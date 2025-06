Može ‘Tribunal za Gazu’, nikako ne može ‘Konferencija rabina Evrope : još jedna ‘crvena linija’ iza koje stoji ‘zeleno Sarajevo’, ‘Hižaslav Mustafa Cerić i ‘čuvari’ bošnjačke politike

* Prije nekoliko dana (od 26. do 29. maja) održana je u Sarajevu konferencija svjetske nevladine udruge arapskih zemalja ‘Tribunal za Gazu’ (‘Tribunal for Gaza’), ‘nezavisne inicijative za istragu izraelskih zločina’, gdje se nekoliko dana na sesijama raspravljalo o Palestini i Izraelu, o zločinima u Gazi i žrtvama Palestine, donešena je i ‘Sarajevska Deklaracija’ koja je osudila zločine Izraela. ‘Sud’ se poslije Sarajeva prebacuje u Tursku na slijedeće ‘suđenje’.

Između ostalih panel-učesnika najaktivniji je bio član ‘inicijative’ ‘Hižaslav’ Mustafa Cerić, sadašnji savjetnik Reisa Kavazovića, inače jedan od većih smutljivaca i kriminalaca ispod ahmedije. U raspravi su kao i u ‘deklaraciji’ podvučene paralele između Srebrenice i Gaze, raspravljalo se o genocidu u Palestini, sadržaj ‘deklaracije’ se dao unaprijed naslutiti. Nema osude ‘arapskog svijeta’ koji najviše šuti o ovim zločinima u Palestini, nema osude Hamasa, ‘presuđeno je’ Izraelu, Zapadu i zna se, cionistima širom Svijeta.

* Mediji u BiH su dali poprilično (pozitivnog) prostora ovom skupu što je za pohvaliti, međutim jedan drugi skup u najavi kojeg planira u Sarajevu održati Jevrejska konferencija rabina Evrope (‘CER’) sa sjedištem u Munchenu, u Njemačkoj, od 16. do 18. juna ove godine, iako još nije ni održana niti se zna mjesto održavanja, u medijima je uhodanim scenarijem već ‘sasječena’ i traži se zabrana održavanja. ‘Radi o političkom skupu sa visokim rizikom’. Čak se najavljuju i javni protesti i demonstracije. Hajku na manifestaciju u pripremi pokrenuo je ‘Hižaslav’ Mustafa Cerić sa svoji botovima u ostalim ‘nevladinim organizacijama’ i u svoji medijima.

Cerić je ‘uslovno odobrio’ održavanje Konferencije ako će donijeti zaključke koje je unaprijed skicirao (‘da se odmah zaustavi genocid u Gazi’, ‘da se postigne mirovni dogovor i oslobode svi zarobljenici na obje strane’, ‘da se IDF odmah i bezuvjetno povuče iz Gaze kako bi se porušena Gaza obnovila za normalan život’), ako se ne planiraju takvi zaključci, ‘Hižaslav’ je jasno naznačio šta treba da se desi. ‘Onda je naš savjet da se ovaj Kongres odgodi za neka bolja i sretnija vremena u Svetoj zemlji Ibrahimovih sinova’.

Podržali su ga iz ‘Memorijalnog centra Sarajevo’, uslijedila je potom hajka prebačena na teren politike iz ‘pera’ obrijanog vehabije i džamijskog pisca i ‘istraživača bh poslanika Zlatka Miletića – Muhameda Mahmutovića i ostalih botova Rijaseta i vlasti u Sarajevu, ostalo treba da odrade socijalne mreže i džemati. Mahmutović je naglasio kako se ‘… ovdje, pod plaštom međureligijskog dijaloga, okupljaju duhovni autoriteti čije riječi ne osuđuju zločin, već ga u tišini legitimiziraju. Ovo nije običan vjerski skup. Ovo je politička poruka – i to opasna’.

I još viče ‘idite u Beograd ili Zagreb, šta će te ovdje’.

* Ponavljamo, skup još nije ni održan, ne znaju se svakao ni zakljuci ni odluke skupa ali već se sve zna. Sarajevo je pronašlo još jednu ‘crvenu liniju preko koje se ne može preći’, kao što su država, Dodik, genocid, ‘šehidi’ i žrtve, uz naglašavanje kako je Sarajevo ‘antisemitski grad’ koji je pomagao Jevreje iz Španije i sve u tom stilu. Upetljan je čak u medijsku ‘frtutmu’ i izraleski biznisman u Mostaru u firmi ‘Aluminijium’ Amir Gross Kabiri (‘blizak je Draganu Čoviću’ i HDZu’), pa onda velikosrpski i velikohrvatski interesi i sve što uz to ide u zadatim situacijama. Evropska Konferencija rabina je ugledna svjetska organizacija čija misija uključuje promicanje demokratije, euvropske saradnje, ljudskih prava te sigurnosti i mira na Bliskom istoku”, stoga je i po vjeru i po državu štetno ovo rajcanje raje prateći štokakve ‘crvene linije’ i neće ni u kom slučaju pomoći ni Gazi ni žrtvama u Palestini, koje se, uz kritiku politike bavi upravo poznatim sarajevskim političarenjem. Kojim vjera direktno utiče na događanja u državi. Sjetimo se sličnog scenarija kod najavljenog nedavnog gostovanja Nevenke Tromp na sesiji ‘History Festa’ istoričara Husnije Kamberovića, gdje nismo još zvanično saznali da li jeste ili nije gospođa Tromp učestvovala na skupu. ‘Osuđena’ je uaprijed kao ‘negatorica genocida’ jer je ‘prešla crvenu liniju’, a vlasti Sarajeva su joj prije par godina dali plaketu grada za njen zasluge u Haagu i tamošnjim procesima.

