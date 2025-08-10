SDP ‘BINGO’ : Generalni direktor FTV Bakir Hadžiomerović po drugi put : britko novinarsko pero, direktor sarajevskog JP, psovač matere kad država zove, neuspješni kandidat za bh Predsjedništvo i politički kadar i Lagumdžije i Nikšića

“Htjeli smo da dođemo do kandidata koji će biti dokazani borac za BiH, koji će biti ljevičar po svom opredjeljenju i koji će predstavljati novo lice”, pojasnio je Lagumdžija njegovu i SDP kanidaturu Bakira Hadžiomerovića dugogodišnjeg novinara za bh Predsjedništvo 2014. godine. I bi Bakir, ali neslavno završi. Međutim, ako mu je izmakla fotelja u Predsjedništvu nisu druge. SDP ga je kao ‘novo lice Lagumdžije’ postavila u direktorsk fotelju JP Sarajevo, a krajem juna ove 2025. godine, eto Bakira po drugu put u direktorskoj fotelji RTV BiH. Ne bi to ništa bilo čudno da se saga o SDA direktorijatu ove posrnule medijske kuće nije završila na odviše poznati način. Iako su provedene sve ‘zakonske procedure’ i konkursi, njegov ustoličenje je par mjeseci prije javno najavio sadašnji njegov šef Nermin Nikšić. Na tv ‘Face’ naturalizovanog Bošnjaka Senada Hadžifejzovića iz Sjenice, Srbija.

“Zamolio sam Hadžiomerovića da se prijavi na konkurs i on će biti direktor, što se mene tiče” – bubnuo je Lagumdžijin nasljednik u ovoj nekada cijenjenoj i priznatoj partiji.

Demokratski, nego šta. Ko bi odbio šefa kad te zamoli da uđeš u fotelju važnog javnog servisa koji će ti u buduće pisati salve i zahvale, što god poželiš. Sve ostale procedure su naravno plod trgovine u vlasti ‘trojke’ u rasporedu funkcija po Sarajevu i šire, po onoj historijskoj rečenici sadašnjeg ministra Konakovića o ‘genetskoj predodređenosti’. Ono kad je postavljen član njegove stranke NiP i sin dopredsjednika Keme Ademovića – Jasmin na funkciju predsjednika Skupštine Kantona Sarajevo. Do tada anonimus čisti. ‘Mali je Boga mi genetski predodređen za to mjesto’ – bio je rezolutan borac za demokratiju, protiv korupcije i nepotizma i svega još pomalo hadžija Konaković. Kao kad nekadašnji njegov prvi suradnik Kemo Ademović ‘genetski predodređeni otac sina Jasmina’, direktor zloglasne ‘muslimanske UDBe AID’ na pitanje novinara ‘je si li odgovoran za ubistvo…’ odgovori : ‘nisam Allaha mi’, i nema više pitanja ni novnara ni tužioca.

Da je Hadžiomerović ‘borac za državu a ljevičar’ kakav je trebao onda ‘Alijansi za promjene’ i Lagumdžiji a sada mlitavom Nikšiću i da je pravi profil SDP kadroviranja, dokazao je ubrzo. 11. jula ove godine. Zbog komemoracije u Potočarima ‘skinuo’ je sa programa ‘Bingo izvlačenje’ sretnog dobitnika domaće Lutrije, prateći odluku šefa i vlade o danu žalosti. Ni to nije nikakav problem što se u taj dan sa medija skidaju emisije ili tekstovi zabavnog karaktera, međutim nekoliko minuta izvlačenja brojeva nisu posebna zabava i veselje ali tako se ‘brani država’. Ne smiješ se ni obradovati sretnom broju u određene dane. Da stvar bude još vickastija, direktor Hadžiomerović skida javno izvlačenje i odlaže ga za 12. juli, ali svojom odlukom ostavlja prostor da se uplate mogu zaprimati 11. jula do 18. sati’. Znači, možeš biti veseo kad uplaćuješ kocku i možeš se kockati u čitav dan žalosti ali se to ne smije vidjeti javno, tvoja nada i sreća su u dan žalosti pod sankcijama nekoliko minuta. Inače, Hadžiomerović je već jednom u vrijeme Lagumdžije bio u istoj stolici i u istoj kući ali ga je otuda nestalo iako je njegova emisija ’60 minuta’ bila jedna od najgledanijih u to doba u domenu istraživačkg novinarstva. Zbog čega je otkrivajući kriminal na tv bio i česta meta napada i provokacija da je morao imati i službenu zaštitu. U kojoj emisiji niko nije bio zaštićen osim Lagumdžije i njegovog krminala, što se poslije i isplatilo. U vrijeme dok se kandidirao za bh Predsjedništvo Bakir je izjavio kako ‘političarima nije lako sa nama novinarima’. I slagao, evo vidite kako je i odviše lako, samo ako proradi ‘Bingo’ namještanje i fotelja i funkcija. Znajući šemu SDP i ostatka ‘trojke’, za očekivati je da se ‘Bingo’ skine i u vrijeme Ramazana, uz Bajram svakako. Kad se može odložiti zbog posta ‘SarajevoFest’, što ne bi i izvlačenje brojeva. Nije šerijatski se radovati dok drugi gladuju.

