“Ko ide”? Kamera. “Kamera stoj, ostali naprijed”.

Bahata, bezobrazna i van sistema SDA vlast poručuje : ako si dobar SDAovac, ako si bio dobar borac, možeš sebi dopustiti sve što poželiš, a želje su beskrajne

Bakir Izetbegović, predsjednik SDA džamahirije, potomak šerijatske bh oligarhije i mladomuslimanske bošnjačke snage, može u svojoj BiH da radi šta hoće, a da se uopšte ne ‘počeše’ za posljedicama.

Nasljednik Oca Alije kojem ni sam Ćaća nije htio ostaviti u ‘amanet’ vlast i SDA stranku, već treću deceniju bukvalno razvaljuje Bosnu i Hercegovinu, pljačka i laže ‘čim zine’, diriguje državom i vlada njome, u stilu begova i sultana, nipodaštava i omalovažava svoju raju do besvijesti, i još, uživa u svom sado sarkazmu.

Zato, jer mu podanici i raja, uz sveopštu kontrolu i policije i pravosuđa daju mandat tri decenije, dok Islamska Zajednica BiH pripomaže do neviđenih visina i neslućenih mogućnosti.

Suludo je više ponavljati šta je od nekadašnje zajedničke i demokratske države BiH ostalo, otkako je ‘borbu’ za državu preuzela ova stranka čiji su glavni planovi i programi preuzeti iz ‘Islamske Deklaracije’ o šerijastkoj državi, oca Alije Izetbegovića.

U kojoj će vladati (i već vladaju) potomci bošnjačke mladomuslimanske oligarhije i gdje se priznaju samo zakoni i pravila ove nacinalističke vjerske stranke na čijem je čelu Sin Bakir.

Čak iako javno prizna da je slagao i to pred kamerama i cjelokupnoj bh javnosti, kao što je slučaj žalbe na Reviziju u sporu BiH protiv Srbije, kada je ubjeđivao javnost kako ima ‘nove dokaze’ i valjane i legalne zastupnike tipa Sakiba Softića, nema opasnosti po njegovu odgovornost. Jer, Bakir je kao Erdogan, on je Pejgamber, bezgriješan i častan i može uraditi šta god hoće bez opasnosti po bilo kakve posljedice ili odgovornost.

To je Bosna i Hercegovina. Država koja se zaklinje u demokratiju i multikulturalnost dok korak po korak u državu instalira svoje i vjerske zakone i svoje moralne i sve druge norme. Od dječjih vrtića do Bh Parlamenta. Obraz-đon iliti guzica. To je Bakir.

Sve što uradi, on olako opravda. Borba za BiH nema cijenu.

Znamo i cijenu a znamo i vidimo gdje je i u šta doveo BiH, pa ipak ga želimo. Volimo. Dajemo mu glasove da bude još moćniji i nemilosrdniji.

Kada je prije par dana Bakirov ‘pulen’ i predsjednik odbora SDA Novi Grad Huso Ćesir fizički napao novinara ‘Žurnala’ Adija Kebu, kompletan vrh SDA mafije je između ostalih, izdao i ovo saopštenje, proglasivši napad na novinara ‘incidentom’.

“Juče ili prekjuče se dogodio indident, kada je Huso Ćesir napao kamermana. Ustvari, on je napao kameru, dakle, nije napao čovjeka, ali mu je otimao kameru i udarao po njoj’.

Veoma vickasto i simpatično, nema se šta. Bakir je šaljivdžija jer mu se može i hoće. Vrh SDA je na ovakve ocjene predsjednika aplaudirao, a Bakir dodao.

“Huso Ćesir je bio borac, i danas je, dobar SDA-ovac. Ali iz dana u dan provokacije, popustili su mu živci i uradio je nešto što nije trebao uraditi.”

Ovdje će mo se i zaustaviti, nema se kud dalje.

Huso Ćesir i njegov ‘napad na kameru’ su samo odraz SDAovog vrha partije, na nama je da se edukujemo i da naučimo šta je sarkazam a šta bezobrazluk.

Kao kad je onomad, konj sekretara SDA Zukića ubijen a Bakirovi vještaci i Tužioci izdali saopštenje kako ‘se konj sam ubio’.

Ili, kad Bakir izjavi kako će ‘dijeliti pozicije da ne bi morao dijeliti zemlju‘, odgovarajući na pitanja novinara o silnim pregovorima oko vlasti.

Jeste li shvatili ovu snagu vica i šale ‘našeg’ predsjednika, koji ne trpnuvši odvali kako će za para dana završiti na Birou za nezaposlene a onda upade u BH Parlament?

