završava sa džematima zavičaja i dijaspore.

U Sarajevu će reda uvesti Sanin Musa, vehabija i novopečeni političar sa kratkim hlačicama koji je jučer prestrašio bh pedere da su jureći održali nekakvu paradu, sve sa pozivom na Pejgambera, neuredne brade, bijele kapice, sitnu djecu i tekbire sa ljiljanima. A da sve bude potaman potrudila se sarajevska policija sa hiljadu snajperista po krovovima te sadašnji ministar komunale Kantona Sarajevo Enver Hadžiahmetović (kadar Dine Konakovića) koji je dao da se ulice kojim su paradirali pederi i pederuše, sve sa američkim ambasadorom Nelsonom operu, da budu ‘čiste’ kao pod avdestom. One ulice kojima je paradirao Musa, posute su ružama i miomirisima, duhovna čistoća je u BiH više od pola zdravlja. Zapisano za nauk : ako si peder ili ako nisi ‘čist’, prije šetnje uzmi avdest pa tek onda šetaj.

U Jablanici i južnije gori, ali šta se tu može, Bože moj, ljeto je, kad će goriti ako ne ljeti. Uostalom, da nije Dodika ne bi ništa ni planulo. Pisma odaslana komšijama za pomoć uključujući i NATO i OHR završila su u košu, ne *ebu nas susjedi i partneri ni za nokat. Takav je i red. Kad ih ne voliš dok ne gori, šta ih moliš kad gori, zovi ‘braću’ u Saudi Arabia, jel tako? Ili Kuvajt ili Quatar, zove prave prijatelje. Ili bar, natjeraj ‘braću’ Arape po Sarajevu neka idu gasiti i pomoći, umjesto što se hvale da su nam prijatelji a sve oteše što valja u BiH.

No, kad smo kod pomoći, velikodušno smo ponudili pomoć Turskoj u njenim požarima, međutim to je ono naše a pravo. Neka se čuje, ali nekome da mi pomognemo to je Božja kazna, ako Turci nisu skontali skontaće ubrzo.

Živi dokaz je vlada. Dok je Džafer-beg u Bužimu zalivao temeljac budućeg mjesta za slikanja i vojskovanje, federalna vlada je u stilu Fadila Novalića i njegovog naherovo zakopčanog sakoa ‘versace’ donijela odluku da ‘Uprava federalne civilne zaštite’ iznađe mogućnost da se kupe helikopteri ili canader’. Odavno, osim vakcina nisam čuo svježiji i razgaljući vic, Bog me ubio ako jesam. Poslije onog kako optuženi i smijenjeni Solak šef ove uprave prima više od godinu dana punu platu i dodatak 20% za počinjeni kriminal oko respiratora, ovo je pravo relaksirajuće.

Pa prije bi taj ‘air tractor’ napravila Fadilova namjenska industrija nego što će to Uprava zaštite realizovati. Ne vjerujete ?

Kad je Fadil mogao napraviti respirator koji samo što nije u funkciji pa nekakve brodove i avione, što ne bi i jedan air tractor ‘canader’. Uzeti donirani obični kineski tractor ako nisu ovi iz SDA sve po’apali, pa mu dodati više zraka u gume da opravda naziv, dodati krila i zavariti rezervoar za vodu. Sa malo većim šlaufom da se napuni sa hair česme. Ili kuku za veću cisternu, i …eto traktora!

Zbilja, ima li Fadila u avionu, hoće li imati šta goriti oko Jablanice i šire dok se to sve ne izmisli?

photo ilustracija radi šege : nije kineski ali je pun zraka, air tractor