Iako je poznat kao oštro i britko pero, Hadžiomerović je često i veoma vulgaran i prost. Tako je ostalo zapisano da je na instagramu ondašnjoj hrvatskoj predsjednici Kolindi Grabar Kitarević javno opsovao mater i nazvao je ‘ustaškom kobilom’. Jer je u posjeti Izraelu ‘propustila da govori o NDH‘. To što on šuti o godinama o NDH činovnicima hodžama i suradnicima Pavelića i Hitlera dok njihova imena krase ulice i škole Sarajeva, stvar je ‘borbe za državu’ po mjeri Lagumdžije i SDPa i sarajevskog ukusa, onog i ovog sadašnjeg. Ubrzo je nemušto dao nešto kao izvinjenje, ali stvar je zakašnjela, izvinjenje je više bilo pravdanje psovke i prostakluka nego iskreno kajanje. Slično je i sa istim ciljem uvrijedio i Krajišnike a posebno građane Velike Kladuše kada su po drugi put dali glasove Fikretu Abdiću ratnom zločincu za mjesto načelnika, nazvavši ih ‘krezubim idiotima’.

Nije rijedak slučaj u BiH da su novinari prostaci i javni primitivci. Sjetimo se samo Emira Suljagića nekadašnjeg novinara pa ministra SDPa sadašnjeg uzoritog džematlije i šefa u Potočarima kada je tužiocima BiH jebo mater na instagramu nezadovoljan njihovim ne poduzimanjem akcija po prijavama. Mater je krehn’o ne samo njima već i hrvatskom predsjedniku Milanoviću pa i čitavom njegovom uredu na Pantovčaku, pročitavši njegovu neprovjerenu izjavu na summitu na Bledu u vezi genocida. Po čemu je pored Suljagića još poznatiji po tom i vlasnik privatne pričaonice tv ‘Face’ Senad Hadžifejzović. On je kao uzoriti hadžija i džematlija 2020. ovako pozdravio hrvatskog rpredsjedniak Zorana Milanovića 2020. godine.

“Sram vas bilo, sram te bilo Zorane Milanoviću… Zorane, procedura pranja, higijenska navika u nas, sapuna i parfema ide ovako. Obrišeš stražnjicu, možda na hrvatskom guzicu, papirom, ispereš vodom. Ako ti je to komplikovano, jednostavno se istuširaš. Tako se čisti stražnjica. Za čišćenje obraza, ne treba ti voda, sapun i parfem. Treba samo izvinjenje, ako si čovjek i ako imaš obraza. Ako imaš šta oprati”. Nezadovljan njegovom izjavama o ‘parfemu i sapunu’, dok je Kolindu Grabar Kitarević izvrijeđao na mao sofisticiraniji način od Hadžiomerovića. Onako sexistički i u stihu kako voli da se obrati ‘onima koji trebaju da ga čuju’.

“Poruka iz vjeronauka za hrvatsku predsjednicu, drugaricu Kolindu. Osoba može, ali ne može religija postati radikalna. Tumačenja vjera su vam banalna… Vi ste osoba senzualna, naša stanja prema vama su veoma emocionalna. Glede nas Bosanaca, vi ste gospođa fatalna, dapače, što više, žena idealna. Ne kvarite naša osjećanja, doduše, muški orijentalna prema vama, abnormalna i maksimalna…I poruka finalna, u stresu ste, prijala bi vam terapija fizikalna i to zaista vrlo, vrlo radikalna...’

Radi podsjećanja, zbog uvreda i prijetnji ovog sandžačkog novinara u BiH, poznata poljska novinarka Paulina Janusz je morala napustiti BiH i nestati zauvijek. A samo je bila nezadovljna izvještavanjem ovog bolesnog narcisa u povodu poplava te godine, šizofreničar to nije mogao da joj oprosti, jer mu nije bilo prvi put da vrijeđa žene novinare. ‘E, sad ćeš nepoznata biti poznata’ – brbljao je i kašljao zakrvavljenim očima u kameru. Kritičara i poznatog novinara Ozrena Kebu je pak 2021. godine pogrdno i posprdno nazvao ‘Ozrenkom’ jer isti nije bio zadovoljan njegovim intervjuuom sa Aleksandrom Vučiće kojeg je oglasio ‘ekskluzovom’ i danima najavljivao.

Upravo te 2014. kad je ciljao u poljsku novinarku i sipao uvrede i primitivizam, Senad je u BiH je proglašen ‘novinrem godine’. ‘Bingo Hadžiomerović’ izabran za direktora izvlačenjem u stranačkim prostorijama van dana žalosti je odprilike – tu negdje. Nikšić se zato potrudio kao Lagumdžija. Da mu ‘sa novinarom bude lako’ a ne teško.

