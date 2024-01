SAMO U BOSNI – Revizija bh državljanstava se javlja neophodnom i obaveznom : Dr. Ahmed Shahin sa kompletnom porodicom spašen iz Gaze i dat mu stan, iako nije bh državljanin, MVP je u akciji vraćanja u BiH i državljana iz Sudana !??

Prema pisanju bh medija, još traje akcija MVP i bh ambasada Kuvajta i Egipta spašavanja iz Palestine bh državljana, i još se ne zna tačan broj naših državljana u ovom ratu i paklu. Kao što do kraja nije raščišćen ni broj spašenih : prema nekim podacima tačan broj vraćenih bh državljana je 42, po nekim zvaničnicima 37 od ukupno 54 koliko ih navodno tamo ima.

Izbjeglice iz Palestine su medijski i pompezno popraćene od aerodroma do navodnog smještaja u naselje Salakovac u Hercegovini, međutim po svoj prilici malo ih je tamo ostalo. Neki su navodno imali svoju imovinu u Sarajevu ili drugim mjestima, neki će po izjavi ministra za izbjeglice Sevlida Hurtića biti smješteni u ‘ustanove’, zapravo stanove ‘kojima raspolaže ministarstvo u Sarajevu, Zenici, Kalesiji i Tuzli’, nekima su opet navodno poklonili smještaj u Sarajevu, dali stan na raspolaganje.

Jedan od medijski najeksponiranijih izbjeglica iz grupe bh državljana je svakako dr. Ahmad Shahin koji svako malo vremena gostuje po medijima, i čija spašena porodica je bila prva na listi za evakuaciju i prvoj grupi, sa najmanje deset članova. Zadnjim nastupom sa sastanka dr. Shahina sa predstavnicima Opštine ‘Stari grad’ prije par dana a što je prenijela većina printanih medija, spašavanje bh državljana iz pakla terora i rata u Gazi dobiva čini se drugu dimenziju i otvara pitanje dodjeljivanja bh državljanstava u ratu i poslije rata. Naime, dr. Shahin se požalio kako mu je želja da radi u BiH jer je doktor pedijatar ali kaže ne može takav posao dobiti ‘jer nije bh državljanin’. Pa pojašnjava.

‘Tek sam sad saznao da mi je bh državljanstvo koje sam dobio 1995. kada sam se vratio u Palestinu, a produženo 2012. kada sam izvadio i bh ličnu kartu – oduzeto 2007. godine!?

Kako je moguće da dobije ličnu kartu 2012. a državljanstvo mu oduzeto 2007, to je pitanje za MVP BiH i Konakovića kao i za bh ambasade i otvara bolna ali neophodna pitanja države kada su u pitanju stranci i davanje bh državljanstva. Dr. Shahin tvrdi da mu djeca imaju državljanstvo dok je on ostao bez istoga i to saznaje kako kaže tek sada.

Vlasti Opštine su još čudnije od dr. Shahina, kažu ‘to se pitanje mora riješiti’, kao da se radi o bezazlenoj i nevažnoj stvari, ujedno su doktoru obećali da će umjesto stana na sedmom spratu potražiti mu zbog bolesnog i nepokretnog djeteta stan na prvom spratu. Dakle, ako je dr. Shahin evakuisan bez bh državljanstva, postavlja se pitanje šta su radile bezbjednosne službe u provjeri, MVP i ambasade koje su učestvovale u evakuaciji te da li to onda znači da u grupi evakuisanih ima još lica bez bh državljanstva?

Zna se da su u bh ratu bh državljanstva dobivali mudžahedini u ArBiH i njihove porodice a među njima državljanstvo su dobili i mnogi kasnije ulovljeni teroristi, koja dokumenta su im printana po nardbama visokih bh funkcionera u Policiji, Vojsci i ondašnjem Predsjedništvu a po nalogu SDA i Alije Izetbegovića, te posebno po bh ambasadama u Zagrebu i Ljubljani o čemu najviše zna kod kuće Šemsudin Mehmedović a vani Bisera Turković ondašnja ambasadorica. Isto tako se zna da su bh državljanstva muslimanima Sandžaka dijeljena nemilice i po naredbi vrha vlasti, stoga, bez ikakve namjere da se dr. Shahina strpa u isti koš sa pobrojanima ova činjenica govori o totalnom haosu ne samo u bezbjednosnim strukturama već i u MVP BiH i ambasadama te zahtijeva hitnu reviziju izdatih bh dokumenata.

Podsjećamo, prije nekoliko godina a najviše zbog državljanstava Sandžaklijama (spominjala se cifra od najmanje 100.000 državljanstava BiH koja se treba revidirati) inicijativa za revizijom je nestala sa radara javnost i nije nikad sprovedena. Neko je iz vlasti to stopirao.

Ova namjerna zbrka sa brojem naših državljana u Palestini je bila prisutna i prije evakuacije a evo i sada se potvrđuje. No, umjesto rješavanja tih problema koje mogu usporiti ili zakočiti evakuaciju naših državljana, bh vlast ide dalje. Sada se najavljuje evakuacija iz Sudana navodno 31 bh državljanina i ope iste face u pregovorima. Bh ambasdaor u Egiptu Subašić Sabit, ambasdaor u Kuvajtu Semir Halilović sin Sefera generala i MVP Dino Konaković uz ministra za izbjeglice.

No, ni to nije sve. Ministar za izbjeglice u BiH Sevlid Hurtić je nagovijestio da će vlada mnoge od evakuisanih smjestiti ‘u stanove sa kojima raspolaže ministarstvo u Sarajevu, Zenici, Kalesiji i u Tuzli, i nećemo stati sve dok ijedan srodnik naših državljana ne bude sigurno prebačen u BiH’. Pomenuti ministar se u naselju Salakovac uslikao sa dr. Ahmedom ali to je bilo samo za potrebe dnevne slike, dr. Ahmed je u Sarajevu kako je i sam potvrdio. Za sada prodaje palestinske somune i čeka državljanstvo i posao pedijatra.

Nakon čega se postavlja pitanje sa poznatim odgovorom. Kako je moguće da u BiH još ima bh izbjeglica u sopstvenoj zemlji koja skoro tri decenije umiru u barakama i starim neuslovnim izbjegličkim naseljima a ministar obećava i dijeli stanove izbjeglicam iz Palestine, za koje se evo pokazuje da nisu ni bh državljani?

photo : ministar BiH za izbjeglice Sevlid Hurtić u sredini i dr. Ahmad Shahin desno, Salakovac, arhiv