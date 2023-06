Opasna zelena lažljivica Benjamina Karić načelnica ‘Muslimanskog Jeruzalema’ : recept za dobru baklavu

Jeste, Benjamina Karić je sramota i ruglo glavnog bh grada, međutim Sarajevo je odabralo i bolju načelnicu nije moglo izabrati.

SDP je kao što znamo, uz bezobrazni performans u raspodjeli fotelja perfidno šurujući sa poslanicima ‘trojke’ i SDA partije izigrao, osramotio i nogirao kandidata Bogića Bogićevića izvukavši iz svog zelenog taloga fejsbuk populističku doktoricu prava iz Travnika, stoga ništa manje od srama načelnice, samo što to Nermin Nikšić ne osjeća, obrazi bride ni njemu i njegovoj ‘partiji za sve građane’.

Teško je pobrojati sve laži, spinove i sramne poteze sumnjivo nasmijane načelnice koja se smješka čak i kad patetično govori o žrtvama bh rata ili prirodnim tragedijama ali valja istaći da su njene perverzije iako na prvi pogled lepršave i simpatične itekako opasne ne samo po Sarajevo ili već posrnuli SDP već i po državu BiH. Znamo da svi političari lažu čim zinu a zijevaju svaki čas i svaki dan, međutim Benjamina laže uz osmijeh lisice ispred kokošinjca koketirajući sa muslimanskim nacionalizmom i islamizmom, tako da često a što joj je i cilj, ‘narodne mase’ progutaju i slave njen pogubni nerad i nekompetenciju. I, naravno, kao i svi drugi političari u BiH, u Sarajevu posebno, obavezno nastoje prigrliti ili se dodvoriti Islamskoj Zajednici i Reisu hinjeći građanštinu i multikulturu kako bi zadržali ili osvojili fotelje i vlast, tako i vesela Benjamina igra na istu matricu ali u svojoj zanešenosti je otišla predaleko što uopšte više i ne sakriva.

Svi znamo da ova politička ‘uhljebica’ uopšte ne radi poslove načelnika već se bavi baklavama, islamskim praznicima (omalovažavajući druge i drugačije), bespotrebnim putovanjima po egzotičnim destinacijama, nakaradnim spomenicima a najviše ‘fejsbučenjem’ po socijalnim mrežama, međutim kako vrijeme odmiče njeni potezi pokazuju da ona nije uopšte ‘zalutala’ već da sve radi smišljeno i planski po uputama SDA/DF/IZ koalicije, posljedice se već vide a tek će doći naknadno, ali one su samo i uvije kolateralna šteta političara o kojima se ne razišlja. Tako je njena izborna i svakodnevna ofucana floskula o Sarajevu ‘Evropskom Jeruzalemu’, o ‘džamijama, crkvama i sinagogama’ postala odavno ofucana kao i njene twitt svakodnevne objave, od svega što je do sada kao načelnica uradila, najbolje joj ‘idu od ruke’ bajramske baklave, koje veselo dijeli uz ‘najveći praznik’ namjerno zanemarujući i ignorišući licemjerno praznike i drugih građana Sarajeva, ako ih uopšte tu ima.

Kod nje je, a što u zadnje vrijeme uopšte ne sakriva, laž postala opasna igračka, dok je svoju ‘popularnost’ počela sama ocjenjivati ‘od oka’ (‘moju odluku prihvata 80% građan i ponosna sam na to’) i u procentima ili koristeći ‘ankete’ internet portala. Tako će mrtva i hladna pred kamerama uz trepćući osmijeh oplakujući Bogića Bogićevića slagati kako joj je ‘ostavio’ upute kako vladati gradom i postupati a ‘čega se ona pridržava’, ili će bez da trepne slagati (na tv ‘Face’) kako ‘uopšte ne poznaje’ Nihada Aličkovića militantnog i radikalnog vehabiju vođu opskurnog pokreta ‘antiDayton’ sa kojim se slika po ulicama Sarajeva ili sjedi u Vijećnici dok mu dodjeljuje ‘zlatni Grada’ za posebne zasluge humanizma i ‘blesanse’. Za koji zlatnik tvrdi da je ‘obični suvenir’ i ‘nikakva zvanična plaketa’, da bi taj isti zlatnik u turističkoj posjeti državi New York zvanično dodijelila i načelniku Metropole, uz put i islamistima web sraone Bošnjaci.net iz džamijskih ‘halki’ bošnjakovanja i radikalnog vjerskog patriotizma.

