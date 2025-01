Intervju sa ministrom OS BiH Z.H. (odranije poznat redakciji ) na FTV od 31.01.2025 kao posuđen od ‘Nadrealista’ u epizodi ‘Ja želim biti amoniman’, skraćeni stenogram zbog tajnosti podataka : Imamo dronova k’o slatkiša, masovno ih proizvodimo i sklapamo u Vogošći i Bugojnu, ali koje su boje to vam ne mogu reći, to je državna tajna, detalje mogu samo objasniti …

Novinar : Zašto ste tako došli pokriveni u studio, neobično izgledate ispod tog maskirnog smb – JNA hidžaba?

Ministar Z.H : Nije to hidžab i nije od JNA, provocirate kao i uvijek vi novinari, to je nama donacija od Amerike i Turske, možda ipak nisam smio to reći ali neka, to je šatorsko krilo koje svaki pripadnik ZOSa mora imati iz razumljivih razloga, jer ipak ‘nismo mi civilna zaštita, mi smo legalna vojska’, Pravilnik o zaštiti podataka me na to obavezuje.

Novinar : Iako ste potjerali bagerom ove iz SNSDa, svi su opet došli na Vijeće ministara i sve izglasali, u Parlamentu rade, jeste li možda preuranili sa tom smjenom?

Ministar Z.H : Ma kakvi, trebali smo ih davno ovako naložiti i zaprijetiti im, podržali su sve evropske zakone a do sada ih blokirali, ‘dobivali instrukcije od Vučića a ovaj od Putina’, sad se prepali, postali ‘snishodljivi’ i samo dižu uke u vis, glasaju.

Novinar : Koji je glavni razlog zahtjeva ‘trojke’ da se oni izbace?

Ministar Z.H : Sve sam im oprostio i kad kažu nije bilo genocida, da ne vole Sarajevo i Bosnu, čak i njihove referendume ali kad sam im otkrio radnu grupu oformljenu da se odcijepi pa pricjepi Srbiji, e, onda je mjera prevršila ‘Daru’. Nedam Bosnu, pa kome se sviđa ne sviđa briga me. Sada sa opozicijom ‘eReSa’ pripremamo program da oni uđu u vlast.

Novinar : Imate li podatke ko je u toj grupi?

Ministar Z.H : Vučić, Putin, Dodik, ministar Košarac, Željka Cvijanović i mnogi drugi, ali razumite me, u interesu tajnosti ne mogu vam sva imena otkriti…

Novinar : Šta kaže na vaše ideje o smjenama HDZ, Dragan Čović, da li ste se sa njim konsultovali?

Ministar Z.H : Nismo, ‘nama ne treba niko’, on je proevropski i mislim da će nas podržati, ako neće, i njega će mo ‘pomesti’ bagerom, metlom a može i gumicom …

Novinar : Vaš zamjenik Goganović traži vašu smjenu, mogu li vas smijeniti?

Ministar Z.H : Oni (ha, ha, ha, mene?) Ko je on uopšte, on po zakonu ne može tražiti moju smjenu, on je tu samo figura po Daytonu kao i Hrvati, ja sam glavni. Znam zašto me želi smijeniti, uhvatio sam ga u kriminalu. Ja bio našao firmu za nabavku halal narezaka za naše džematlije vojnike a on mimo mene odabrao svoju sa Pala. Gdje sigurno ima svinjetine, ej, klasična diverzija koju sam odmah nanjušio… I moš’ mislit’, nabio cijene, umjesto 2KM nazidao 5 KMa po konzervi? A nije halal i ne može nehalal biti tako precijenjen, htio diverziju na moje vojnike i da oslabi borbenu gotovost, zaobišao moje dobavljače i provjerene nareske, sve sam to razotkrio… I to da je slupao službeni auto, mislio sam mu oprostiti al’ sad neću. Šta on sebi umišlja, dok ja nisam došao nisu postojale OS BiH već je to bila Civilna zaštita. Ja sam sve modernizovao, uslikao se i u Washingtonu i u EU i u Turskoj a ljudi daju, nakupilo se. Sad smo respektabilna sila, neka se Dodik ne igra.

Novinar : Da, li ali tek jučer ste usvojili Plan suradnje sa NATO za 2023, nije li to malo prekasno, ovo je 2025?