* Ovdje je riječ o nečem drugom. Sarajevo je odavno postalo fašizoidni i nacionalistički prostor rezervisan za samo jednu religiju i jednu naciju i njihove ‘crvene linije’ su odavno pozelenile. Otrcana fraza ‘džamije, crkve, sinagoge i katedrale’ i ‘Evropski Jeruzalem’ kao naziv za glavni bh Grad postali su pojmovi kojima ne vjeruje više niko. Čak ni fejsbuk hanuma Bnjamina Karić koja to svaki dan ponavlja jer ne zna ništa drugo.

Najpoznatiji sarajevski Židov Jacob Finci i predsjednik Jevrejskg udruženja je izjavio da nije pozvan na Konferenciju jer nije rabin ali da ono što zna jeste da se radi o osobama koje promovišu mir, u pozdravu im je to, još je dodao da su samo od njega tražili sinagogu da se mogu pomoliti a što im je i dozvoljeno. Zvanične vlasti se još nisu izjasnile, one tako i rade, šute i prešutno odobravaju. Još se ne zna čak ni mjesto održavanja ovog visoko rizičnog skupa’. Ako je konferencija rabina u Sarajevu ‘manifestacija visokog rizika’, onda se zaista Sarajevo ima čime pohvaliti. Čak i da se poslije ovoga Konferencija održi, ‘uprljana je’ a sa njom ionako ‘čisto’ Sarajevo. U ‘svetoj državi sinova Bošnjačkih’. Na čelu sa najvećim ‘sinom’ Mustafom Cerićem. Koji radi po praksi ideologa i vođe Alije Izetbegovića, po onom ‘jedno mislim na sabahu, drugo oko akšama’. Što će reći, ono što sam rekao ujutru, ne vrijedi popodne ili uveče.

* Podsjećamo u vezi sa tom maksimom i ove prozivke i odstrela prije održavanja Konferencije na još jedan događaj koji je održan u Srebrenici u MC Potoačri 27.01.2024. godine. Tada je Reis Kavazović potpisao ‘Muslimansko-jevrejsku mirovnu inicijativu’ koju je u ime Svjetske federacije udruženja Jevreja Bergen-Belsen također potpisao predsjednik Menachem Z. Rosensaft, uz svjedoke potpisa ‘majke nad majkama’ Munire Subašić i pomenutog Jakob Fincija, predsjednika Jevrejske zajednice u BiH. Šta će mo sa tim ‘bošnjački sinovi svete zemlje Bosne’? Hoćemo li reći da su rabini Konferecije cionisti a ‘ovi drugi’ su ‘naši prijatelji Jevreji?

Koga briga. To je bilo onda na ‘sabahu’, sada govorimo o dolazećem ‘akšamu’.

P.S. U fazi završetka ovog teksta, mediji javljaju da je Konferencija rabina Evrope u Sarajevu otkazana, što se moglo i očekivati. Po reagovanju rabina i predsjednika ove Konferencije (Pinshas Goldschmidt) zakazanu rezervaciju u ‘Swissotel’ sali otkazali su nakon otvorenog pisma ministra ministartstva rada u vladi Kantona Sarajevo Adnana Delića koji je javno pismom pozvao na bojkot i opisao Izrael kao ‘genocidni entitet’. Delić je inače poznat kao pobornik i promotor šerijatskih prava i običaja, hvali se sa tim da ‘njegova majka još uvijek donosi lavor ocu da opere noge ili da se umije’. Ovaj hotel je u vlasništvu kontroverznog arapskog biznismana ‘Al-Shiddi’ prijatelja Bakira Izetbegovića koji je pokupio atraktivne prostore u Sarajevu, čak je bio i šef propale avio-državne kompanije ‘BosnaAir’. Na otvoru ovog hotela 2018. u ime tadašnje vlasti vrpcu su presjekli Bakir i njegov jaran Denis Zvizdić.

Direktor Konferencije je izjavio kako je postupak ministra Delića šokantan te da će usljed toga Konferencija biti održana u Njemačkoj a da će zbog ovoga uputiti pismo EU i tražiti da se BiH zabrani pristupanje Evropskoj Uniji budući da je ovim prekršila deklaracije i Konvencije evropskog Vijeća o osnovnim pravima i o antisemitizmu.

Svakako će se zbog toga nasikirati i ministar Delić i ‘ostatak’ bh vlasti kojima nije nikad ni bio iskreni cilj ući u EU. Oni se ‘ne ravnaju’ po evropskim već po ‘svojim’ šerijatskim Konvencijama.

photo : ‘Hižaslav’ Mustaf Cerić kao ‘sudija’ na sesiji ‘Tribulan za Gazu’ u Sarajevu, arhiv