Ako niste, poslušajte izjavu mladomuslimana iz rasadnika zelene bh buržoazije, vehabije Harisa Zahiragića, doskora predsjednika organa Univerziteta u Sarajevu, koji se javio direktno iz ‘kruga intelektualaca’ BiH i poručio

‘Ono što je uradio Huso Ćesar nije za vješanje’.

Naravno, razbijanje kamere i obračun sa kamerom nije uopšte krivično djelo. Ako se na kameru obruši SDA žohar i državni krpelj Huso Ćesar, koji ispred očiju i objektiva kamere grabi državne milione. Zato jer je ‘bio dobar borac i još bolji SDAovac’.

Zato je Ćesir na glavnom odboru SDA bande dobio aplauz, sa ciljem : nastaviti obračun sa kamerama. Na svakom mjestu i bilo gdje. Jer nacijo, kamere vide sve, a to se ne smije dogoditi, svi smo mi u BiH ‘ćesiri’.

Ako se kojim slučajem u takvom ‘incidentu’ desi da nastrada i vlasnik kamere, kao što se mogo desiti i Kebi, i to je ‘normalno’ za SDA mafiju. Kad ne zna da rukuje kamerom. To se desilo i američkom novinaru u turskoj ambasadi (Jamal Khashoggi) kada je zbog nestručnog rukovanja objektivom i incidentom, novinar ubijen, raskomadan i spaljen oktobra prošle godine i još se rasparavlja ko je udario na kameru.

U BiH je u toku samo prošle godine zabilježeno preko 46 ‘napada na kameru’, još se ne znaju ishodi postupka, pomno se sve ‘istražuje’, ‘organi rade svoj posao’. Udruženja novinara se zgražaju, oglasi se osudom čak i bezvoljni OHR i ahbab Inzcko, čak i američka ambasada, no ništa se ne dešava da se kamere zaštite. Februara 2018. g talibanski podmladak SDA partije je ispred džamije fizički nasrnuo na kameru novinara i publisciste Džemaludina Latića, pa kad se Latić požalio dobio je ovakav odgovor. “I ti brate svašta pišeš, eto, to ti je”. Kako onda, tako i danas.

Iako Latić nije imao kameru, napadač je morao reagovati jer i nevidljiva kamera je opasnost.

Kamere su izumljene da slikaju i pričaju o šehidima, o borbi za BiH, o žrtvama i napretku države BiH, ‘o genocidnoj Republici Srpskoj’, ‘o Dodiku’ i propadanju njegove države’, njihov izumitelj nije ni u snu pomislio da bi one mogle snimiti išta drugo.

Zato, smrt neposlušnim i nepouzdanim kamerama. ‘Napadajte ih gdje god stignete i gdje god i čime možete’.

Znam, ovo zvuči kao ‘isilov’ poziv na kamere sa felerom kojeg smo gledali i čudili se, danas te momke prihvatamo jer su naši državljani i dobri borci, i ‘osudićemo ih’ na godinu dana zatvora a što će oni platiti u kešu i nasmijani nastaviti tamo gdje su stali. I odakle su počeli. Iz Maoče ili Ošvi.

Jebi ga, tako to ide, jer ‘su dobri borci, bili a i sada su‘ a to što su klali i vadili grkljane, ‘malo im popustili živci od kamera koje su ušle u njihovu privatnost’.

Nije isključeno ni to da su za sve ove napade na kamere krivi baš novinari pa ih treba lupati i trati, kao mašine u engleskom pokretu ‘ludista’ iz 19 vijeka, kada su uništavane mašine u fabrikama vjerujući da su krive za loš položaj radnika, evo i dokaza za ovu tvrdnju.

Trebali su Husi Ćesiru, Bakiru ili bilo kojem od ovih ‘zelenih’ mafijaških žohara umjesto kamere poturiti srednji prst, direktno u facu, ili indirektno, onako, prema njima. Onda, ovi što su ugledali ‘prstenjak’ ne bi mogli to nazvati ‘običnim incidentom’ već ‘skandalom’ , ‘prekršajem‘ ili ‘ugrožavanjem države‘, i morali bi vlasnici srednjeg prsta zbog toga odgovarati kao prave gazije a ne kao obični posjednici traljave kamere tvrditi da su časno radili svoj posao.

Kao što je 25.08. 2017. godine promptno i efikasno osuđena američka turistkinja u Sarajevu, kada je samo prema koloni vozila begovske elite na čelu sa Bakirom pokazala svoj srednji prst, svoju ekspresiju na kolonu bandita na cesti.

Učinivši napad na državu.

Photo : Bakir Izetbegović u opasnosti, kamere su iza leđa, arhiv