Prije par dana je baš onako veselo i domoljubno u sarajevskoj Vijećnici uzrokovala i državni skandal odbijajući da ustupi državi Izrael uz naknadu kao i do sada osvijetljavanje Vijećnice bojama zastave ove države uz njen dan državnosti, da bi nakon kritika javnosti spustila se još dublje pojašnjenejm svog postupka. Oni su, dakle ambasada Izraela, kaže opasno vesela lažljivica, htjeli narušiti prava Palestinaca uz puštanje pjesme i prizora, umjesto himne, ‘o osvajanju Brda Hrama od strane Jevreja’. Što je uvijek izvor ‘sukoba Muslimana i Jevreja’. Plus, reče da je odlučila tako i zbog toga jer su ‘tražili vatromet’ a ona je samo za ‘konfete’ jer se brine o ‘zaštiti ljudi, životinja i okoliša’, što bi sve mogao uzrokovati vatromet. I ne sam to, možete misliti, ambasador Izraela je tražila da se ploča u Vijećnici na kojoj stoji da su je zapalili zločinci Srbi prekrije, a ‘sve po nalogu SNSD, dakle gostiju Milorada Dodika koji su to tražili kao uslov dolaska u Vijećnicu.

Naravno, sve su to njene slatke i čiste iskonstruisane laži koje je ambasada Izraela demantovala, koji ‘pale’ sarajevsku kotlinu u kojoj načelnica uživa, međutim stvar je još gora : pored silnih ‘neprijatelja’ i ‘dušmana naše Bosne’ ovi potezom će mo sve su prilike dobiti još jednog : državu Izrael, koja je među prvima priznala nezavisnost BiH. Ovim potezom je nema sumnje ‘Evropski Jeruzalem’ Sarajevo i zvanično postao ‘Muslimanski Jeruzalem’, samim tim dolaze pod sumnju i sve one bajkovite usporedbe bh rata i Srebrenice sa Holokaustom, sa čim vazda mlati ova zelena baklava-političarka dovoravajući se izbornim narodnim masama Sarajeva.

Suvišno je spomenuti ali treba, da ova briga uz vatromet o zagađenje raje i okoliša nije uvijek primjenjiva i ne odnosi se na Bajramske vatromete i Ramazanske topove jer iz tog artiljerijskog arsenala umjesto baruta i dima stižu samo ruže i mirisi, što će mo vidjeti već koliko sutra.

Kao šlag na bajramsku tortu, Benjamina je na gradskom Vijeću poslije kritika da uz LGBT paradu ponosa nije dala da se Vijećnica osvijetli duginim bojama, ugurala i dobila odluku da će se Vijećnica od sada pa u buduće osvjetljavati samo u ‘specijalno utvrđenim danima i praznicima’. U dane kad Benjamina odluči šta je ‘važno za grad i državu’.

Nema nikakve sumnje da je vesela načelnica svoju kancelariju odavno smjestila u Vijećnicu gdje se slika i paradira kao na modnoj pisti te da će Vijećnica biti u bojama koje odabere Reis Kavazović, kao što je i do sada birao nijanse. Ovaj kulturno-istorijski spomenik lažljivica je sudskom odlukom otela od naroda i upisala ga u vlasništvo Grada nakon što je zgradu obnovila EU svojim sredstvima i pretvorila ga u Reisovu aščinicu. Uz prethodno utvrđenu mjesečnu naknadu koju ona (Grad Sarajevo, narod) isplaćuje Reisu svaki mjesec na osnovu ‘šerijatske hipoteke mukate’ jer je ‘to nekada bila vakufska imovina’. Nacionalnu biblioteku i pravo bh istorijsko blago Benjamina je odbila vratiti u Vijećnicu gdje je oduvijek biblioteka pripadala i sada to blago truhne po podrumima sarajevskg Univerziteta dok ‘Sud ne odluči’ po tužbi Biblioteke.

photo : načelnica Sarajeva Benjamina Longrc Karić, podjela Bajramskih baklava na Baščaršiji, arhiv