ŠTA ĆE DODIK – ‘DJEČAK SA KOZARE’ U MOSKVI 09. MAJA? Bolje mu je, jeftinije i sigurnije da na fašizam podsjeti šetnjom kroz ulice Banja Luke i ostale gradove ‘svoje države’, a može obići i susjedne gdje nema previše antifašizma …

Zbilja, šta će Milorad Dodik u Moskvi u povodu 09. Maja, Svjetskog dana pobjede nad fašizmom? Čak i da mu društvo pravi Aleksandar Vučić, a hoće? Da glumi antifašistu?

On je tamo namjerno zalutao, čak i pored činjenice što za sebe voli reći da je ‘dijete Kozare’, znamo svi ko su bila ta djeca kojih više nema, zašto ih nema a znamo i ko je sada Dodik. Umjesto tako nesigurnog, dugog i skupog puta, dovoljno mu je da prošeta glavnim ulicama Banja Luke i ostalim gradovima ‘svoje države’ i sve će mu biti jasnije. Ako hoće da shvati, može trknuti i u sususjedstvo, do Srbije pa čak i do Crne Gore.

U Moskvi je parada antifašizma u znak podsjećanja na slamanje nacističke Njemačke i svjetskog fašizma, i gdje je tu Dodik i brat mu Vučić? Ili Draža Mihailović?

Draža Mihailović je osvjedočeni ratni zločinac i u istoriji zapisani suradnik fašističkih njemačkih i NDH falangi a Banja Luka i Dodikova ‘država’ preplavljena su sa imenima njegovih ulica i njegovih ‘generala’ i ‘bojovnika’, spomenika i četničkih tobože ‘nevladinih’ organizacija, A on, ‘Đeneral’ idol i Dodika pa i većine opozicije (posebno profesorica JelenaTrivić) u Republici Srpskoj, šta će mo sa tim? Šta sa imenima četničkih vojvoda Uroša Drenovića i Rade Radića i ostalih jataka, kao što znamo preko 244 naziva ulica u ovom gradu su promijenjena u retušu istorije? ­Šta će mo sa spomenicima ‘Đeneralu’ u Bijeljini, Foči, Tjentištu, Višegradu …? Hoće li njihove zlokobne sjenke defilovati širokim ulicama Crvenog Trga u Moskvi?

Neće, naravno, istorija se može prekrajati i prekraja se, ali ostaje zapisano. Svima onima koji pod plaštom antifašizma idu u Moskvu ovog značajnog datuma a baštine ideje i djela fašista, tamo nije mjesto. Samohvala Dodika kako ‘skupa sa Vučićem’ radi na ‘ispravljanju istorijske greške’ a hoće reći na rehabilitaciji četničkog generala Draže, samo je dokaz više da ne treba nikud putovati i da će tog dana biti na pogrešnom mjestu. Neka ode kod ‘Ace’ ili još bolje, neka posjeti ‘Muzej Draže Mihajlovića’ u srcu Beograda i proćaska sa načelnikom Šapićem, to mu je korisnije i proffitabilnije. Može skoknuti i do Crne Gore i Draževine, ima toga koliko hoćeš i koliko možeš, čemu blamaža sa antifašizmom?

ANTRFILE

Nevjerovatne su modifikacije i sličnost kod svih fašista ovog svijeta. Po istom receptu Dodika i vlasti Republike Srpske, fašistička imena su okamenjena i po Sarajevu, Mostaru i ostalim gradovima FBiH. Svi kao i Dodik ‘antifašisti’ a fašizam im ispred nosa svaki dan, i u političkoj agendi. I ne samo na uličnim tablama već i u nazivima škola. Da se bolje i preciznije iškoluju mladi fašisti.

Bošnjaci su 09. maj zloupotrijebili najsuptilnije. Oni neće u Moskvu, sebi su osmislili u taj datum praznik ‘Dan zlatnih ljiljana’ pa onda čitav dan proslavljaju ArBiH koju su nazvali antifašističkom, iako to nema veze sa tim ali cilj je ostvaren. Toga dana se postavljaju vijenci obavezno na Kovačima Aliji Izetbegoviću, to je u BiH ‘farz’, dakle obaveza, a onda se ‘atifašistima šehidima’, borcima pogunulim na ‘Allahovom putu’ uče dove i odašilju tekbiri kao da su oslobodili Svijet od fašizma. Svi znamo koje i šta je bio Alija, poznat je i sastav i karakter ArBiH, međutim ovako nam perfidno i mudžahedini u ArBiH sve skupa sa Alijom – postanu u taj dan partizani.

photo : Rade Radić četnički vojvoda i suradnik fašista, arhiv