Ministar Z.H : Uskoro će mo ići na usvajanje Plana suradnje za 2024, sad Dodikovi sve glasaju, možda im poturimo i ulazak u NATO, toliko su isprepadani da će i to izglasati. Treba vremena, nije nikad kasno, sabur. Iako ne bi smio reći, evo reći ću, to je bez veze, jer mi surađujemo.. Oni lete nebom a mi gledamo, oni napišu koliko imtreba vojnia mi pošaljemo. Ja zatražim čizmice ili uniforme, odmah stižu.. Eto …

Novinar : Šta bi poručili opoziciji u FBiH, za ovu u ‘eReSu’ već ste im rekli?

Ministar Z.H : da se ne svađamo više, trebamo jedinstveno udariti na Dodika jer naš je cilj njega sručiti. Njega i njegovu separatističku stranku i naravno Repubiku Srpsku, što je cilj svih ciljova. Čuo sam da me Bakir hvali, hvala mu i ja njega gotivim, ako sam šta prije zucnuo o njemu neka halali. Sa opozicijom u ‘eReSu’ gradimo čvrste programe jer se to mora, već smo 90 posto funkcija dogovorili. Ako ne bi to uradili Didik bi se otcijepio, a onda ‘odoše i Hrvati’ a mi ostadosmo k’o Palestina. Svi će sa nama osim Dodika… Konaković je mudro postupio, Dodika neće niko. Bakir je rekao, neću sa njim. NiP, znate, Naša stranka, SDP, neće. Ostaje HDZ. Ne mogu samo HDZ i SNSD napraviti većinu. Ovo je poruka i HDZ-u, mi smo mogli i bez njih. Moja poruka Čoviću je ne igraj se, jer mi lako postanemo ‘dvojka’, damo ti ‘dvojku’. Dodika niko više ne može spasiti, Čović pogotovu.

Novinar : možete li nam malo više pojasniti vaše izjave u vezi dronova, da li se zaista proizvode u BiH i prodaju vani?

Ministar Z.H : Ja naoružavam Oružane snage, doći će uskoro i transporteri i helikopteri, a oni podmeću da naoružavam Bošnjake. Mi smo legalna vojska, tu su Srbi i Hrvati, Bošnjaci i svi ostali i oni ne mogu to da prežale, posebno Vučić. Što se tiče dronova, ne mogu vam sve reći, nadam se da me razumijete ali proizvodimo ih i izvozimo. Imamo jednu bezbjedosnu nekulturu, svi hoće da im sve kažeš, eto i ti pitaš koja firma ih proizvodi ali reći ću ovo, ne mogu sve. Nisu dronovi slatkiši pa da svoga zamjenika povedem za ruku i pokažem ih ili da mu kažem gdje nabavljam repromaterijal. On je samo Srbin zamjenik. Nesmijem sve reći jer ja sam ipak minstar odbrane ali pojasniću, to smijem. Preko stotinu privatnih firmi proizvodi dronove i dijelove. Ovako. Mi imamo preko sto kompanija koje se bave proizvodnjom i prometom naoružanja. I to nije nikakva tajna. Sve imaju odobrenja. I u skorije vrijeme to će biti masovna proizvodnja. To je privatna kompanija. Ministarstva ne trebaju davati saglasnost ako je civilni dron. Oni se proizvedu kao civilni amogu se prodati kao vojni ili medicinski, svejedno. Proizvode se granate i upaljači u BiH. To se posebno izvozi. I onda se montira u državi u kojoj se izvozi tamo. Sad sam vam sve otkrio kako se to radi. Granata koja se montira na dron proizvodi se u Vogošći, nikakva tajna nije, upaljač se proizvodi u Bugojnu i to se sklapa i to je ubojiti dron koji je proizveden u BiH.

Novinar : A koje boje su te smrtonosne ubojice ?

Ministar Z.H : Eh, ti baš hoćeš sve da znaš, bezbjednosno si nekulturan. To ti zaista zbog amonimnosti ne smijem otkriti.

P.S. Svaka sličnost sa ministrom Zukan Helezom kojeg zbog zaštite oslovljamo inicijalima, sa novinarom FTV, mnogim dijelovima intervjua FTVa od 31.01.2025 i dronovima od 31.01.2025 te ostalim licima – slučajno je tajnovita i namjerna.

photo ilustracija : Zukan Helez u ‘Nadrealistima’ u epizodi ‘Ja želim bit amoniman’, arhiv